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Пособие по безработице значительно увеличится в первые два месяца

Новости и статьи
15 октября 2024
21:00
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С 2026 года структура пособия по безработице существенно изменится. Если сейчас в первые месяцы оно составляет максимум 65% от прежнего заработка, то теперь оно будет достигать 80%. С другой стороны, в последние месяцы действия пособия оно будет уменьшаться.
Об этом сообщил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, цель состоит в том, чтобы заставить рынок труда развиваться, например, чтобы люди не оставались подолгу на низкооплачиваемых работах. «Если человек будет менять работу по своему желанию, его заработок значительно увеличится», — сказал он, добавив, что большая открытость рынка труда будет выгодна и сотрудникам, и государству, и нанимателям.

В настоящее время размер пособия составляет 65% от прежней чистой заработной платы в течение первых двух месяцев, 50% в следующие два месяца и 45% в оставшийся период. Разумеется, до максимально возможной суммы, которая на данный момент составляет 58 или 65% от средней зарплаты по стране в случае переобучения. Сейчас это 24 608 крон и 27 578 чешских крон соответственно. Если до обращения в центр занятости у человека был более высокий заработок, то он может достичь именно этой максимальной суммы.

Новая поддержка будет составлять 80% в первый период, 50% во второй и 45% в оставшийся. Продолжительность этих периодов будет зависеть от возраста. До 55 лет первый период будет длиться два месяца, второй — также два месяца, а последний — месяц.

Для людей в возрасте от 55 до 60 лет первый и второй периоды будут длиться по три месяца, а последний — два месяца. Для людей старше 60 лет все будет аналогично, но последний период составит пять месяцев.

«При переобучении поддержка составит 80%», — добавил Юречка. Это не зависит от того, как долго человек был зарегистрирован как безработный.

Максимальная сумма, которую можно будет получить, также будет увеличена. Она составит 80% от средней зарплаты по стране, то есть 33 942 кроны. Размер пособия будет одинаковым как для тех, кто получил уведомление, так и для тех, кто уволился с работы по собственному желанию или по соглашению сторон.

Однако необходимый период пенсионного страхования для получения пособия будет увеличен с шести до девяти месяцев.

Улучшение условий для родителей после отпуска по уходу за ребёнком 
Поддержка безработных, не имевших ранее дохода, также значительно возрастет. Это, например, родители после отпуска по уходу за ребенком, люди, которые долго болели или ухаживали за нетрудоспособным членом семьи.

Например, в первый период они будут получать 40% от средней зарплаты по стране вместо 15%. В последующие месяцы, когда они получат право на помощь, пособие также будет увеличено.

Юречка планирует внести это предложение в качестве поправки к изменениям Трудового кодекса, которые сейчас рассматриваются в нижней палате парламента.
Чехия пособия безработица
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