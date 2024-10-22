Чехи подавлены. Поэтому они экономят как сумасшедшие?

В общей сложности на текущих счетах находится 1,4 триллиона крон — на сберегательных и на срочных счетах. Плюс деньги в пенсионных и строительных накоплениях. Чешские сбережения в среднем остаются на высоком уровне, в то время как Европа вернулась к более «нормальной» норме сбережений, существовавшей до ковида.





«Норма сбережений (какой процент от чистого дохода мы откладываем, прим. ред.) является крайне высокой по сравнению с предыдущей историей чешских домохозяйств, потому что долгое время средняя норма сбережений составляла около 12% от чистого дохода в год. Она резко подскочила до 18% в период ковида, когда закрылись магазины, затем немного упала и снова начала расти», — описывает экономист Яна Матесова.



Чехи начали экономить во время пандемии. И они сохраняют эту привычку даже после окончания ковида и энергетического кризиса. Между тем, в среднем по Евросоюзу уровень сбережений уже вернулся к норме. Средний чех сейчас экономит около 180 чешских крон из каждой тысячи, в то время как средний показатель по ЕС составляет «всего» 140 крон. В 2022 году чешские домохозяйства даже занимали второе место по норме сбережений после Германии (19,91%). На другом конце сравнения оказались Греция (-4,03%) и Польша (-0,77%). Таким образом, потребительские расходы домохозяйств превышали их располагаемый доход.



Согласно недавнему исследованию, проведенному компанией Creditas, типичный чешский счет в настоящее время составляет около 330 000 чешских крон. Однако сбережения удается накопить не всем: половина домохозяйств откладывает не более 2 000 чешских крон в месяц. Примерно 16% людей откладывают не более 500 чешских крон в месяц. Шести процентам домохозяйств не хватает даже на то, чтобы покрыть свои потребности за счет заработанных средств.



С другой стороны, 13% домохозяйств откладывают много денег, и именно они обеспечивают высокий средний уровень сбережений чешского населения.





Почему чешские сбережения так сильно выросли? Под влиянием недавних потрясений многие люди беспокоятся о будущем. Чешским сберегателям приходится нелегко — двузначная инфляция ощущается уже долгие полтора года. На тысячу, отложенную на Рождество 2019 года, сегодня можно купить товаров меньше, чем на 700 крон.



В свежем прогнозе Международного валютного фонда говорится, что в ближайшие пять лет рост экономики всей еврозоны не превысит 1,2%. «Мы находимся в депрессии. На изменение мирового порядка мы не рассчитывали. Мы не рассчитывали на то, что вещи, которые мы считали автоматически доступными, даже в финансовом плане, например, энергия, вдруг станут очень дорогими», — говорит Яна Матесова, бывший представитель Чехии во Всемирном банке.



«Примерно треть населения экономит, чтобы иметь резерв. Все они усвоили урок, что нужно думать наперед. Все, кроме поколения до 26 лет, которое не считает нужным думать о будущем. Заработал — потратил», — считает Матесова.



Чехи не хотят расставаться со своими сберегательными счетами. Еще одна причина экстремальной экономии чехов — высокие процентные ставки. Они повысили доходность сберегательных продуктов, но при этом сделали ипотеку более дорогой. «Некоторые люди, которые откладывали деньги на жилье, вдруг обнаружили, что не могут позволить себе ипотеку с их доходами, либо вообще, либо только меньшую и очень дорогую», — говорит экономист. И эти сбережения пока лежат на счетах, пока ипотека не подешевеет.



В то же время, благодаря повышению ставок, чешские домохозяйства по-прежнему имеют солидные ставки по сберегательным и срочным счетам. Хотя они постепенно снижаются, они уже давно предлагают доходность, сопоставимую с более рискованными инвестиционными продуктами, которые все еще значительно менее популярны, чем сбережения в Чехии.



Текущие счета остаются самым распространенным способом сбережения денег, но они предлагают практически нулевой процент. Однако высокий уровень инфляции за последние три года немного подтолкнул сберегателей, и люди начали искать более выгодные условия для вклада. По данным Чешского национального банка, за три инфляционных года текущие счета уменьшились примерно на 240 миллиардов чешских крон и сегодня составляют 1,41 триллиона чешских крон. Наибольший сдвиг произошел в сторону срочных вкладов, которые за последние три года выросли на 500 миллиардов чешских крон до 1 триллиона чешских крон. Увеличились также сбережения на сберегательных счетах.



Богатые люди не собираются перестраивать потребление. Надежды экономистов на то, что снижение процентных ставок оживит падающее потребление, не оправдались, считает Яна Матесова. «Одна небольшая группа очень богата, и они не покупают пятую пару спортивных штанов. Эта группа покупает всевозможные инвестиционные продукты, потому что они куда-то вкладывают свои деньги», — говорит она.



По мнению Яны Матесовой, потребление еще долго не вернется на уровень, существовавший до пандемии. «Будет Рождество, потом будут послерождественские распродажи, продажи вырастут, но что будет после этого? Потребление большинства товаров может не вернуться на допандемический уровень».



Однако Матесова считает, что не снижение потребления тянет экономику вниз. «Пинать» экономику с помощью потребления очень недальновидно, и вполне может оказаться, что мы запускаем чужую экономику. Это как налог на негазированное вино: 70-80% негазированного вина на чешском рынке импортируется, так что если чехи будут больше пить, они поддержат виноделов из других стран».