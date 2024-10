Эксперты предупреждают: Германия больше не будет тянуть Чехию

Кризис Volkswagen и европейского автопрома вступает в очередную фазу. В среду компания опубликует результаты третьего квартала, а руководство вновь встретится с профсоюзом IG Metall, который угрожает компании забастовкой сотрудников из-за планов по сокращению штата. По мнению экономиста и эксперта по электромобилям Яна Станека, прибыль компании в третьем квартале упадет по сравнению с прошлым годом.



«Мы можем с большой долей вероятности ожидать снижения прибыльности Volkswagen, поскольку продажи автомобилей в Китае и Европе падают с двузначным процентом в годовом исчислении. Пекин отказывается от покупки автомобилей иностранного бренда с двигателем внутреннего сгорания, а продажи электромобилей и гибридов в последние месяцы превысили 50 процентов рынка», — прогнозирует эксперт SZ Business.



События последних недель подтверждают его скептицизм. В понедельник руководство VW объявило о планах по закрытию трех немецких заводов, что произошло впервые за 87-летнюю историю компании. Чаще всего аналитики предполагают, что речь идет о заводах в Дрездене, Касселе или Брунсвике в Нижней Саксонии. Компания также планирует сократить зарплаты сотрудников на 10 процентов, сообщает Financial Times. Мнения о том, как быстро эти события повлияют на чешскую автомобильную промышленность и цепочки поставок, расходятся. Но в том, что это произойдет, сомнений нет.



«Закрытие заводов в Германии определенно скажется на чешской автомобильной промышленности, поскольку здесь базируются многие субподрядчики. В то же время в дочерней компании Škoda Auto, безусловно, можно ожидать значительных мер по экономии средств. Volkswagen, включая Škoda, еще не достаточно быстро придумал привлекательные и доступные электромобили с передовым программным обеспечением, и они не в состоянии подхватить глобальный тренд электромобильности так же, как Tesla или китайские и корейские автомобильные компании», — считает Станек.



По мнению Петра Кнапа из консалтинговой компании EY, последние сдвиги в кризисе автомобильной промышленности, под который попадает и чешская компания Škoda, пока не затронут напрямую чешский автопром.



«Пока я думаю, что Škoda Auto находится в стороне от этих проблем, и они не затрагивают ее напрямую. Однако контекст и атмосфера в VW Group могут оказать на нее определенное влияние, и, конечно, в долгосрочной перспективе она может столкнуться с подобными трудностями», — сказал эксперт автомобильного рынка Кнап в интервью Byznys SZ.



По словам второго эксперта, хотя чешская Škoda пока остается в безопасности, кризис в европейской автомобильной промышленности сказывается на цепочках поставок. Как отметили эксперты изданию Seznam Zprávy, чешские компании также увольняют работников из-за ослабления экономики Германии. За последние три месяца 31 чешский работодатель сообщил в Бюро по трудоустройству о массовых сокращениях. Среди них, например, Brawe, производитель деталей для двигателей, или Beneš a Lát, компания, специализирующаяся на производстве изделий из алюминиевых и пластиковых сплавов.



Борьба за новую модель



«Для некоторых поставщиков закрытие заводов Volkswagen может стать четким сигналом, что ситуация не улучшится и им нужно реагировать. В автомобильной промышленности речь идет прежде всего о том, получите ли вы как поставщик работу над следующей моделью, и вы принимаете соответствующие решения в отношении инвестиций и мощностей. Простое закрытие немецких заводов и перенос производства на другие заводы увеличит риск снижения объемов по другим проектам», — интерпретирует ситуацию Кнап.



Проблемы для компании и ее филиалов можно ожидать в 2024 году, согласно предыдущим результатам и предстоящему прогнозу. Во втором квартале операционная прибыль Volkswagen составила чуть менее 5,5 миллиарда, что почти на 2,5 процента меньше, чем годом ранее. Согласно сентябрьскому прогнозу компании на 2024 год, который она представит в среду, VW ожидает, что поставки клиентам составят около 9 миллионов автомобилей в этом году, а в 2023 году будет поставлено на четверть миллиона больше.

По словам Кнапа, Чехии необходимо подготовиться к тому, что Германия не сможет вытянуть отечественную экономику в ближайшие годы.



«Прямое влияние результатов Volkswagen на чешскую экономику в краткосрочной перспективе будет ограниченным. Однако главный сигнал заключается в том, что даже один из крупнейших в мире автопроизводителей испытывает серьезные проблемы, судя по продажам. Это уже дает понять, что немецкая экономика не будет тянуть нас вверх в ближайшие несколько лет, а будет замедляться и затухать. В частности, под большой угрозой находятся компании, связанные с традиционными цепочками поставок автомобилей», — просчитывает риски эксперт.



Что пошло не так?



Эксперты и мировые СМИ считают конкуренцию Китая, особенно на рынке электромобилей, главной причиной нынешней ситуации в европейском автопроме. Азиатская сверхдержава вытесняет европейских автопроизводителей с рынка, и Volkswagen — не единственная компания в этом секторе, которая рассматривает возможность значительных сокращений и увольнений.



Компания Stellantis, которой принадлежат европейские бренды Opel, Fiat и Peugeot, находится под сильным давлением итальянских политиков и профсоюзов, требующих сохранить старейший завод Fiat в Турине, несмотря на падение продаж, сообщает Financial Times.



Французские сборочные линии Stellantis переносятся в такие страны, как Марокко и Турция, из-за более низких затрат. Ранее в этом месяце несколько сотен французских рабочих провели акцию протеста у здания автосалона в Париже. Среди них были представители компаний-поставщиков, в том числе Bosch. Согласно докладу бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги, кризис затрагивает всю экономику ЕС: в европейской автомобильной промышленности занято почти 14 миллионов человек, а ее доля в ВВП Союза составляет 7%.



Производители со старого континента также обеспокоены самыми строгими ограничениями на выбросы, установленными Европейской комиссией на 2025 г. С первого января следующего года каждый автомобиль, передвигающийся по дорогам Союза, должен будет сократить свой углеродный след с 116 граммов CO2 в этом году до 93,6 граммов на километр. Если это не удастся сделать, производитель заплатит штраф в размере 95 евро, или примерно 2 400 чешских крон, за каждый лишний грамм CO2, который он производит.

В связи с нарастающими проблемами многие требуют от отрасли найти общее решение. Одним из них является упомянутый выше доклад Драги. Однако в то же время в одной из пострадавших автомобильных компаний, Volkswagen, сотрудничество также терпит крах.



Забастовка на горизонте



Руководство компании также безуспешно пытается найти общий язык с немецкими профсоюзными активистами из профсоюза IG Metall. Они выступают против запланированных шагов руководства VW. Профсоюзы больше всего расстроены тем, что компания хочет прекратить свою программу гарантии занятости. Она действует с 1994 г. и позволяет избежать увольнений до 2029 г. Эксперты говорят, что патовая ситуация не выгодна ни одной из сторон. Эксперты надеются, что переговоры в среду приведут обе стороны к сдвигу и профсоюзы отступят. Все остальное не пойдет на пользу компании.



«Необходимы радиальные действия. Хотя мы понимаем, что профсоюзы должны в первую очередь защищать интересы своих членов, в данном случае им, возможно, придется пойти на значительные уступки, чтобы сохранить разумные объемы производства в Германии», — говорит Кнап. Станек считает так же.

«Со своей стороны, я считаю желательным, чтобы профсоюзы проявили конструктивное сотрудничество, если мы хотим, чтобы концерн был жизнеспособным в будущем», — говорит он.



Однако профсоюзы вряд ли смогут разблокировать ситуацию. По данным Financial Times, Даниэла Кавалло, глава рабочего совета VW, заявила в понедельник сотрудникам главного завода компании в Вольфсбурге, что босс VW Оливер Блюме «играет с огромным риском. Мы прервем переговоры и сделаем то, что должны делать работники, когда они боятся за свое существование».