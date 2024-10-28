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В ЕС ввели высокие компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая

Новости и статьи
30 октября 2024
18:00
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Сегодня в странах Европейского союза начали действовать компенсационные пошлины до 35,3% на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Брюссель согласился на их введение, поскольку не смог договориться с Пекином. Во вторник Европейская комиссия (ЕК) объявила о завершении антисубсидиарного расследования и о введении дополнительных пошлин сроком на пять лет. Решение было немедленно опубликовано в Официальном журнале ЕС. Китай выступил против новых тарифов.
Электромобили стали главным предметом разногласий в более широком торговом споре о влиянии китайских государственных субсидий на европейские рынки и растущем экспорте так называемых зеленых технологий из Китая в ЕС. Пошлины на электромобили будут действовать в течение пяти лет, если к тому времени не будет найдено взаимовыгодное решение.

«Принимая эти соразмерные и целенаправленные меры после тщательного расследования, мы отстаиваем принципы справедливого рынка и европейскую промышленную базу», — заявил во вторник исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. «В то же время мы остаемся открытыми для возможных альтернативных решений, которые были бы эффективны для устранения выявленных проблем и совместимы со Всемирной торговой организацией (ВТО)», — добавил он.

ЕК, управляющая торговыми спорами от имени 27 стран — членов ЕС, указывает на значительный рост импорта электромобилей из Китая в ЕС. Если в 2020 году доля электромобилей, произведенных в Китае, достигала 3,9% рынка электромобилей ЕС, то к сентябрю 2023 года она составила 25%. Комиссия утверждает, что это отчасти является результатом несправедливых субсидий, предоставляемых автопроизводителям  правительством. Пекин отвергает эти претензии и указывает на технологический прогресс в Китае.

Комиссия вводит тариф 17% на электромобили производителя BYD, 18,8% — на Geely и 35,3% — на автомобили, экспортируемые китайским государственным предприятием SAIC. Обычно ЕС применяет пошлину 10% на импорт автомобилей. Это означает, что максимальная пошлина на импорт электромобилей из Китая теперь составляет 45,3%.

Geely продает такие бренды, как Polestar и Volvo, а SAIC владеет британским брендом MG, который является одним из самых продаваемых электромобилей в Европе.

Другие производители электромобилей в Китае, включая западные, такие как Volkswagen и BMW, будут облагаться тарифом в 20,7%. Комиссия вводит 7,8% пошлину на Tesla, произведенные в Китае. В отношении этой пошлины ЕК заявила, что пришла к ней на основе «индивидуального расчета».

Министерство торговли Китая выступило против этих мер, заявив, что они являются протекционистскими и несправедливыми. «Китай не согласен и не принимает это решение», — заявили в министерстве. «Китай продолжит принимать все необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов китайских компаний», — цитирует AP заявление министерства.
Китай электромобили Евросоюз
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