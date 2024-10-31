В Чехии могут подорожать хурма и мандарины. В Испании наводнение уничтожило урожай фруктов

Две трети цитрусовых в Испании приходится на регион Валенсия, и Испания является крупнейшим в мире экспортером апельсинов.



Сады компании Феррера покрыты глубоким слоем грязи, что делает сбор урожая невозможным.



«Фрукты уже гниют. Более того, сами деревья могут погибнуть, потому что они находились под водой более 36 часов. Жара и влажность также способствуют развитию плесени», — сказал Феррер агентству Reuters по телефону со своей фермы, расположенной недалеко от деревни Альзира, примерно в 25 километрах к югу от Валенсии.



Помимо цитрусовых, в этом районе также выращивают оранжевые тропические фрукты, такие как хурма, авокадо, миндаль и виноград.





Наводнения в Испании унесли жизни более 200 человек. Вода размыла дороги, железные дороги и фермы.



«Мы столкнулись с катастрофой, убытки будут исчисляться миллионами евро», — сказал Рикардо Бахо, президент ассоциации мелких фермеров Валенсии. Другая местная фермерская организация, Ассоциация фермеров Валенсии, также подсчитала, что будут уничтожены, в частности, урожаи апельсинов, мандаринов и хурмы.



В соседнем районе Альбуфера также покрыты грязью рисовые поля. От стихии пострадали и животноводы: например, недалеко от города Утьель, одного из самых пострадавших в регионе Валенсия, была разрушена ферма Хавьера Иранса и Аны Кармен Фернандес, а 50 свиней утонули.



Некоторым утешением для Феррера может служить то, что он застрахован. «Обычно страховые выплаты приходят быстро, но с учетом масштабов ущерба нам придется набраться терпения», — сказал он. Бахо отметил, что если цитрусовые культуры в регионе обычно застрахованы, то доля застрахованных виноградников и ореховых садов невелика.



Наводнения также унесли технику, оросительные системы и дороги, сказал Мануэль Алькайде, представитель ассоциации фермеров COAG, добавив, что подсчитывать убытки пока рано. Многие фермеры до сих пор не могут попасть на свои участки.



По данным сайта inews.co.uk, цепочки поставок цитрусовых, риса и помидоров не будут нарушены по крайней мере в течение нескольких месяцев, а полное восстановление производства может занять до двух сезонов.



Мандарины подорожают?

Аграрный аналитик Петр Гавел считает, что уничтожение испанского урожая окажет лишь ограниченное влияние на поставки в Чехию.



«Я попытался выяснить ситуацию у наших продавцов. Район, пострадавший от наводнения, несомненно, важен для производства и экспорта апельсинов, но это не единственное место, из которого они могут импортироваться в Чехию», — сказал Гавел.



«В любом случае, судя по сигналам, поступающим из внутренней розничной торговли, в преддверии Рождества дефицит апельсинов в Чехии не грозит, но предложение мандаринов и хурмы в этот период может быть несколько ниже, и в этом случае можно ожидать небольшого повышения цен. Этого нельзя исключать и в отношении апельсинов, но здесь более сильная глобальная конкуренция, поэтому давление на цены, скорее всего, будет ниже или вообще отсутствовать», — добавил Гавел.