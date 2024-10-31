Bloomberg: 5 ключевых последствий результатов выборов в США для экономики

Многое будет зависеть не только от того, кто победит в борьбе за Белый дом, но и от того, какая из двух основных политических партий будет контролировать Конгресс. Особенно это касается налоговых предложений, которые должны быть одобрены законодателями. Тем не менее президент обладает независимой властью для принятия важных решений, особенно в области торговли и иммиграции.



Вот пять наиболее значимых экономических последствий исхода предстоящих выборов:





Налоги

Трамп ставит снижение подоходного налога во главу угла своей предвыборной кампании. Он пообещал продлить действие налоговых льгот, принятых во время его первого срока, которые в противном случае истекали бы в конце следующего года. Трамп намерен еще больше снизить корпоративные налоги. В ходе кампании кандидат выдвинул и другие предложения по снижению, включая отмену налогообложения чаевых, оплаты сверхурочных и пособий по социальному обеспечению. Он утверждает, что нехватка доходов будет частично компенсирована новыми тарифами на импортные товары.



Харрис пообещала продлить действие принятых Трампом в 2017 году налоговых льгот только для тех, кто зарабатывает менее 400 000 долларов в год. Она заявила, что отменит истекающие налоговые льготы для самых богатых американцев, пообещала повысить ставку корпоративного налога и хочет ввести минимальный налог для миллиардеров. Харрис продлит семейные налоговые льготы для детей и предложит льготы для малого бизнеса.



Приближающееся окончание срока действия налоговых льгот 2017 года, скорее всего, заставит внести изменения в налоговое законодательство в следующем году. Ни одна из партий не хочет брать на себя ответственность за повышение налогов для среднего класса, поэтому налоговая политика будет доминировать в обсуждениях в Конгрессе на следующей сессии. Состав Конгресса будет иметь решающее значение для результатов. Очевидная победа на выборах, в результате которой одна и та же партия получит контроль над президентом, Сенатом и Палатой представителей, откроет путь для реализации партийного плана. Разделенное правительство, в свою очередь, заставит пойти на переговоры.





Торговля

Самым большим потенциальным потрясением для бизнеса станет план Трампа по резкому повышению пошлин в попытке заставить компании перенести производство в США. Республиканский кандидат предлагает минимальные тарифы в размере от 10 до 20% на все импортные товары и пошлины в размере 60% и более на товары, импортируемые из Китая. По прогнозам Bloomberg Economics, максимальный вариант плана, с общими тарифами в 20%, сократит валовой внутренний продукт (ВВП) США на 0,8% и увеличит инфляцию на 4,3% к 2028 году, если только Китай примет ответные меры. Если же на меры Трампа отреагирует весь остальной мир, это приведет к сокращению ВВП на 1,3%, но инфляция увеличится более скромно — на 0,5%. Это объясняется тем, что экономика США в целом будет слабее.



Харрис предложила в целом придерживаться торговой политики администрации нынешнего президента Джо Байдена, а также предупредила, что предложения Трампа приведут к тому, что потребителям придется платить «национальный налог с оборота». Оба кандидата заявили, что будут блокировать предлагаемое поглощение Японией сталелитейной компании United States Steel. Это свидетельствует о консенсусе в отношении жесткого подхода к иностранным инвестициям в чувствительные отрасли. Президент обладает значительными односторонними полномочиями в США для проведения торговой политики.





Иммиграция

Трамп пообещал провести крупнейшую в истории депортацию нелегальных мигрантов, что сразу же ударит по многим отраслям экономики, особенно по строительству, гостиничному бизнесу и розничной торговле. Именно эти отрасли в значительной степени зависят от труда иммигрантов — независимо от того, находятся ли они в стране легально или нет. Экономисты говорят, что такой шаг потрясет рынок труда, нарушит работу бизнеса и обойдется в миллиарды долларов.



Харрис предпримет гораздо более скромные шаги. Она пообещала вновь представить закон об ограничении нелегального пересечения границы, что потребует двухпартийной поддержки в случае, если Конгресс после выборов разделится. Президент также обладает широкими полномочиями в области иммиграции.





Энергетика

Трамп продвигает лозунг «Бури, детка, бури». Он обещает ограничить регулирование добычи нефти, газа и угля, а также предоставить больше федеральных земель для добычи ископаемого топлива. В частности, утверждает, что это позволит сократить расходы. Бывший президент также говорит, что прекратит политику администрации Байдена по предоставлению субсидий на развитие так называемой зеленой энергетики.



Харрис, напротив, выступает за преобразование энергетического сектора и переход на более чистые источники. Вице-президент стремится снизить расходы на электроэнергию для домохозяйств, но при этом рассчитывает на решение климатического кризиса с помощью чистой энергии и защиты общественных земель.





Дефицит

По мнению аналитиков, если каждый из кандидатов будет следовать своим планам, дефицит США увеличится. Но при Трампе, по их мнению, он увеличится почти вдвое. Увеличение обычно означает повышение процентных ставок и стоимости займов как для населения, так и для бизнеса. Планы Харрис увеличат перерасход в совокупности на 3,95 триллиона долларов за 10 лет, а планы Трампа — на 7,75 триллиона долларов, согласно оценкам Комитета за ответственный федеральный бюджет, непартийной организации, занимающейся фискальными вопросами.



Инвесторы тем временем оценивают перспективы фискальной политики США довольно оптимистично, независимо от того, кто победит на выборах. Желание покупать казначейские облигации США сохраняется, даже когда дефицит бюджета за финансовый год, закончившийся 30 сентября, вырос до 1,83 триллиона долларов с 1,7 триллиона долларов в предыдущем году.



Тем не менее некоторые аналитики предупреждают, что неустойчивая бюджетная траектория может вызвать более значительную волатильность на рынке. Ожидается, что в этом году государственный долг США уже достигнет 99% ВВП. По оценкам Bloomberg Economics, если Трамп осуществит свои намерения, то к 2028 году бюджетный разрыв вырастет до 116%. Если Харрис проведет свои планы в жизнь, то даже ее более консервативные взгляды увеличат дисбаланс бюджета до 109% ВВП. Разделенное правительство, в котором оппозиционная партия контролирует хотя бы одну палату Конгресса, может ограничить дефицит, поскольку Конгресс должен утверждать расходы и налоги.