Опрос: около 37% чехов стали меньше отапливать дома из-за цен на энергоносители
9 ноября 2024
15:00
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Почти 37% чехов снижают температуру в своих домах из-за цен на энергоносители. Большинство из них снизили температуру отопления примерно на два градуса, а 11% — в пределах четырех градусов. Большинство чешских домохозяйств сейчас отапливаются до 20–22 °C. Таковы данные опроса, проведенного компанией Ipsos для компании epet. По мнению экспертов, оптимальная температура в доме в дневное время составляет от 18 до 24°C.
«Цены на электроэнергию на оптовых рынках ниже, чем прошлой зимой, но значительная часть населения Чехии продолжает экономить энергию», — прокомментировал Роман Шмид, директор по продажам компании epet.
Часть населения планирует инвестировать в более экономичные источники отопления. В связи с этим Шмид отметил, что почти 11% чешских домохозяйств до сих пор используют неэкологичные и неэкономичные источники отопления, такие как котлы прямого нагрева или аккумуляторные печи. «Экономия денег не обязательно должна заключаться в снижении температуры в доме. Значительную экономию можно получить, инвестировав в более эффективный и экологичный источник отопления, например, тепловой насос или современный газовый котел», — говорит он.
Чрезмерная экономия может не оправдать себя, поскольку длительные низкие температуры могут негативно сказаться на здоровье человека. По мнению экспертов, идеальная температура в доме в течение дня составляет около 22°C.
«Слишком низкие температуры могут ослабить иммунитет и повысить риск простудных или респираторных заболеваний. Согласно рекомендациям ВОЗ, температура в помещении должна составлять от 18 до 24°C. Однако более низкие температуры оптимальны для качественного сна, так как они позволяют легче поддерживать оптимальную терморегуляцию при снижении температуры тела во время сна», — говорит Якуб Кржижек, врач больницы Нимбурка.
Опрос также показал, что чехи чаще всего используют природный газ для отопления — почти треть. Почти столько же домохозяйств отапливаются так называемым покупным теплом, то есть с помощью центральной системы снабжения или блочных или домовых котельных. Третий по распространенности источник отопления — твердое альтернативное топливо, его предпочитают более 15% респондентов.
Опрос проводился в середине октября этого года, в нем приняли участие 1 068 респондентов.
Часть населения планирует инвестировать в более экономичные источники отопления. В связи с этим Шмид отметил, что почти 11% чешских домохозяйств до сих пор используют неэкологичные и неэкономичные источники отопления, такие как котлы прямого нагрева или аккумуляторные печи. «Экономия денег не обязательно должна заключаться в снижении температуры в доме. Значительную экономию можно получить, инвестировав в более эффективный и экологичный источник отопления, например, тепловой насос или современный газовый котел», — говорит он.
Чрезмерная экономия может не оправдать себя, поскольку длительные низкие температуры могут негативно сказаться на здоровье человека. По мнению экспертов, идеальная температура в доме в течение дня составляет около 22°C.
«Слишком низкие температуры могут ослабить иммунитет и повысить риск простудных или респираторных заболеваний. Согласно рекомендациям ВОЗ, температура в помещении должна составлять от 18 до 24°C. Однако более низкие температуры оптимальны для качественного сна, так как они позволяют легче поддерживать оптимальную терморегуляцию при снижении температуры тела во время сна», — говорит Якуб Кржижек, врач больницы Нимбурка.
Опрос также показал, что чехи чаще всего используют природный газ для отопления — почти треть. Почти столько же домохозяйств отапливаются так называемым покупным теплом, то есть с помощью центральной системы снабжения или блочных или домовых котельных. Третий по распространенности источник отопления — твердое альтернативное топливо, его предпочитают более 15% респондентов.
Опрос проводился в середине октября этого года, в нем приняли участие 1 068 респондентов.
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