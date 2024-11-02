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Центробанк Чехии выписал двум финучреждениям штрафы за нарушение правил борьбы с отмыванием денег

Новости 420on
5 ноября 2024
22:00
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Чешский национальный банк (ЧНБ) выписал сразу два штрафа за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. Первый штраф в размере 9,5 млн чешских крон был выписан банку Fio banka, а второй, меньший по размеру, — инвестиционной компании Atris.
Fio banka и инвестиционная компания Atris были оштрафованы Чешским национальным банком за нарушение своих обязательств по закону о борьбе с отмыванием денег. Если Fio banka должен заплатить 9,5 млн чешских крон за нарушение, то в случае с Atris речь идет о 100 000 чешских крон.

«Мы уважаем решение Чешского национального банка, мы подробно обсудили с ним все меры по исправлению ситуации, и они уже реализованы», — цитирует Peníze.cz пресс-секретаря Fio banka Якуба Герерманека.

Компания Atris также признала незначительные ошибки и, согласно ее заявлению, немедленно приняла меры по исправлению ситуации.

В опубликованном решении CNB говорится, что инвестиционная компания Atris не провела должного расследования происхождения источников денежных средств своих клиентов, «когда не потребовала от этих клиентов представить документы, подтверждающие заявленный ими источник средств, предназначенных для инвестиций в паи открытого паевого инвестиционного фонда недвижимости».

Штраф в размере 100 000 чешских крон распространяется на период с начала 2022 г. до конца января 2023 г. В то время компания Atris еще называлась Tesla Investment Company. В то же время компания в это время меняла владельцев. Новым владельцем стала семья предпринимателя в сфере недвижимости Вацлава Клана-старшего.

«Мы стараемся соблюдать все юридические обязательства, особенно в том, что касается вопросов отмывания денег. В отдельных случаях мы могли быть не совсем последовательны. Объем и сложность регулирующих нас нормативных актов настолько велики и запутанны, что даже при самом лучшем желании и старании можно что-то упустить из виду. Но сумма штрафа говорит о том, что это не было серьезной проблемой», — сказал SZ Byznys Томаш Йича, заместитель председателя Atris.

Инвестиционная компания Atris в основном управляет фондом недвижимости Realita. Около 16 000 человек имеют деньги в этом фонде.

В случае с Fio banka нарушения касаются дел с 2019 по 2022 г. В одном случае банк не обеспечил исключение установления отношений с клиентом, включенным в международный санкционный список. В другом — не обеспечил проверку структуры собственности клиента. Третий случай связан с тем, что банк не обучил своих сотрудников выявлять подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

«Будучи обязанным лицом, банк не внедрил и не применил адекватные стратегии и процедуры внутреннего контроля и коммуникации для смягчения и эффективного управления рисками отмывания денег и финансирования терроризма, выявленными в ходе оценки рисков в соответствии со статьей 21 закона, а также для выполнения других обязательств в соответствии с законом о предовтращении отмывании доходов, полученных преступным путем», — говорится в решении банка от 15 октября этого года.
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