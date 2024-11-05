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Чехи продолжают тратить деньги, продажи в розничной торговле растут

Новости и статьи
7 ноября 2024
16:30
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Розничные продажи в Чехии продолжают расти, увеличившись на 5,6% в годовом исчислении в сентябре после подъема на 5% в августе, сообщило Чешское статистическое управление (ČSÚ). Продажи идут вверх четвертый месяц подряд с наибольшим вкладом интернет-магазинов, где отмечен двузначный рост с начала года. За месяц розничные продажи увеличились на 0,2%.
Как отметила Яна Готвалдова, глава отдела статистики ČSÚ по торговле, транспорту и услугам, в сентябре особенно активно росли продажи непродовольственных товаров, топлива и продуктов питания. Наибольший прирост был зафиксирован в интернет-торговле — продажи через онлайн-магазины и почтовые заказы выросли на 22,6% по сравнению с прошлым годом.

В неспециализированных продовольственных магазинах объем продаж увеличился на 2,5%, а в магазинах, торгующих преимущественно непродовольственными товарами, — на 14,3%. Продажи в аптеках, магазинах товаров для здоровья и косметики выросли почти на 10%.

Сегмент одежды и обуви заработал на 6,7% больше, чем годом ранее. В магазинах культурных, спортивных и развлекательных товаров продажи увеличились на 3,7%, в магазинах компьютерной и телекоммуникационной техники — на 0,2%. Единственным снижением отметился сегмент бытовых товаров, где продажи упали на 2%.

В автомобильной сфере, включающей продажи и ремонт, зафиксирован рост на 0,6% по сравнению с августом и на 0,9% по сравнению с прошлым годом.
экономика Чехия
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