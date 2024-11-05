Центробанк Чехии ожидает ухудшения экономических показателей и повышения инфляции в следующем году

Банковское правление Чешского национального банка (ЧНБ) в четверг приняло решение о новом снижении процентных ставок. Как и на последнем заседании в сентябре, члены совета проголосовали за снижение процентных ставок на четверть процентного пункта. Теперь основная ставка составляет 4%, что является самым низким показателем с февраля 2022 года.



Снижение основной ставки на четверть процентного пункта до 4% поддержали пять членов совета. Один член совета высказался за двукратное снижение ставки, а другой — за то, чтобы оставить ее без изменений, сказал в начале пресс-конференции глава ЧНБ Алеш Михл.



Таким образом, ЧНБ продолжает постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Банк начал снижать ставки в декабре прошлого года, после того как в течение полутора лет удерживал базовую ставку на уровне семи процентов. Сначала он снизил ее на 0,25 процентного пункта, а затем провел четыре двойных снижения в этом году. В августе совет директоров снова замедлил смягчение денежно-кредитной политики.



Михл заявил на пресс-конференции, что «позиция по денежно-кредитной политике остается жесткой. Реальные процентные ставки положительны и сдерживают кредитную активность, а значит, и создание денег в экономике, и, следовательно, долгосрочную инфляцию».



Михл также отметил, что «в краткосрочной перспективе, то есть в ближайшие месяцы, Правление ожидает временного повышения инфляции из-за возобновления роста цен на продукты питания». Он добавил, что базовая инфляция, особенно в категории услуг, остается повышенной, что требует очень осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики.



«Совет отмечает, что процесс снижения ставок может быть прерван или остановлен на все еще ограничительных уровнях в ближайшие месяцы», — подчеркнул Михл.



Ухудшение прогноза



По мнению главного экономиста банка Creditas Петра Дуфека, нельзя исключать, что это последнее снижение ставки в этом году: «На самом деле ЧНБ может перейти в более осторожный режим ввиду переоценки подходов основных центральных банков. Таким образом, он может взять небольшой перерыв в декабре — в том числе, под влиянием более высокой годовой инфляции», — прокомментировал Дюфек решение, принятое в четверг.



В то же время центральный банк представил новый макроэкономический прогноз, в котором он понизил прогноз экономического роста на этот и следующий год. Согласно новому прогнозу, валовой внутренний продукт увеличится на 1% в этом году и на 2,4% в следующем, тогда как августовская оценка предусматривала рост на 1,2% в этом году и на 2,8% в следующем.