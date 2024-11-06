Чехи могут только позавидовать польским ценам на сливочное масло

«Мы приезжаем сюда примерно раз в месяц. Мой муж покупает в основном йогурт. Один стоит двенадцать крон, у нас — двадцать. Если он есть на распродаже. Нам также нравится местная выпечка, будь то сладкая или зерновой хлеб, который тоже долго хранится», — рассказала Иржина Снетинова из Градец-Кралове.



«Кроме того, я всегда хожу на рынок за орехами в сахаре. Но, как правило, мы ходим в будние дни, в среду или четверг. По субботам здесь почти невозможно пройти, так много чехов», — добавила она. С ней согласна Нина Адлоф, пресс-секретарь мэрии Находа.



«Субботние визиты за покупками в Польшу заметны при проезде через Наход. Такие пики приходятся на Душички и затем на период перед Рождеством. По имеющейся у меня информации, одежда у соседей дешевле. И за мясом тоже приезжают. На праздник 28 октября тоже было много иностранных машин, потому что у нас магазины были закрыты, но не в Польше», — добавила пресс-секретарь.



В том, что чешское масло дороже польского, можно убедиться уже на первой остановке на обратном пути. В гипермаркете «Альберт», первом магазине на чешской стороне границы, 250 граммов можно купить за 69,90 крон. Но здесь действует акция, поэтому масло Madeta стоит 64,90 кроны, а члены клуба постоянных покупателей и вовсе платят 59,90 кроны. В Градец-Кралове цены примерно такие же. В супермаркете Terno масло Tatra стоит 69,90 крон, а Ranko — 67,90 крон.



До Рождества лучше не станет

«Что касается сливочного масла, мы ожидаем, что рост цен закончится не позднее Рождества», — сказал Марек Земанек, пресс-секретарь Продовольственной палаты. Однако он предупредил, что повышенный спрос также может способствовать кризису на рынке, если какая-либо сеть захочет завлечь покупателей низкой ценой на продукт.



«Люди скупят запасы, чтобы положить их в морозильники, и молочный сектор снова окажется в затруднительном положении», — сказал Земанек. Но есть и другие факторы, влияющие на цену продуктов, в том числе и сливочного масла. Помимо интересов потребителей, есть еще и их покупательная способность.



При покупке важно обращать внимание на цену, граммаж, а также процентное содержание жира.



«В более бедных регионах цены, как правило, ниже, что также относится к себестоимости продукции. Там, где стоимость человеческого труда ниже, например, в Польше, продукты дешевле. В Германии НДС ниже, чем в Чехии, что тоже играет свою роль», — говорит аграрный аналитик Петр Гавел.



Содержание жира в молоке снижается

Одной из причин, по которой цена в последнее время начала расти, является снижение жирности молока.



«Для производства того же количества требуется больше молока, поэтому масло дорожает. Связано ли снижение качества молока у молочных коров с глобальным потеплением — это вопрос к другим специалистам», — говорит эксперт по маркетингу Роберт Ле Венер.



«К сожалению, у Чешской Республики есть одна особенность. Хотя у нас одни из самых высоких надоев в мире, у нас также самое низкое содержание жира в молоке в Европейском союзе. Поэтому для производства сливок мы потребляем даже больше молока, чем в соседних странах», — подтвердил его слова Марек Земанек из продовольственной палаты.