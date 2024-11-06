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Сделка стоимостью в сотни миллионов крон. Czech Inn Hotels покупает велнес-отель Step

Новости 420on
8 ноября 2024
22:00
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Компания Czech Inn Hotels снова на подъеме. За сотни миллионов крон крупнейшая чешская гостиничная сеть приобрела знаменитый пражский Wellness Hotel Step. Об этом в интервью SZ Byznys рассказал Ярослав Свобода, основатель Czech Inn Hotels.
Step, рассчитанный на 160 номеров, относится к крупным отелям. Он предлагает аквапарк и спа-мир, а также конференц-залы. «В этой сделке мы применили нашу классическую модель. Сначала нас наняли для управления отелем, мы улучшили результаты, отремонтировали его вместе с владельцем и постепенно получили возможность войти в него с капиталом. Сначала мы купили минимально возможную долю, а теперь у нас контрольный пакет», — объясняет Свобода. Первоначальный владелец Людек Ингала, владелец IC Hotels, оставил себе 10%.

«Владелец решил, что хочет остаться в меньшинстве», — добавляет Свобода. Обе стороны не хотят раскрывать цену, но она составляет сотни миллионов крон. «Отель принадлежит холдингу Czech Inn Holding, частью которого является компания Czech Inn Hotels, включающая несколько десятков отелей, которыми мы управляем», — говорит Свобода. Выручка группы составляет 3 миллиарда в год.

В велнес-отеле Step компания также хочет воспользоваться преимуществами его близости к O2 Arena и инвестировать в расширение конференц-залов и общих зон. Название не изменится.

«Мы хотим покупать отели, которые имеют потенциал для развития и улучшения, которые имеют определенную производительность. Цена отеля зависит от его эффективности и перспектив. Только после этого учитывается состояние здания и его стоимость. В Чехии здания стоят очень дорого, но самое главное — это эффективность отеля», — объясняет Свобода.

Переговоры о продаже крупных отелей

В настоящее время в Праге на продажу выставлено пять крупных отелей, среди них Hilton и Andaz Hyatt. Компания Czech Inn также заинтересована в таких отелях — но на этот раз в качестве оператора.

«На продажу выставлено много отелей международных сетей, и причина одна. У них нет рентабельности, потому что у этих международных сетей есть несколько препятствий, которые они не могут преодолеть», — говорит он, добавляя, что сейчас он активно ведет переговоры об управлении некоторыми из них. 

Однако он не рассматривает возможность покупки этих отелей. «Для некоторых из них запрашиваемая цена настолько высока, что даже не стоит вести переговоры. Такая рентабельность и доходность не может быть возвращена в реальном времени. В некоторых случаях владелец совершил не совсем удачную сделку, потому что он вложил много денег в покупку объекта, затем отремонтировал его за большие деньги, потом вложил деньги в вывод его на рынок, и теперь у него есть ожидания, которые не оправдываются», — говорит Свобода.

Он считает, что как местная компания, знающая рынок, они имеют много преимуществ перед иностранным оператором.

«В целом ситуация на рынке не радужная. Гостиниц на продажу много, и не все банки поддерживают финансирование отелей. Процентные ставки все еще довольно высоки, и рентабельность отелей отнюдь не радужная. Несмотря на то, что количество туристов уже вернулось к показателям до пика, их поведение изменилось. Инфляция в отелях все еще достаточно высока. Гостиницы приносят лишь минимальную прибыль», — комментирует Свобода, добавляя, что рассматривает текущую ситуацию как вызов.

«Мы заинтересованы в нескольких отелях и даже ведем переговоры по нескольким отелям. Не только в Чехии, но и в других странах», — добавляет он. Компания уже управляет отелями в Грузии и Португалии и будет продолжать укреплять свои позиции. «Сейчас мы управляем отелем в Ереване, Армения, и у нас есть другие возможности там. Но в настоящее время приоритетным направлением будет и остается Чешская Республика и соседние страны, такие как Польша, Венгрия, Словакия и Австрия. В настоящее время мы ведем переговоры по крупным отелям в Брно, картографической Остраве, а также завершаем сделку в Варшаве», — добавляет Свобода.

Компания обеспечила финансирование, сотрудничая с банками и инвесторами. «Речь идет о сотнях миллионов или даже миллиардах крон. Для этого нам нужен собственный капитал, наши партнеры, инвесторы, а они у нас есть как в Чехии, так и за рубежом. Мы также сотрудничаем с банками», — говорит Свобода.

Czech Inn — одна из крупнейших гостиничных сетей в стране. Под ее управлением находятся, например, отели International, Grand Mark, Don Giovanni и Prague Towers.

Среди других крупных групп, работающих на чешском рынке, — Orea Hotels с отелями в Шумаве, Крконоше, Высочине, а также в Праге и Брно. 
гостиницы бизнес покупка недвижимости Чехия туристы Туризм
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