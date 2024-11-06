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Рост затрат и нехватка рабочей силы оказывают серьезное влияние на строительную отрасль

Новости 420on
9 ноября 2024
17:00
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Новое глобальное исследование PlanRadar, платформы цифровой документации и управления для строительной отрасли, показывает, что рынок жилья сталкивается с серьезными проблемами — высокими затратами и нехваткой квалифицированных рабочих. В исследовании, проведенном в 17 странах, включая Чешскую Республику, приняли участие 669 строительных компаний.
Исследование показало, что почти 80% респондентов столкнулись с ростом затрат за последний год, и почти 50% респондентов назвали нехватку рабочих в качестве основной проблемы. Этот дефицит оказывает серьезное влияние на строительную отрасль: более 75% респондентов заявили, что нехватка рабочей силы приводит к задержкам в реализации проектов, что негативно сказывается на их рентабельности. Рост затрат заставляет компании искать новые варианты: в то время как 50% компаний ищут возможности для роста, только 12% планируют сократить деятельность.

Технологии как путь к эффективности

В ответ на текущие вызовы строительные компании обращают внимание на современные технологии, которые могут повысить их эффективность и рентабельность. Почти 65% респондентов считают, что цифровизация может сделать их деятельность более эффективной, и более половины компаний активно изучают возможности инвестирования в технологии. Однако, несмотря на эту уверенность, внедрение новых технологий остается медленным: более 25% респондентов до сих пор не используют ни одного программного обеспечения для управления строительными проектами.

Специфика чешского рынка

Чешская Республика сталкивается с теми же проблемами, что и другие страны, но с некоторыми особенностями. «Помимо нехватки рабочей силы (на нее указали 42,86% чешских респондентов), отсутствие определенности в политике правительства входит в число самых серьезных препятствий с одинаковой интенсивностью. Несмотря на то, что эта проблема является глобальной для всех стран, Чешская Республика выделяется на фоне остальных: более 85% респондентов в стране утверждают, что для улучшения жилищного строительства правительству необходимо снизить нормативные барьеры. Компании также имеют дело с растущими требованиями к заработной плате, которые затрагивают более 80% компаний», — сказал Адам Херес Востарек, региональный менеджер PlanRadar в Чехии, и продолжил: «Положительной новостью является то, что отечественные компании сохраняют проактивность: более 61% активно ищут новые возможности для роста, а 57% респондентов считают, что современные технологии могут помочь повысить их эффективность и прибыльность».

Прогнозы на будущее

Сандер ван де Рийдт, управляющий директор PlanRadar, подчеркнул, что строительная отрасль переживает критический период, когда необходимо использовать современные технологии для повышения эффективности. «В разгар периода высоких процентных ставок и снижения спроса у компаний есть уникальная возможность взять паузу и сосредоточиться на оптимизации внутренних процессов. Этот этап крайне важен именно сейчас, поскольку процентные ставки скоро начнут снижаться, чему способствовало недавнее снижение ставок Европейским центральным банком и ФРС США, что предвещает грядущий всплеск спроса. Тем временем цифровые платформы, такие как PlanRadar, предлагают решения, которые адаптируются к потребностям всех компаний и просты в использовании для любого строительного специалиста, участвующего в проекте».
строительство Чехия
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