Выборный раскрыл, что стоит за высокими ценами на сливочное масло

Заместитель председателя ANO Карел Гавличек в ходе дебатов заявил, что причиной высоких цен являются, в частности, дорогие энергоносители и более высокий, чем в других странах, налог на добавленную стоимость.



«Повторяется ситуация, которая происходит каждый год: производители продуктов питания и ритейлеры пользуются ситуацией и значительно повышают торговые надбавки», — сказал Выборный.



Он напомнил, что закупочные цены на молоко выросли всего на несколько десятков центов. Однако, по его словам, проблема не на стороне животноводов и фермеров.



«Очевидно, что некоторые молочники пытаются воспользоваться ситуацией. Это происходит и с теми, кто продает масло. Проблема в продуктовиках и торговцах. Я хочу, чтобы соответствующие контролирующие органы разобрались в этом вопросе», — отметил он.



«Вы не устанавливаете цены, но неправда, что вы не можете повлиять на ситуацию», — отреагировал на его слова Гавличек. В этой связи он указал на высокие затраты на энергоносители. По его словам, из-за этого дорожают, в частности, корма и удобрения. Среди других причин — более высокий налог на добавленную стоимость, чем в соседних странах, и деловая тактика сетей супермаркетов, добавил Гавличек.



Выборный считает, что бизнес-практика при продаже продуктов питания, например, различные акции со скидками, выходит за рамки того, что могут вынести и понять потребители.



«Я думаю, что Чешской торговой инспекции следовало бы начать изучать этот вопрос. Я поговорю об этом с министром (Лукашем) Влчеком (министр промышленности и торговли). Потому что то, что представлено на рынке, совершенно сбивает потребителя с толку. Кто-то пытается запутать потребителя этой неразберихой на рынке, а потом нажиться на этом», — сказал министр.



«Не пытайтесь творчески воздействовать на торговцев, продуктовиков и фермеров, потому что вы все равно на них не повлияете. К счастью, мы находимся в рыночной среде», — ответил Гавличек.



Иржи Копачек, председатель Чешско-Моравской молочной ассоциации, в конце октября заявил, что нынешний рост цен на сливочное масло соответствует росту цен на молочное сырье и растущему потребительскому спросу. В интервью ČTK он сказал, что считает повышение цен реалистичным и обоснованным.



«Если бы министр Выборный узнал хотя бы основные данные, он бы увидел, что субсидируемая им Палата пищевой промышленности менее чем за год до выборов развернула масштабную коммуникационную кампанию, чтобы оправдать искусственно завышенные ценники на поставки от крупных чешских производителей продуктов питания», — заявил сегодня ČTK Томаш Пруза, президент Чешской конфедерации торговли и туризма. По его мнению, рост цен на сливочное масло частично оправдан и происходит по всей Европе.



«У государства достаточно инструментов, чтобы надавить на крупных производителей продуктов питания, особенно когда вся их кампания выглядит очень скоординированной. Все, что нужно сделать, — это посмотреть на рентабельность компаний по всей цепочке поставок», — добавил он.





По данным Чешского статистического управления, сливочное масло продолжает расти в цене. В октябре оно стоило 275,06 чешских крон за килограмм, или около 68,8 чешских крон за 250-граммовый кусок. По сравнению с сентябрем цена выросла на 11,2%, а по сравнению с прошлым годом — на 34,04%. Цены на молоко, сыр и яйца также достигли максимума этого года. Белый йогурт, который в сентябре стоил дороже всего с начала года, напротив, подешевел за месяц на 9,7% до 10,52 чешских крон за 150-граммовый стаканчик.



Литр полуобезжиренного молока до сентября стоил около 24–25 чешских крон, а в октябре — 25,54 чешских крон, что на 1,79% больше, чем в прошлом месяце. Тем не менее, молоко дешевле, чем в прошлом году, когда оно стоило 25,65 крон.



Чешская продовольственная палата недавно заявила, что на стоимость на масло влияют тёплая погода, из-за которой дойные коровы дают меньше молока, дефицит молочного жира на европейском и мировом рынках, из-за чего цены на масло растут, а также рост стоимости человеческого труда, который производители вынуждены отражать в ценах на продукцию. По словам аналитика XTB Иржи Тылечека, рост цен на продукты питания вызван ростом производственных затрат и отголосками инфляции.



«В то же время чешская крона остаётся на слабом уровне, что делает импорт более дорогим и, напротив, благоприятствует экспорту продуктов питания», — сказал он в интервью ČTK.