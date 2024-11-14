Французы не сдаются в борьбе за чешский ядерный тендер

«EDF намерена подать апелляцию в ближайшее время», — заявила представительница французской энергетической компании, не уточнив дату. Согласно информации на сайте Управления, в случае государственных закупок апелляция может быть подана председателю Управления в течение 15 дней с момента получения решения первой инстанции.



В четверг, 31 октября, Чешское антимонопольное управление выпустило пресс-релиз, в котором сообщило об отклонении возражений, поданных против ядерного тендера компаниями EDF и Westinghouse, которые не получили контракт.



Орган также запретил присуждение контракта победителю тендера, корейской компании KHNP, до окончательного решения ведомства. Это произойдет после истечения срока подачи апелляции, если никто не возразит, или после решения председателя Управления антимонопольного ведомства, если EDF или Westinghouse подадут апелляцию.



Правительство приняло решение о строительстве двух новых ядерных реакторов в июле. Оно предпочло заявку корейской компании KHNP заявке EDF, а ранее исключило из конкурса другого участника — Westinghouse.



Первый из новых реакторов на АЭС «Дукованы» должен быть готов в 2036 году. Стоимость строительства двух реакторов по текущим ценам составляет 400 миллиардов крон.



Полугосударственная энергетическая компания ČEZ в настоящее время ведет переговоры с корейцами о заключении контракта, который должен быть подписан к концу марта 2025 года.