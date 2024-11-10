Экономическое поведение чехов — не обманывайтесь по поводу их сбережений

На прошлой неделе Министерство финансов и Чешский национальный банк (ЧНБ) вновь понизили прогнозы экономического роста. В качестве одной из основных причин эксперты назвали то, что семьи все еще медлят с наращиванием потребления по сравнению с докризисным уровнем.



Траты откладываются не потому, что у людей нет денег. Чешское статистическое управление сообщает о реальных причинах. До наступления ковидного кризиса в 2020 году домохозяйства откладывали от 11 до 12% своего дохода. Во время пандемии доходы существенно не упали, но тратить было не на что из-за изоляции. Поэтому к 2020 и 2021 году средний гражданин откладывал крону из каждых пяти заработанных или полученных от государства денег.



В этом году норма сбережений по-прежнему составляет 18–19%. Если бы вернулось более спокойное отношение к потреблению, характерное для докризисных времен, то и министр финансов Збынек Станюра, и глава ЧНБ Алеш Михл увидели бы более быстрый экономический рост.



«Чехи готовятся к следующему кризису», — говорит Петр Дуфек, главный экономист банка Creditas, резюмируя текущую ситуацию. Ковид научил ответственных за семейный бюджет, что неплохо бы иметь больше запасов, в то время как домохозяйства еще не до конца смирились с высокими ценами, которые розничные торговцы и поставщики услуг продолжают удерживать на уровне тех времен, когда энергия была самой дорогой.



«У семей есть много разумных причин продолжать экономить», — подтверждает Камила Фиалова из Института социологии Академии наук. Дело не только в том, что люди боятся будущего. Откладывая больше денег, они чувствуют себя более защищенными, а это само по себе повышает качество их жизни. Кроме того, многие из них не считают рациональным рассчитывать в старости только на помощь государства.



Однако, несмотря на повышение общего уровня сбережений, количество семей, которые могут откладывать хотя бы несколько тысяч в месяц, сократилось, согласно опросу социолога Фиаловой. Если в марте этого года среди респондентов в возрасте от 18 до 65 лет 65% делали это, то в августе их доля сократилась до 54%. Однако даже эти семьи по-прежнему следуют кризисному правилу покупать только самое необходимое. «Они не тратятся на домашнее оборудование, включая дорогую технику», — говорит экономист Дуфек, указывая на ключевое отличие от докризисного периода.



Более того, призывы государственных чиновников тратить больше не имеют никакого смысла для 16% чехов, которые, согласно цитируемому опросу, снимают свои вклады с депозитов или даже вынуждены брать кредиты, чтобы свести концы с концами.



По мнению экспертов, отсрочка потребления может быть связана с тем, что чехи нашли новые способы обеспечить себя под давлением кризиса. Общая статистика ЧНБ показывает, что общая реальная стоимость вкладов населения в банках упала на 15% — несмотря на высокую номинальную долю сбережений. Ни одна из западноевропейских стран не понесла таких больших потерь. Хуже всего из остальных, по данным Die Presse, пришлось австрийским семьям, чьи вклады за последние пять лет потеряли 4% своей стоимости.



Обнищание общества связано не только с высокой инфляцией как таковой, но и с большой популярностью текущих банковских счетов, где деньги не защищены от инфляции. Семьи логично отреагировали на опыт кризиса. К концу 2021 года на беспроцентных текущих счетах у них оставалось в общей сложности 1,8 триллиона крон. В этом году номинально это было на 400 миллиардов меньше. Напротив, вклады на сберегательных счетах с немедленным или даже многолетним сроком погашения выросли на триллион.



Еще более значительные изменения в финансовой стратегии населения демонстрирует обзор активов инвестиционных фондов. Их стоимость превысила полтора триллиона, что втрое больше докризисного уровня. Это не обязательно означает, что домохозяйства вкладывают в них гораздо больше средств. По словам экономиста Дуфека, треть вкладов идет компаниям, а вложенные деньги дорожают со временем. Тем не менее социолог Фиалова отмечает, что 40% взрослого населения Чехии уже направили хотя бы некоторую сумму в инвестиционные фонды.



Напротив, традиционные продукты, поддерживаемые государством, теряют популярность. Активы пенсионных фондов в этом году номинально остались примерно на докризисном уровне, в то время как их реальная стоимость упала на четверть. Депозиты в строительных обществах и другие счета с периодом уведомления даже упали на треть в номинальном выражении.