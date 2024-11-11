Курс чешской кроны по отношению к доллару самый слабый за последние два года

«В результате укрепления доллара США региональные валюты оказались сегодня под давлением продаж», — говорит аналитик Komerční banka Яна Штеккерова. Курс кроны приблизился к отметке 24 CZK/USD, выше которой он последний раз был 10 ноября 2022 года.









«Мы ожидаем, что в ближайшие сессии крона и регион останутся довольно уязвимыми», — говорят аналитики Patria Finance. По их мнению, чешская валюта в основном отреагирует на выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом кандидатур на посты министра финансов и торговли США.

Евро под давлением



Курс евро к доллару также реагирует на события в США. После дальнейшего снижения он уже приближается к уровню USD 1,0600/EUR. По мнению аналитиков, события после выборов в США указывают на то, что Трамп будет выбирать в свой кабинет только проверенных ястребов.





«Это не очень хорошая новость для евро, так как еврозона может ожидать введения новых тарифов. Кроме того, евро не помогает правительственный кризис в Германии», — добавили аналитики.





По отношению к евро чешская валюта подешевела на пять геллеров — до 25,40 во вторник.