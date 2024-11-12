Премьер Чехии: Государство будет использовать все инструменты для улучшения ситуации на продовольственном рынке

По словам Фиалы, олигополии оказывают влияние на рынок сливочного масла, которое в последние месяцы стало дороже. Однако он добавил, что государство не будет регулировать цены на сливочное масло. С другой стороны, ее контролируют олигополии, и это тот случай, когда государству необходимо обратить внимание на соблюдение условий свободного рынка, сказал премьер-министр. Антимонопольное ведомство проводит расследование цен на сливочное масло, первые результаты будут весной.



В ходе октябрьских продаж люди платили за сливочное масло на 43% больше, чем в прошлом году. Килограмм сливочного масла стоил в среднем 207,60 кроны, что составляло около 52 крон за обычную упаковку весом 250 граммов. Значительно выросла и цена на упаковку из десяти яиц — на 14% по сравнению с прошлым годом и составила в среднем 30,23 кроны.



Йиржи Копачек, председатель Чешско-Моравской молочной ассоциации, заявил в начале этой недели, что рост цен вызван несколькими факторами, в частности, нехваткой жира, повышенным спросом на другие молочные продукты и долгосрочным разведением коров, ориентированным на удой, а не на жирность. Яйца в Чехии, напротив, дорожают из-за общеевропейской нехватки кур-несушек, перехода на клеточное содержание и вспышки птичьего гриппа, сообщил Чешско-Моравский союз птицеводов. По мнению некоторых комментаторов, ситуация с маслом — результат контроля рынка несколькими компаниями.



Министр Выборный утверждает, что некоторые крупные молочные компании и розничные торговцы пытаются воспользоваться ситуацией, сложившейся на рынке перед Рождеством, или злоупотребить ею, и заявил в воскресенье, что будет расследовать ситуацию. Производители продуктов питания объясняют дороговизну сливочного масла высокими наценками сетей супермаркетов. В воскресенье Выборный напомнил, что закупочные цены на молоко выросли всего на несколько десятков центов, и проблема не на стороне животноводов и фермеров, но некоторые молочные фермеры пытаются воспользоваться ситуацией, сказал он. Однако, по мнению производителей продуктов питания, министр основывает свою позицию на недостоверной информации. Ранее на этой неделе Чешская продовольственная палата указала на более высокую стоимость человеческого труда и энергии, но особенно на высокие торговые наценки, которые, по данным палаты, в сентябре после вычета НДС увеличились на 15%. Томаш Проуза, президент Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики, ранее опроверг эту информацию.



Антимонопольное ведомство расследует цены на сливочное масло



Управление по защите конкуренции (ÚOHS) проводит расследование в связи с текущим ростом цен на сливочное масло. Первые результаты расследования будут известны весной следующего года, сообщил Петр Млсна, председатель Управления по защите конкуренции, после сегодняшней встречи в правительственном офисе. По его словам, жалоба была подана президентом Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики Томашем Прузой. Ранее ÚOHS уже проводила расследование цен на пять основных товаров, включая сливочное масло, но не обнаружила злоупотреблений рыночным положением.



Согласно последним данным Чешского статистического управления, сливочное масло подорожало в октябре. Оно стоило 275,06 кроны за килограмм, или около 68,8 кроны за обычную упаковку в 250 граммов. По сравнению с сентябрем цена выросла на 11,2%, а по сравнению с прошлым годом — на 34,04%. В октябре такая упаковка стоила в среднем 52 чешские кроны, что на 43% больше, чем в прошлом году, сообщила Чешская дистрибьюторская компания в своем анализе.



В начале ноября средняя цена куба сливочного масла в ЕС составляла 1,9 евро (около 48 крон). В Чехии куб сливочного масла стоил около 2,2 евро (56,30 кроны), что примерно на 17% больше, чем в среднем по Европе, сообщили ČTK в Министерстве сельского хозяйства, ссылаясь на данные ЕС.



«Президент союза Пруза подал жалобу в Управление по защите конкуренции, в которой описал поведение некоторых игроков на рынке. Есть данные, например, о том, что в долгосрочной перспективе ритейлер продает с отрицательной маржой, то есть не получает прибыли от продажи сливочного масла. Но это все заявления, которые еще предстоит столкнуть с реальностью», — сказал Млсна.



«Мы готовы предоставить Управлению всю имеющуюся у нас информацию, и все наши члены будут полностью сотрудничать в расследовании Управления», — сказал он. По его словам, в сентябре торговцы продавали килограмм сливочного масла с наценкой в 9,37 кроны. «Из этой суммы торговцу приходится покрывать все свои расходы на логистику, холодильное оборудование и персонал. Лишь небольшая часть в этом случае является прибылью», — добавил он. По его словам, с января по август у торговцев была отрицательная маржа на сливочное масло.



В рамках своего расследования ценообразования на масло, молоко, яйца, муку и курицу Управление министра торговли и промышленности по собственной инициативе начало изучать ценообразование на масло после того, как осенью 2022 года цены на продукты начали стремительно расти. По словам Млсны, исследование показало, что, например, рынок сливочного масла является слабо или умеренно концентрированным, и на нем присутствуют четыре игрока с долей от 15 до 25%. «То есть ни один из них не занимает доминирующего положения. И с тех пор ничего не изменилось, структура рынка осталась прежней», — сказал он.



Министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL) заявил сегодня, что фермеры не стоят за повышением цен на сливочное масло. По словам Выборного, цены на продукты питания в Чехии в октябре выросли на 0,1% в годовом исчислении, а в сентябре — на 0,6%. До этого они падали девять месяцев подряд, сказал он. «Это также является результатом длительного давления со стороны надзорных органов, направленного на то, чтобы все игроки в этом сегменте следовали правилам — и чтобы за честное поведение платили», — сказал он. «Мы будем продолжать это давление», — добавил он.



Чешское управление торговой инспекции (CTIA) хочет проводить больше проверок в будущем и в настоящее время ведет переговоры с Министерством промышленности и торговли об увеличении объема финансирования, сообщил сегодня директор CTIA Ян Штепанек.