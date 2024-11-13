Анализ: Покупательная способность увеличилась в несколько раз с 1989 года

За исключением хлеба, количество штук или литров, которые можно купить за среднюю заработную плату, выросло по всем основным товарам: от продуктов питания до табака и бензина. Это следует из анализа, проведенного XTB с использованием данных Чешского статистического управления.



«Если в 1989 году средней заработной платы хватало на покупку около 79 килограммов сливочного масла, то в 2024 году на среднюю зарплату можно купить 203 килограмма сливочного масла, что составляет рост на 156%. Несмотря на рост цен на сливочное масло в последние недели , на средний заработок все еще можно купить значительно больше, чем в 1989 году перед бархатной революцией», — сказал ЧТК аналитик XTB Павел Петерка.



Согласно анализу, в этом году на среднюю зарплату чехи купили на 460% больше ветчины, в 3,5 раза больше жареной свинины, более чем в четыре раза больше отечественного рома и на 183% больше бутылочного пива, чем в 1989 году. При средней заработной плате они могут позволить себе на 226% больше бензина и на 219% больше дизельного топлива. Они также покупают больше яблок — на 205%. Это рост на 417% для сахара, 80% для сыра эдам, 254% для муки и 440% для яиц, несмотря на текущий рост цен.



Напротив, люди покупают на 5,6% меньше хлеба с тмином за среднюю заработную плату. Но они покупают на 50% больше белого хлеба. «Интересно, что существенного увеличения объемов, которые можно купить на среднюю зарплату, не произошло по картофелю и молоку», — добавил Петерка.



Цены до 1989 года, по мнению аналитика Cyrrus Вита Градила, не отражали истинную редкость товаров и услуг, а были результатом официальных и ошибочных решений. Поэтому, по его словам, сравнение конкретных цен периода до падения коммунистического режима и сегодняшнего дня имеет ограниченную информационную ценность. «Тем не менее очевидно, что в реальном выражении население Чехии стало значительно богаче за последние 35 лет, и это относится ко всем группам доходов», — сказал он.