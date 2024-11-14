Заместитель управляющего Центробанка Чехии: слабая крона затруднит достижение целевого уровня инфляции

Решение о снижении процентных ставок на заседании Чешского национального банка на прошлой неделе было поддержано большинством членов правления, включая управляющего Алеша Михла. Двое членов правления придерживались иного мнения — заместитель управляющего Ева Замразилова проголосовала за стабильность ставки, а Томаш Холуб предложил более радикальное снижение на полпроцента.



Совет директоров был в основном озабочен вопросом инфляции, которая, согласно новому прогнозу, останется выше целевого уровня в 2% до середины 2026 г. Прогноз предполагает, что инфляция даже превысит верхнюю границу допустимого диапазона (плюс-минус один процентный пункт от целевого уровня инфляции) на рубеже года, после чего начнет снижаться.



Эти события означают, что ЧНБ по-прежнему осторожен в смягчении денежно-кредитной политики. Инфляционные риски включают, в частности, инерционный рост цен на услуги, потенциально чрезмерные государственные расходы, рост требований к заработной плате и возможность восстановления кредитной активности, особенно на рынке недвижимости.



Напротив, понижательные риски включают ухудшение экономических настроений в стране и за рубежом, ослабление показателей немецкой экономики и ожидания дальнейшего снижения ставок основными центральными банками.



Мнения членов правления



Алеш Михл высоко оценил нынешнюю жесткую денежно-кредитную политику как ключ к борьбе с инфляцией. Он предупредил о необходимости сохранять осторожность и, возможно, приостановить дальнейшее снижение ставок.



Ева Замразилова подчеркнула риски повышения инфляции и предупредила, что денежно-кредитная политика вскоре может стать экспансионистской, особенно в связи с ослаблением обменного курса кроны.

Томаш Холуб отметил, что новый прогноз подтверждает возможность снижения ставок, но предпочел бы более резкое снижение на 0,5 процентного пункта. Он утверждал, что без этого изменения существует риск неоправданного продления жесткой политики.



Заместители губернатора Ян Фрайт и Карина Кубелкова поддержали осторожный подход, причем Фрайт назвал снижение ставки на 0,25 процентного пункта «безопасным шагом», который не будет угрожать финансовой стабильности и не вызовет кредитной экспансии.



Основные темы обсуждения



Рост цен на услуги остается ключевым инфляционным фактором, при этом Ян Прохазка отметил, что инфляция часто выходит за верхнюю границу целевого диапазона именно из-за колебаний волатильных статей потребительской корзины. Еще одна проблема связана с обменным курсом, когда более слабая, чем ожидалось, коруна может оказать инфляционное воздействие.



Некоторые члены совета директоров предупредили, что без дальнейшего укрепления коруны достичь целевого уровня инфляции в 2% будет очень сложно. Ян Кубичек отметил, что обменный курс коруны на конец 2025 года на шесть процентов слабее, чем предполагалось в прошлогоднем осеннем прогнозе, и на четыре процента слабее, чем текущие ожидания аналитиков.



Ян Фрайт добавил, что без укрепления кроны, особенно в условиях нынешнего напряженного рынка труда, достичь целевого уровня инфляции будет очень сложно. Прогноз ЦНБ на этот год предполагает средний обменный курс 25,10 чешских крон за евро, затем 25,40 чешских крон за евро в 2024 году и небольшое снижение курса до 25,50 чешских крон за евро в 2025 году.



Еще одним источником потенциального инфляционного давления является возобновление роста цен на недвижимость, который может отразиться на потребительских ценах и тем самым еще больше усилить инфляционное давление.