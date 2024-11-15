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Президент Чехии на этой неделе решит, подписывать ли бюджет на 2025 год

Новости 420on
18 ноября 2024
12:00
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В течение этой недели президент Петр Павел решит, подпишет ли он проект госбюджета на 2025 год. Но сначала он хочет обсудить его с правительством и, прежде всего, его прозрачность. По словам главного экономического советника президента Давида Марека, в бюджете есть сомнительные статьи примерно на сорок миллиардов крон. Если кабинет министров не объяснит их, Марек советует Павлу наложить вето на этот проект.
По словам Марка, важнейшими критериями являются надежность и прозрачность. «Если в госбюджете остаются относительно значимые по объему статьи, которые до сих пор неясны, то сложно поставить под ними свою подпись», — сказал Марек, который также является членом Национального экономического совета при правительстве ( НЕРВ).

По словам премьер-министра Петра Фиалы, бюджет составлен ответственно. «Кроме того, это невероятно способствующий экономическому росту и рекордный с точки зрения инвестиций», — отметил он, заявив, что было бы безответственно рисковать бюджетом. Он считает президента ответственным человеком и политиком.

Депутаты должны обсудить бюджет в среду. Дефицит составляет 241 миллиард крон. Базовые параметры были одобрены Палатой депутатов в конце октября и больше не могут быть изменены. Утвержденный дефицит планируется сократить на 41 миллиард по сравнению с измененным бюджетом на этот год.

«Я понимаю, что есть одна проблема, которую необходимо решить, — это возобновляемые источники энергии», — отметил Фиала. «Либо мы внесем в него законодательные изменения, либо нам придется платить его в течение года», — добавил он.

Рекомендацию не подписывать бюджет поддержала председатель ANO «оппозиционные депутаты» Елена Шиллерова. «Учитывая, что проект бюджета нарушает основные принципы государственного бюджетирования, такие как полнота, правдивость и достоверность, и, по мнению независимых экономистов, может даже навредить восприятию Чехии на финансовых рынках, такой шаг явно был бы целесообразным», — сказала она.

Спикер парламента Маркета Пекарова Адамова (ТОП 09) считает, что президент примет собственное решение. 
Чехия Парламент ЧР бюджет
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