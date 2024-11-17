Чехия в хорошей форме, мы можем стать чемпионами Европы, — говорит глава Ассоциации промышленности

Более медленный, чем ожидалось, рост — именно так можно охарактеризовать состояние чешской экономики, согласно прогнозу Союза промышленности и транспорта Чешской Республики. Он снизил оценку роста на этот год с 1,6 до 1,2%. В этом году цены должны вырасти на 2,5%.





«Я бы сказал, что мы в хорошей форме, что соответствует школьной оценке в ​​три балла, поэтому мы, конечно, не можем успокаиваться на этом. Я думаю, что у чешской экономики есть все необходимое, чтобы стать чемпионом в Европе, но мы уже давно сталкиваемся с определенными структурными проблемами», — говорит Мартин Ян.





Причины снижения прогноза на этот год очевидны: промышленное производство падает и, вероятно, станет отрицательным за весь год, ожидается падение на 0,4%. И бизнес тоже не ждет ничего оптимистичного.





«Мы имеем дело с более высокими ценами на энергоносители, очень низким уровнем безработицы, и это факторы, которые сдерживают нас, поэтому мы не реализуем свой потенциал. Относительно высокие процентные ставки также немного нас сдерживали. В начале года мы были настроены весьма оптимистично, но затем стало ясно, что более низкое развитие немецкой экономики также окажет на нас влияние. С другой стороны, у нас уже есть несколько более позитивные оценки на следующий год», — добавляет Ян.





В следующем году профсоюз ожидает роста на 2,7% и полагает, что на этот раз он не будет корректировать свои показатели в сторону понижения.





«Например, в автомобильной промышленности дела идут очень хорошо, особенно у конечных производителей. Немного другая ситуация у поставщиков, которые поставляют продукцию на другие заводы, например в Германию. Также работают электроника и фармацевтика, это те отрасли, которые работают сейчас. Кроме того, в Чехию придут крупные инвестиции, и мы надеемся, что государственные инвестиции в инфраструктуру будут развиваться», — рассчитывает Ян.





Если в этом году инвестиции должны вырасти всего на 0,5%, то в следующем году они должны составить уже 3,4%.





Более высокая покупательная способность





«Это позитивные признаки, и я думаю, что, учитывая положительный рост заработной платы в этом году, потребление домохозяйств также может вырасти», — говорит Ян, который убежден, что в следующем году чехи будут жить лучше, чем в этом и прошлом году.





В этом году, согласно опросу Союза промышленности и транспорта и Чешского национального банка, реальная заработная плата выросла на 4%, и эта тенденция должна продолжиться в следующем году. При этом минимальная заработная плата увеличится на 10% — до 20 800 крон.





Однако в следующем году мы, вероятно, увидим больше увольнений. «Я не думаю, что будут какие-то массовые волны, у нас нет таких сигналов. Я думаю, что сотрудники, которые будут сокращены, очень быстро найдут работу. И мы бы, по сути, только приветствовали восстановление рынка труда, потому что именно низкий уровень безработицы способствует стагнации», — добавляет Ян.





По его словам, уровень безработицы вырастет максимум на десятые доли процента.





Ниже потенциала и ниже, чем у конкурентов





Ян ожидает, что вся Европа будет расти в следующем году — потому что он не верит, что Германия впадет в какую-либо значительную рецессию или упадок. Однако он отмечает, что Соединенные Штаты и Китай, вероятно, будут расти гораздо быстрее, чем Европа и Чехия.





«Я был бы удовлетворен, если бы мы достигли 4-процентного роста, что было бы адекватно нашему потенциалу. Но для этого должно произойти много вещей», — отмечает Ян. Он добавляет, что, несмотря на различные рабочие группы и поиск общих путей к росту, в Чехии мало что произошло.





«Это, как говорится, небольшой прогресс в рамках закона, но нужны более кардинальные изменения. Мир, глобальная экономика меняется, наблюдается большое давление со стороны Китая, определенные протекционистские тенденции со стороны США. Мировая экономика становится все более сложной, и нам нужна простая, легкая и благоприятная среда здесь, дома», — говорит Ян.





«Мне кажется, что реализовать многие из предложенных вещей будет относительно просто. У меня нет рационального объяснения, почему все это так больно и почему это занимает так много времени», — заключает он.