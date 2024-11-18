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Чехи запутались в своих счетах за электроэнергию. Большинство не понимают, за что они платят

Новости и статьи
19 ноября 2024
21:00
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Большинство чехов путаются в счетах за электроэнергию. Согласно анализу Ušetřeno.cz, более 65% людей не ориентируются в этом. В частности, у них возникают проблемы с пониманием нерегулируемой части платежа, то есть коммерческой цены, которую определяют продавцы, сообщает портал Ušetřeno.cz.
«Проверить переплату или недоплату для большинства людей не составляет труда, но понимание таких деталей, как цены на распределение, коммерческая составляющая или разница между ценами с НДС и без НДС, для многих является проблемой», — сказал Томаш Врняк, энергетический аналитик Ušetřeno.cz.  

Одной из причин этого, по мнению портала, является не только незнание компонентов, на которые влияет сам клиент, но и разный способ представления данных отдельными поставщиками. «Некоторые компании присылают сокращенные версии счетов и предоставляют полную информацию только в онлайн-кабинете. У других, например, по-разному указан автоматический выключатель, что опять же вносит путаницу», — говорит Врняк.  

Проблемы, связанные с неправильно заданными коммунальными ежемесячными взносами, также довольно распространены, о чем в этом году предупредило Управление по регулированию энергетики. Неверно рассчитанные суммы часто приводят к большим недоплатам или переплатам. По данным ERÚ, единовременные расходы в случае недоплаты могут превысить финансовые возможности некоторых потребителей.

С другой стороны, возникают сложности с возвратом переплат. Поэтому Управление предупреждает, что людям следует обращать внимание на разбивку авансов, в частности на то, учел ли поставщик все авансы, выплаченные в течение расчетного периода.  

Счета за электроэнергию также часто становятся предметом споров между потребителями и фирмами. В прошлом году ERÚ рассмотрела рекордное количество споров. Она получила 628 заявлений от потребителей о нарушении договора, что почти на 40% больше, чем в прошлом году.  

Наиболее частой жалобой были претензии по поводу некачественного выставления счетов за электроэнергию. Количество неформальных жалоб, напротив, снизилось до докризисного уровня — на 9717 по сравнению с прошлым годом до 12 410.
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