Вопросы и ответы. Что принесет крупнейшая торговая сделка ЕС?

Подписание пакта с блоком МЕРКОСУР, состоящим из четырех южноамериканских стран, пока под вопросом. Критика исходит от фермеров некоторых стран ЕС, включая Чехию. Однако соглашение касается далеко не только сельскохозяйственной продукции и продовольствия.





Автомобили, машины, химическая продукция, медицинские приборы и т. д. будут поступать из Европейского союза в Южную Америку на более выгодных условиях. В обратном направлении — дешевая говядина, птица, сахар и этанол.



Одно из самых сложных экономических соглашений ЕС готовилось более четверти века. Весной эта тема затихла из-за выборов в ЕС, но теперь снова на слуху. Французские фермеры говорят о новых забастовках. Крупнейшие чешские профсоюзы активизируют свою деятельность.



Предлагаем вашему вниманию основные вопросы и ответы, касающиеся содержания этого соглашения, его критики или политического контекста.



1. Что представляет собой соглашение с блоком МЕРКОСУР?



Это соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и группой южноамериканских стран. В него входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай. В настоящее время Боливия подает заявку на включение. На долю этих стран приходится 60% населения Латинской Америки и почти 70% ее валового внутреннего продукта.



Ассоциированными странами являются Чили, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу и Суринам. Членство Венесуэлы приостановлено.





МЕРКОСУР

Таможенный союз стран Южной Америки, первоначально образованный в 1991 году.

Сложное слово Mercosur было образовано из испанского и португальского слов, означающих «Южноамериканский общий рынок».



Страны-участницы должны быть демократическими государствами, поэтому членство Венесуэлы, возглавляемой авторитарным президентом Николасом Мадуро, приостановлено с 2016 года. Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай в настоящее время являются членами. Боливия должна стать полноправным членом, а другие латиноамериканские страны — ассоциированными членами.





В соответствии с соглашением двусторонние поставки товаров будут осуществляться по более низким тарифам, чем раньше. Во Франции и Италии вопрос о соглашении стоит гораздо острее и является одним из основных в центре внимания сельскохозяйственных протестов, которые проходят в европейских городах с начала года. Именно эти фермеры опасаются конкуренции со стороны более дешевой продукции из Южной Америки. По их мнению, тамошние земледельцы не обязаны соблюдать определенные европейские правила, что удешевляет их продукцию. Чешские протесты, как правило, не касаются этого вопроса. Более весомыми темами для них были импорт товаров из Украины, политика субсидирования, дорогие средства производства и бюрократия.



2. Когда будет действовать свободная торговля?



Европейское политическое представительство планировало ратифицировать соглашение весной, но выборы отсрочили этот вопрос. Теперь он снова на повестке дня. Ходили разговоры, что подписание может состояться на встрече G20 в Бразилии 18 ноября, но этого не произошло. Сейчас обсуждается другая возможная дата подписания соглашения: 5 или 6 декабря.



Однако даже если соглашение будет подписано, последующая ратификация отдельными государствами-членами, вероятно, займет несколько лет.



3. Кто препятствует принятию соглашения?



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен придает соглашению «большое экономическое и стратегическое значение» и хочет, чтобы пакт был завершен к концу года. Однако Франция и Италия относятся к соглашению весьма критически. По крайней мере эти страны хотят внести в него поправки. Министр сельского хозяйства Италии потребовал, чтобы южноамериканские страны выполняли те же требования, что и производители ЕС, но это нереально. Итальянские фермеры отмечают, например, что в южноамериканских странах действуют гораздо более благожелательные правила использования пестицидов и технологий производства. И Италия, и Франция не говорят о полном отказе от соглашения, они лишь хотят внести в него поправки.





Франция добивается блокирующего меньшинства в Совете ЕС, который должен одобрить соглашение. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал договор плохим и подчеркнул, что он должен быть переписан. Такая позиция обусловлена опасениями, что южноамериканские производители не соблюдают те же экологические и санитарные нормы, что и европейские. Австрия, Бельгия и Ирландия также выступают против.



С другой стороны, несколько стран во главе с Германией и Испанией отстаивают соглашение. Нидерланды, Португалия и Швеция также одобряют его.





Из-за возражений Франции в ЕС обсуждается возможность отказа от принципа единогласного одобрения международных соглашений и перехода к одобрению квалифицированным большинством. Это позволит утверждать подобные пакты, несмотря на несогласие отдельных членов ЕС.



4. Какова позиция Чешской Республики?



Чешское правительство Петра Фиалы соглашение приветствует. В целом оно выгодно для страны, поскольку открывает возможности для экспорта ключевых продуктов автомобильного и машиностроительного секторов. Именно автомобильная промышленность является основой национальной экономики и составляет около 25% экспорта.



«Это рынок с огромным потенциалом в этом отношении, и ожидается, что благодаря его открытию для чешских импортеров экспорт Чешской Республики в эти страны увеличится более чем на 100%», — заявили в Министерстве промышленности и торговли. Ожидается, что соглашение также принесет экспортные выгоды машиностроительной, электротехнической, текстильной, химической и энергетической отраслям.



5. Почему соглашение беспокоит фермеров?



Обеспокоенность высказывают в основном аграрии. В странах Латинской Америки нет таких жестких условий производства. У них более мягкие требования к охране ландшафта, использованию запрещенных в ЕС химикатов, генетически модифицированных культур (ГМО) или гормонов для роста животных. Впрочем, ЕС не препятствует импорту ГМО, если они не предназначены для потребления человеком.



«Бразилия использует при производстве сахарного тростника 27 пестицидов, которые запрещены в Европе», — утверждает Сельскохозяйственный союз Чешской Республики. Поэтому критики опасаются, что Европу наводнят дешевые товары, с которыми не смогут конкурировать местные производители.



Чешская продовольственная палата заняла нейтральную позицию. Она заявляет, что поддерживает международную торговлю, но в то же время выступает за то, чтобы к импортным продуктам предъявлялись те же требования, что и к продукции из ЕС.



«Необходимо обратить внимание на возможные экологические последствия соглашения, в частности, на риск вырубки лесов в Бразилии, что явно противоречит целям ЕС. Так называемые „плавучие бойни“, где животных забивают на океанских судах, также представляют собой проблему», — заявил пресс-секретарь Марек Земанек.



Больше всего критиков беспокоит импорт из Бразилии, пятой по величине сельскохозяйственной державы мира и второго в мире производителя говядины после США. Если сделка будет одобрена, то, по мнению французских фермеров, в Европу отправятся от 100 000 до 200 000 тонн говядины, мяса птицы, сахара и до 1 миллиона тонн кукурузы.



6. Как власти реагируют на критику фермеров?



Нереально требовать от стран Южной Америки соблюдения тех же условий производства, что и в ЕС. Однако, даже по словам Министерства сельского хозяйства, в некоторых областях, например, в отношении условий содержания животных на птицефабриках, стандарты будут приближены друг к другу.



Институт сельскохозяйственной экономики и информации (ÚZEI) снимает опасения по поводу сделки. Он напоминает, что страховкой от неконтролируемого импорта аграрных товаров и продуктов питания являются квоты, которые ограничат общий объем импорта мяса, сахара, риса, меда, кукурузы или этанола из стран Южной Америки.



«Квоты были согласованы таким образом, чтобы ущерб для стран ЕС был минимальным», — утверждает Министерство сельского хозяйства Чехии.