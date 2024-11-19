Оставьте людям их деньги. Эксперты написали налоговую реформу за политиков

Беспрецедентное сокращение налогов, благодаря которому экономика США пришла в движение, заставляет по-прежнему вспоминать добрыми словами президента США Рональда Рейгана спустя двадцать лет после его смерти. Совсем недавно группа чешских экономистов из аналитического центра PAQ Research предложила политикам следующую идею: «Люди платят государству слишком много со своих зарплат. Оставьте им больше денег».



90-страничный документ основан на том, что в Чехии завышены налоги на труд по сравнению с европейскими странами. У некоторых налогоплательщиков государство забирает до 40% их дохода. Это связано с высокими ставками социального и медицинского страхования, которое также де-факто является формой налогообложения, но на него не распространяются налоговые вычеты и скидки.



Более того, низкооплачиваемый работник платит государству больший процент от своего заработка, чем высокооплачиваемый. Налоговые изменения последних лет, особенно отмена «сверхбрутто-зарплаты», принесли большую пользу высокооплачиваемым гражданам. Те, кто зарабатывает вдвое больше среднего заработка, увеличили свой ежемесячный доход на 2 500 чешских крон. Те же, кто зарабатывает лишь половину средней зарплаты, платят на 500 чешских крон в месяц больше, чем 15 лет назад.



«Мы рассматриваем налоговую систему как область, которая в реальной политике работает не лучшим образом, в ней есть много возможностей для улучшения. Если бы недостатки были устранены, это могло бы способствовать, в частности, экономическому росту», — считает экономист Петр Вилим, который вместе со своими коллегами из PAQ Research, социологом Даниэлем Прокопом и экономистом Михалом Шолтесом, стоит за этим предложением.



Их налоговая реформа направлена на компенсацию перекоса в пользу «богатых». Она предлагает снизить сборы для 78% работников, в среднем на пять-семь тысяч крон в год. Больше всего (на семь тысяч) общая сумма взносов на социальное и медицинское страхование могла бы снизиться для работников с самыми низкими заработками, до 32 тысяч до вычета налогов в месяц. Это часто люди с неполной занятостью.



В отличие от этого, у пятой части самых высокооплачиваемых работников взносы — по отношению к их прибыли — немного вырастут на восемь тысяч в год, предполагает PAQ Research. Это люди с доходом до вычета налогов 78 000 в месяц и выше.



Скидки почти для всех

В основе предложения по реформе лежит изменение структуры скидки на налогоплательщика, которая уже давно не поспевает за ростом заработной платы. Авторы хотят резко увеличить налоговую скидку для «более бедной» части населения, как это сделал президент-республиканец Рональд Рейган четыре десятилетия назад.



При этом сумма скидки не будет одинаковой для всех налогоплательщиков. «При доходах ниже среднего размер скидки на одного налогоплательщика накапливается, а затем быстро заканчивается. То, что не расходуется на налоговую скидку, расходуется на бонус», — описывает Вилим для еще один инструмент снижения налогообложения для малообеспеченных.



«Мать, которая не исчерпала свой налоговый бонус и при этом имеет очень низкую зарплату от неполного рабочего дня, получит наибольшую помощь. Она снизит свою налоговую ставку с 42 до одного процента», — описывает экономист Вилим. Согласно реформе, мать-одиночка, получающая половину средней зарплаты, теперь будет платить на 1450 крон в месяц меньше. Пенсионер, работающий неполный рабочий день, увидит аналогичное улучшение. Люди с высокими доходами станут платить больше, чем сейчас.



Что именно предлагает PAQ?

Предложение, которое должно вдохновить нынешних или будущих политических деятелей, состоит из ряда конкретных шагов.





Увеличить размер налогового вычета с 30 840 до 37 196 крон. Работники с доходами выше среднего будут иметь меньшую скидку.

Увеличить скидку на первого ребенка до 19 846 чешских крон и довести до этого уровня скидки на последующих детей.

Ввести дополнительные скидки для детей до трех лет, родители которых наиболее ограничены в работе.

Отменить скидку для неработающих супругов, так как она препятствует возвращению на работу.

Предоставить возможность малозарабатывающим, работающим неполный рабочий день или возвращающимся на рынок труда более эффективно использовать основную льготу. Скидка налогоплательщикам может быть, при определенных условиях, преобразована в налоговый бонус.

Автоматически индексировать базовое пособие в соответствии с ростом заработной платы.

Отменить скидку на ипотеку, либо для всех, либо, по крайней мере, для более обеспеченных заявителей.



Снизить налоги, чтобы наконец-то добиться роста?

Чего авторы надеются добиться от реформы? Снижение налогов на низкооплачиваемый труд, по их мнению, позволит вывести около 30 000 человек из бедности. Более высокие чистые доходы повысят уровень потребления, который в Чехии все еще остается ниже уровня 2019 г. Повышение внутреннего спроса будет способствовать росту экономики и неблагополучных регионов, которым для развития необходима местная покупательная способность.



«Снижение налогов на низкие доходы — это не просто "левая" реформа, оно оказывает положительное влияние на экономику и сокращение бедности, от чего впоследствии выигрывает все остальное общество», — объясняет Петр Вилим.



«Десятки исследований подтверждают положительное влияние налоговых скидок. В округах Калифорнии такие налоговые вычеты в 1,4 раза увеличили ВВП, матери-одиночки смогли работать больше и стабильнее, а детская бедность сократилась на четверть», — резюмирует Дэниэл Прокоп, социолог, директор PAQ Research и член Национального экономического совета при правительстве.



Должны ли быть жесткие меры в отношении бедных?

Эксперты PAQ Research называют несколько причин, по которым они считают, что высокие социальные налоги на малообеспеченные слои населения — это неправильно. Например, они стимулируют людей работать в серой зоне экономики, шварц-системе. «Реформа уменьшит стимул к заключению договоров на выполнение работ и полного трудоустройства на самозанятости», — считает экономист CERGE-EI Филип Пертольд.



По оценкам PAQ Research, изменение привлечет на рынок до 50 000 человек, например, женщин после декретного отпуска. «Реформа увеличивает налоговую скидку на детей до трех лет вместо нынешней скидки для супругов с низким доходом, который часто продлевает отсутствие матерей на рынке труда», — говорит экономист Клара Калишкова.



Сейчас государство частично компенсирует высокое налогообложение труда пособиями. Однако такое перераспределение денег происходит неоправданно и неэффективно.



Высокая стоимость рабочей силы также бьет по компаниям. Экономика теряет работников, а государство — налоговые сборы, утверждает PAQ Research. Если бы у людей с низкими доходами оставалось больше денег, стагнирующая экономика получила бы толчок к развитию, говорится в предложении.



Кроме того, в качестве одной из мер по стимулированию роста NERV рекомендует снизить налогообложение малообеспеченных граждан. «Это не просто прямой стимул к работе, но особенно стимул к легальной работе, что больше всего подстегнет беднейшие регионы», — сказал экономист Доминик Строукал, отвечавший за разработку мер по стимулированию роста в правительственном консультативном органе.



Затраты составят 16 миллиардов

Описанные налоговые изменения не будут «бесплатными». Государственный бюджет потеряет 16 миллиардов крон в год в виде налоговых поступлений. PAQ также представляет «сберегательный» вариант реформы, который предусматривает меньшие скидки и обойдется бюджету в 4,3 миллиарда крон.



По мнению PAQ Research, часть средств будет возвращена за счет укрепления рынка труда, роста потребления и снижения нагрузки на систему пособий. По мнению авторов предложения, недостаток средств можно было бы покрыть за счет поступлений от «менее вредных для экономики налогов», например, налогов на потребление или имущество. Налоговая система должна рассматриваться в целом, соглашаются эксперты.



«Исследование PAQ Research справедливо ищет возможности для снижения налогов и места, где падение налоговых сборов может быть хотя бы частично компенсировано. В идеале, однако, мы должны найти и другие меры, которые бы полностью компенсировали недостаток», — говорит экономист Доминик Строукал.



Петр Вилим признает, что увеличение налогов на недвижимость должно быть значительным, чтобы покрыть снижение сборов. «Это будет практически двукратное увеличение, но только с низкой базы. Нужно сделать все правильно, чтобы это не отразилось на бедных владельцах, а скорее на владельцах более дорогой недвижимости», — сказал он в интервью.



По словам экономиста Вилима, еще один источник потенциальных доходов — это единовременные паушальные выплаты: «Существуют щедрое предложение по единовременных выплатах для самозанятых работников с высокими доходами, особенно в офисных профессиях, которые могут облагаться налогом в четыре раза меньше, чем обычные работники».



Увеличение акцизов также могло бы пополнить бюджет. В PAQ Research считают, что их уровень устарел. Он указывается не в процентах, а в номинальном выражении, например, в кронах за литр алкоголя, бензина или сигарет.