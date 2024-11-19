Чехи уже задолжали 3,53 триллиона крон. Хуже всего приходится молодым людям

Задолженность по потребительским кредитам составила 605 миллиардов крон и выросла на 6,9 процента. Объем неработающей задолженности увеличился на 12,5% по сравнению с прошлым годом до 32,36 млрд крон, благодаря неработающим потребительским кредитам, которые выросли на 15% по сравнению с прошлым годом до 27,9 млрд крон.



В конце третьего квартала потребительский долг в той или иной форме имели 2,3 миллиона человек, что на три процента меньше, чем год назад. Объем краткосрочной задолженности увеличился во всех регионах Чешской Республики, как и средняя сумма на одного заемщика, которая выросла на десятую часть по сравнению с прошлым годом и составила 267 000. Наибольшая доля краткосрочной задолженности приходится на людей в возрасте от 45 до 54 лет. Самая высокая средняя сумма на одного заемщика приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет и составляет 311 000 чешских крон.



Хотя средняя сумма потребительского долга на одного заемщика растет быстрее в старших возрастных группах, проблемы с погашением долга усугубляются для молодых. У заемщиков в возрасте до 24 лет общая сумма непогашенного потребительского долга выросла на 30% по сравнению с предыдущим годом и достигла 1,7 млрд, что является самым высоким показателем среди всех возрастных групп. В возрастной группе от 25 до 29 лет она выросла на 21 процент до 3,5 миллиарда, а в возрастной группе от 30 до 34 лет - на 26 процентов до 4,7 миллиарда.



У молодых самые большие проблемы



«В самой молодой возрастной группе, то есть среди людей до 24 лет, 14 процентов должников не оплачивают свои долги должным образом, что является довольно высоким показателем. В других возрастных группах этот показатель составляет восемь процентов заемщиков», - говорит Иржи Райль, исполнительный директор Регистра небанковских услуг.



Объем жилищной задолженности в конце третьего квартала достиг 2,92 триллиона чешских крон, что на 8,5 процента больше, чем год назад. «Быстрый рост во многом обусловлен высокими ценами на недвижимость. Средняя сумма на одного заемщика также значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом - на десятую часть», - отметила исполнительный директор банковского регистра Ленка Новотна. По сравнению с прошлым годом средняя сумма новых жилищных кредитов выросла на 36 процентов и составила 4,54 миллиона чешских крон.



1,05 миллиона человек в Чешской Республике имели жилищный кредит в конце третьего квартала этого года. Средняя сумма ипотечных и строительных сберегательных кредитов составляет 2,77 млн чешских крон на одного заемщика. Этот вид кредитов имеют 12 процентов взрослого населения, причем наибольший процент приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет - 24 процента. Количество людей, имеющих долгосрочные кредиты, сокращается из года в год среди всех поколений.



По сравнению с заемщиками, имеющими краткосрочные кредиты, те, у кого есть долгосрочные долги, имеют лучшую платежную этику. По сравнению с прошлым годом объем неисполненных долгосрочных долговых обязательств снизился на 0,8 процента и составил 4,5 миллиарда чешских крон, или 0,15 процента от общего объем