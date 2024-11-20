В Германии и еврозоне быстро растут зарплаты. И это может стать проблемой

Всего через несколько десятков часов после того, как премьер-министр Петр Фиала выступил на дебатах о чешских и немецких зарплатах и перспективах на ближайшие четыре года, от наших соседей пришли неожиданные новости.



В третьем квартале заработная плата там, включая сторонние договоры, выросла на 8,8% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом с 1993 года, сообщил во вторник Бундесбанк. Он также добавил, что этот период, возможно, был пиком роста зарплат, и поэтому такие темпы вряд ли сохранятся.





На прошлой неделе профсоюз IG Metall заключил ключевое соглашение для производственного сектора Германии, которое уже обеспечило относительно умеренный рост заработной платы на ближайшие два года.



Германия, возможно, и является чемпионом по росту заработной платы, но она далеко не единственная в еврозоне. В третьем квартале средняя заработная плата там выросла на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с 3,5% роста кварталом ранее. Об этом сообщил Европейский центральный банк, а экономисты добавили, что это был самый высокий скачок зарплат с момента введения евро в 1999 году.



Рост зарплат — проблема для ЕЦБ

Быстрый рост заработных плат осложняет принятие Европейским центральным банком решений о дальнейшем изменении процентных ставок. Аналитики ожидали, что менее чем через месяц банкиры снизят их еще на четверть процентного пункта.



Однако быстрый рост заработной платы может нарушить эту траекторию, поскольку увеличение количества денег, которые можно потратить, может вновь привести к усилению инфляции и помешать достижению порога в два процентных пункта. ЕЦБ хочет удержать рост цен на этом пороге, как это пытается сделать Чешский национальный банк.



По данным Bloomberg, большинство чиновников ЕЦБ отмечают, что очередное снижение ставки все еще вероятно, особенно в условиях, когда экономика продолжает обретать устойчивость. Однако темпы и масштабы изменений могут быть разными.



Некоторые чиновники выступают за быстрое снижение ставок, чтобы помочь банку поддержать экономическую активность, заторможенную более высокими процентными ставками, и не допустить слишком низкого уровня инфляции. Другие, напротив, призывают к осторожности, главным образом из-за сохраняющегося повышательного давления на цены в сфере услуг, где зарплаты все еще растут.



ЕЦБ, как и Бундесбанк, прогнозирует резкое замедление роста зарплат в 2025 и 2026 годах, что должно помочь удержать инфляцию на целевом уровне 2% в долгосрочной перспективе. В то же время банк не хочет, чтобы рынок труда и рост зарплат слишком ослабли, так как это приведет к замедлению экономического роста.



Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил в октябре, что более устойчивый рынок труда «повышает вероятность достижения целевого уровня инфляции, а не его недостижения в долгосрочной перспективе» и что «рост заработной платы в ближайшие годы будет в большей степени соответствовать целевому уровню, чем до пандемии».