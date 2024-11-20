Когда цена имеет значение. Немецкие сборы привели российский газ в Чехию

Избавление от зависимости от импорта энергетического сырья из России — одна из немногих вещей, с которыми политики и общество Чехии во многом согласны. А поставки природного газа из России также сумели остаться на незначительном уровне в прошлом году после шока, нанесенного Европе вторжением войск Владимира Путина в Украину. Так было большую часть этого года, когда газ поступал в республику в основном из Германии.





С другой стороны, в этом месяце, по статистике компании Net4Gas, около 95% поставок газа приходится на Словакию, которая, по оценкам экспертов, преимущественно российская. Объяснение простое: правила рынка четко определены, цена решает.





«Газ — это товар, который продается и покупается на товарном рынке. Торговцы покупают там, где дешевле всего», — говорит главный репортер SZ Byznys Зузана Кубатова. «И одна из причин в том, что с сентября Германия ввела плату за транзит своего газа, что удорожает транспортировку. Это означает, что они делают всю покупку этого газа более дорогой».





Чехия вместе с другими государствами-членами Евросоюза некоторое время назад призвала Германию отменить транзитный сбор, а в Минпромторге Чехии полагают, что с Нового года он не будет выплачиваться. Однако Кубатова отмечает, что это не обязательно так, поскольку дебаты по этому вопросу в самой Германии еще не закончились.





«Учитывая, что правительство в Германии на данный момент не полностью функционально, вопрос в том, чем закончится это решение. Я думаю, это открытый вопрос», — говорит журналист, имея в виду распад правительственной коалиции Германии, после которого страна движется к досрочным выборам.





Снижение цен для потребителей? Не так быстро





В то же время Кубатова не ожидает, что импорт более дешевого товара окажет благоприятное влияние на цены для конечных потребителей в ближайшем будущем: «Трейдеры всегда выигрывают от более низкой цены в первую очередь. Только если цена будет низкой в ​​течение длительного периода времени и значительно, то и потребитель начнет от этого выигрывать, когда поставщики начнут конкурировать друг с другом и бороться за клиента».





В связи с тем, что большую часть этого года в Чехии преобладали поставки с запада — в частности газа из Норвегии, а также сжиженного природного газа (СПГ) с терминала в Нидерландах — это, по мнению экономического журналиста, имеет значение на «как покупали отдельные торговцы» и как они могут «учитывать это пока еще краткосрочное более дешевое предложение в общем среднем», что они затем могут спроектировать в контрактах для клиентов.





Как отмечает репортер, пока невозможно оценить, испытываем ли мы лишь краткосрочные колебания поставок газа в Чехию. Приближающееся завершение пятилетнего контракта между Украиной и Россией, который позволяет транспортировать российский газ в Европу через территорию Украины, также способствует неопределенности. Контракт истекает в конце года.





«Вопрос в том, можно ли будет потом этот (российский) газ доставить в Центральную Европу. И это также зависит от того, как будет развиваться общая цена на газ на товарном рынке», — добавляет Кубатова, добавляя, что «когда поставка с востока конкурирует с поставкой с севера (из Норвегии), это выгодно чешскому заказчику». Без россиян. А вот с немцами и норвежцами





Нынешняя внутриправительственная коалиция сделала поддержку Украины и критику России одним из своих приоритетов. Но, по мнению главного корреспондента SZ Byznys, действительно ли она сделала достаточно, чтобы Чехия стала независимой от российского газа?





«Когда мы смотрим правде в глаза, становится очевидным, что если мы покупаем российский газ, мы помогаем российской национальной экономике, которая находится под все большим давлением, потому что российская экономика действительно стоит и падает из-за экспорта таких товаров, как газ», — говорит Зузана Кубатова.





«С другой стороны, тот факт, что у нас есть альтернативный транспортный маршрут через Германию, не полностью обусловлен чешским правительством или чешской политикой. Просто потому, что немцы готовились к массовому импорту газа в Европу по подводному газопроводу «Северный поток». Хоть они и не в фаворе, однако там уже были подготовлены транспортные маршруты. И еще нам повезло, что на севере Европы работает крупный европейский производитель газа, имеющий подключение к этому транспортному маршруту, и это Норвегия», — добавляет она.