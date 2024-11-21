14 % чешской экономики находится в серой зоне

Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании Kearney Czech Republic, представленном на этой неделе на семинаре по цифровым платежам и серой экономике в Палате депутатов.



«По сравнению с другими странами наши показатели не так уж плохи, но нам еще есть куда двигаться в направлении стран Западной и Северной Европы», - сказал Ян Шарапатка, директор чешского отделения компании.



Средний показатель по Европейскому союзу составляет 17,9 процента. Лучшая страна - Австрия с показателем 7,2 процента, худшая - 33,5 процента. В Нидерландах, например, этот показатель составляет 8,5 процента, в Германии - 10 процентов, во Франции - 14,6 процента, а в Польше - 22,1 процента.





До 2019 года, по словам Шарапатки, доля серой экономики успела немного сократиться, затем из-за пандемии ковида и войны в Украине произошел рост. Фактически эти события стали толкать некоторых людей обратно в серую зону.



Трудоемкие отрасли, такие как производство и строительство, являются большим источником. Люди в этих отраслях получают хотя бы часть денег на руки, поэтому от 10 до 36 процентов деятельности теряется в сером секторе.



«Вторая категория - это различные коммерческие сектора, - уточняет Шарапатка. Это, например, торговля или сфера размещения и питания. «Там доля доходит до 50 процентов, и это не просто подпольная работа, а, например, неполная отчетность о доходах», - отметил он.



Третья категория - это различные мелкие профессии, художники, фитнес-тренеры, няни, садовники, уборщицы.



По словам Шарапатки, цифровые платежи помогают вытеснить теневую экономику. «Но мы отстаем от среднего показателя Европейского союза по цифровым платежам. Мы считаем, что если бы мы могли увеличивать их на один процент каждый год в течение следующих пяти лет, это добавило бы пять миллиардов крон к ВВП, что составляет около двух миллиардов в виде налогов», - сказал он.



Предполагалось, что с серой экономикой будет бороться электронная регистрация продаж - один из

флагманов бывшего премьер-министра и главы ANO Андрея Бабиша. Только при Ковиде ЭЭТ была приостановлена, а затем полностью отменена правительством Петра Фиалы (ODS), утверждавшим, что доходы от нее невелики.





По словам Мирослава Замечника, главного советника Чешской банковской ассоциации, это действительно было так. «Доказательством значительного эффекта в борьбе с серой экономикой было бы то, что после закрытия платежных терминалов их количество значительно сократилось. Но этого не произошло, и количество транзакций не уменьшилось», - сказал он.



Михал Скоржепа из Česká spořitelna не согласен с ним, отмечая, что EET следовало бы расширить, но этого не произошло.



