Эксперт: Чехия сумела преобразовать свою экономику, но сейчас развитие сильно замедлилось

Он критически оценивает деятельность своих преемников в министерстве финансов, утверждая, что нынешняя экономика государства развивается проблематично.



«Я оцениваю экономическое развитие после отмены централизованного планирования весьма положительно», — сказал Кочарник о преобразованиях в экономике после падения коммунистического режима. «Основная цель — восстановление рыночной экономики — была достигнута. Сегодня граждане могут наслаждаться изобилием различных товаров, которые раньше были в основном дефицитными, а также экономической свободой, такой как выбор места работы, способов ведения бизнеса и так далее», — добавил он.



Кочарник признал, что экономическая ситуация может быть благоприятной не для всех и не во всех обстоятельствах. Однако, по его словам, это не умаляет положительных результатов преобразований. «Это не меняет того факта, что мы иногда сталкиваемся с различными трудностями, связанными с функционированием рыночной экономики», — сказал он.



Главной экономической задачей постсоветского развития Кочарник считает приближение к уровню западных стран. Эта цель была актуальна в начале экономических преобразований и остается актуальной для Чехии и сейчас. «Этот процесс начался очень многообещающе и продолжается до сих пор. Некоторым странам-членам ЕС удалось наверстать упущенное», — сказал он. Он напомнил, что по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения чешская экономика опередила, например, Португалию и Грецию.



Однако в последние годы, по мнению бывшего министра, экономическое догоняющее развитие наиболее развитых европейских стран замедлилось. «Отчасти из-за внешних, но отчасти и из-за внутренних причин. Есть способы ускорить этот процесс, но они блокируются чрезмерным внутренним регулированием экономических процессов, а также регулированием, исходящим из ЕС», — сказал Кочарник.



Оценивая текущую экономическую ситуацию, бывший министр критически оценивает развитие государственных финансов. «Нынешнее управление государством весьма проблематично. Это и небольшие усилия по сокращению одних расходов, и большие усилия по постоянному добавлению или увеличению других расходов. Разумеется, такое развитие событий не является устойчивым в долгосрочной перспективе», — сказал Кочарник.



«Я хочу надеяться, что в один прекрасный день появится министр финансов или правительство, у которых хватит смелости действительно решить проблемы в экономике государства. Сильный экономический рост может быть очень полезен для сокращения дефицита, но правительство не должно тратить его», — заключил бывший министр.



Иван Кочарник был первым министром финансов независимой Чехии, этот пост он занимал с июля 1992 по июнь 1997 года в правительстве премьер-министра Вацлава Клауса (в то время ODS). С 1996 по 1998 год он был членом парламента, а после ухода из политики работал в Чешской страховой компании, в органах национальных авиакомпаний и химической компании Unipetrol. Кроме того, он несколько лет работал в Экономическом университете в Праге, преподавал там в течение десяти лет с середины 70-х годов и затем входил в научный совет школы до 2000 года.