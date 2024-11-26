Центробанк Чехии не стал менять правила выдачи ипотечных кредитов
28 ноября 2024
10:30
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В среду Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) оставил правила выдачи ипотечных кредитов без изменений. Максимальное соотношение суммы ипотечного кредита к стоимости заложенного имущества (LTV) остается в силе на уровне 80 процентов, для заявителей в возрасте до 36 лет — 90 процентов. Остальные два лимита, ограничивающие размер рассрочки и задолженность заявителя по ипотеке, остаются деактивированными, сообщили в ЧНБ.
«Рынок ипотеки постепенно оживляется, в то же время мы наблюдаем возобновление роста цен на жилую недвижимость, однако риск чрезмерного роста ипотечных кредитов пока остается низким. В этих условиях мы считаем целесообразным сохранить показатель LTV на текущих значениях», — сказала Карина Кубелькова, член правления банка.
ЧНБ начал смягчать правила предоставления ипотечных кредитов в прошлом году. С июля прошлого года было отменено обязательство банков применять лимит суммы погашения долга к чистому ежемесячному доходу заявителя на ипотеку (DSTI). С начала этого года банкам даже не придется применять предел максимальной суммы совокупного долга заявителя к его годовому доходу (ДТИ).
Банки устойчивы
В среду Банковский совет ЧНБ также принял решение по ставке антициклического резерва капитала для защиты кредитного рынка. Он оставил ее на уровне 1,25 процента, где она находилась с июля этого года.
Резерв будет создан банками и другими кредитными организациями для защиты от рисков, возникающих в результате чрезмерного роста кредитов. В периоды роста кредита они должны создавать резерв, и наоборот, при спаде экономической активности, сопровождающемся увеличением кредитных потерь, банки должны использовать его для покрытия убытков. Целью является предотвращение переноса потенциальных проблем финансовых институтов в экономику. Создание резерва может отразиться на замедлении роста кредитов, особенно наиболее рискованных.
ЧНБ также сообщил, что, согласно стресс-тестам, банки устойчивы к неблагоприятным событиям. Испытания были сосредоточены на климатических рисках, включая последствия отказа от ископаемого топлива и потенциально более дорогой энергии.
ЧНБ начал смягчать правила предоставления ипотечных кредитов в прошлом году. С июля прошлого года было отменено обязательство банков применять лимит суммы погашения долга к чистому ежемесячному доходу заявителя на ипотеку (DSTI). С начала этого года банкам даже не придется применять предел максимальной суммы совокупного долга заявителя к его годовому доходу (ДТИ).
Банки устойчивы
В среду Банковский совет ЧНБ также принял решение по ставке антициклического резерва капитала для защиты кредитного рынка. Он оставил ее на уровне 1,25 процента, где она находилась с июля этого года.
Резерв будет создан банками и другими кредитными организациями для защиты от рисков, возникающих в результате чрезмерного роста кредитов. В периоды роста кредита они должны создавать резерв, и наоборот, при спаде экономической активности, сопровождающемся увеличением кредитных потерь, банки должны использовать его для покрытия убытков. Целью является предотвращение переноса потенциальных проблем финансовых институтов в экономику. Создание резерва может отразиться на замедлении роста кредитов, особенно наиболее рискованных.
ЧНБ также сообщил, что, согласно стресс-тестам, банки устойчивы к неблагоприятным событиям. Испытания были сосредоточены на климатических рисках, включая последствия отказа от ископаемого топлива и потенциально более дорогой энергии.
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