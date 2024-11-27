Бензина и дизельного топлива из российской нефти со следующей недели в Чехии не будет

Первое изменение, которое произойдет уже в следующий четверг, не повлияет на цены на топливо, считают отраслевые эксперты. Иво Индрачек, председатель правления Союза независимых нефтедобытчиков Чехии, сказал: «На ценах это не отразится».



Это подтвердил и Павел Кайдл, представитель компании Unipetrol, которая управляет нефтеперерабатывающими заводами в Кралупах-над-Влтавой и Литвинове в Чехии. Компания, занимающая около 60% оптового рынка топлива, экспортирует за границу примерно пятую часть произведенного топлива. Но, возможно, она готова изменить эту ситуацию.



«Если потребуется, мы готовы переориентировать экспортное распределение в пользу чешского рынка», — сказал Кайдл.



Вацлав Лоула, пресс-секретарь Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли, не ожидает какого-либо влияния на цены.



Чешская Республика является самодостаточной в производстве бензина. Дизельное топливо она импортирует в основном из Германии, а также с завода Slovnaft в Братиславе. И именно отсюда больше не будут брать дизельное топливо из российской нефти. Однако, по словам Индрачека, Slovnaft перерабатывает и нероссийскую нефть, поэтому компания сможет продолжать импортировать топливо в Чехию.



Даже если возникнет угроза нехватки топлива со стороны Slovnaft, государственная компания Čepro сможет увеличить импорт, чтобы частично заместить его, по словам Лулы, по железной дороге. Кайдл напомнил, что другие виды топлива поступают в страну из Польши и Австрии.



Союз независимых производителей нефти еще в прошлом году был обеспокоен нехваткой топлива в случае чрезвычайной ситуации.



«Сейчас ситуация изменилась. Мы ожидаем, что расширение трубопровода TAL начнется в следующем году. До этого осталось всего несколько месяцев, поэтому, если нефть перестанет поступать через „Дружбу“, государство, вероятно, позволит нам использовать материальные резервы, и мы сможем преодолеть этот период», — отметил Индрачек.



В настоящее время государство через Государственное управление материальных резервов держит 86 дней запасов нефти и нефтепродуктов, а к концу года этот показатель составит 90 дней.



Конец российской нефти



Увеличение пропускной способности трубопровода TAL от Триеста (Италия) до Ингольштадта (Германия), откуда нефть идет по другому трубопроводу IKL до Кралуп-над-Влтавой, произойдет в первой половине следующего года.



Что касается Чехии, то государственная компания Mero закрепила за собой мощность в 8 миллионов тонн нефти в год, что позволит покрыть все потребление страны.



Таким образом, Чехия будет независима от поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», на долю которого в этом году пришлось около 58% потребления. Государство инвестирует 1,6 миллиарда крон в расширение мощностей TAL через Mero.



«Работы уже завершаются, и мы рассчитываем начать перекачку только нероссийской нефти в первом-втором квартале следующего года», — сказал Лула. В настоящее время устанавливаются новые насосы и двигатели, что постепенно увеличивает мощность.



Однако, по словам Лулы, цена на нефть по южному маршруту может быть несколько выше, чем по «Дружбе», из-за увеличения расходов. «Когда нефть импортируется танкерами, доставка должна быть застрахована, и с ней связаны другие расходы», — отметила Лула.



По словам Кайдлы, Литвиновский НПЗ, который до сих пор производил топливо из российской нефти, уже готов к переработке других видов нефти из других стран. «На наших НПЗ мы производим топливо из нефти, которая поступает из разных регионов Европы, Азии, Африки и Америки», — сказал он.