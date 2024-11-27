Каждый сотрудник в Чехии в среднем отдает государству 288 000 крон налогов и сборов в год

Налоги в стране не особенно высоки по сравнению с развитыми странами. «Если сложить все налоги и сборы, то мы находимся примерно на среднем уровне развитых экономик», — говорит экономист Доминик Строукал.



Однако то, какую часть своего дохода каждый человек отчисляет в государственную казну, сильно различается. Начнем со среднего работника. Тот, кто в этом году получал среднюю зарплату (сейчас 43 967 крон), получил 466 104 кроны чистого дохода. «Он отдал государству 287 832 кроны, то есть фактически 40% от того, что ему заплатил работодатель», — подсчитывает Никола Житкова, специалист по налогам компании Neotax.



Работники с низкими доходами платят больше всех, пропорционально своему доходу. С другой стороны, высокодоходные самозанятые платят минимальные налоги.



«С одной стороны, есть миллионер, который платит фиксированный налог и имеет низкие налоги. Другая крайность — человек, который работает неполный рабочий день, получает четверть средней зарплаты и платит высокие налоги. Я понимаю, что это расстраивает общественность, и меня это тоже немного расстраивает, потому что это несправедливо», — отмечает Доминик Строукал.



Налоги двух людей одной и той же профессии могут отличаться на десятки тысяч. Если IT-специалист, работающий на постоянной основе, платит государству 41% от своего дохода в виде налогов и сборов, то самозанятый платит всего 10%.



«IT-специалист, работающий на основной работе, получает зарплату брутто 120 000 в месяц. Общие расходы — то есть то, что за него платит компания, — составляют около 160 000 крон. В чистом виде, допустим, он получает 90 000 и платит 67 000 государству. Так что я уже учел скидку налогоплательщика», — говорит Никола Житкова. Однако самозанятый адвокат, который также выставляет счета на 160 000 крон в месяц, теоретически получит 127 000 крон нетто, продолжает она.



Теоретически — потому что это зависит от фактической суммы его расходов, которую он вычитает из расходов по единой ставке.



«Налоговое бремя составляет около 13%. Из 160 000 крон, на которые выставляются счета, он ежемесячно платит государству 21 000 крон», — говорит Житкова. «Для тех, у кого нет расходов, это очень выгодно, — говорит экономист Строукал.



Если такой индивидуальный предприниматель подпишется на единый налог, он окажется в еще более выгодном положении. «В этом случае он будет платить государству не 21 000 крон, а всего 16 000 крон в месяц», — говорит Никола Житкова.



Проблема, по мнению Доминика Строукала, заключается в том, что самозанятые работники с высоким уровнем дохода получают непропорционально высокие пенсии при низких отчислениях. «В 1990-е годы идея заключалась в том, что если человек работает на себя, то он может больше о себе позаботиться. В то время как мы будем защищать работников, позволяя им платить высокие социальные и получать пенсии в конце концов, самозанятые могут инвестировать в акции, и мы ничего им не дадим. Но в итоге мы пришли к выводу, что мы им тоже даем».



По мнению экономиста, система несправедлива. «На каждую крону, который вносит самозанятый, он получает в пенсионной системе значительно больше, чем наемный работник», — комментирует Строукал.