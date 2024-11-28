Почему Чехия тормозит вступление в еврозону

Кабинет Петра Фиалы (ODS) однозначно решил больше не предпринимать никаких шагов по введению евро. Его не убедил в этом даже тот факт, что Чехия, как ожидается, в этом году достигнет необходимых экономических показателей, так называемых Маастрихтских критериев.





Большинство министров по-прежнему выступают против введения евро, а самым большим противником среди коалиционных партий является ODS.



Правительство уже поднимало эту тему в начале года, после того как президент Петр Павел в своей новогодней речи призвал к введению евро, а министр по европейским делам Мартин Дворжак (STAN) предложил возобновить должность правительственного координатора по евро. Министры отказались это делать и поручили Национальному экономическому совету при правительстве сначала подготовить анализ.





Эксперты обобщили возможные выгоды и риски, но не дали четких рекомендаций. А правительство окончательно выкинуло этот вопрос из головы.



По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), один из выводов анализа заключается в том, что перед введением евро «должен быть либо политический консенсус, либо более широкая социальная поддержка».



«В идеале решение о введении евро должно быть принято в начале мандата одного из следующих правительств, чтобы процесс начался и закончился одним и тем же правительством», — подытожил дебаты Станюра.



За введение евро в правительстве выступают только TOP 09 и STAN. Противники имеют преимущество. А поскольку крупнейшие оппозиционные партии во главе с ANO также выступают против, велика вероятность, что и следующее правительство ничего не изменит.



Министр Дворжак напрасно указывал на то, что Чехия будет соответствовать Маастрихтским критериям, а должность координатора единой валюты остается незанятой уже семь лет. Ранее эту позицию занимал экономист Олдржих Дедек.



«Принятие евро может принести ряд преимуществ, таких как стабильность цен, устранение риска изменения обменного курса и снижение административной нагрузки на компании», — сказал Дворжак. Кроме того, президент Павел считает, что без введения евро невозможно «играть в первой лиге» в Европе.



По мнению сторонников, евро также является важным интегрирующим элементом для Европы — в ситуации, когда она сталкивается со значительными геополитическими угрозами и снижением собственной конкурентоспособности. Но большинство политиков не хотят присоединяться к еврозоне.



«Мы категорически против этого. У нас сильная чешская крона, которая является одной из самых стабильных валют в Европе. В настоящее время еврозона — это политически мотивированная группировка, у которой есть свои внутренние экономические и внешнеполитические проблемы», — говорит Алена Шиллерова, глава депутатов от ANO.



По ее словам, присоединение к ней означало бы обязательство вливать капитал в Европейский стабилизационный механизм и через него участвовать в возможном спасении более слабых членов еврозоны. «Многие из них не соблюдают фискальные правила и значительно превышают максимальный уровень долга в 60% от ВВП», — добавила она.



В правительстве Дворжака поддержал министр науки, исследований и инноваций Марек Женишек из TOP 09, который заявил, что с евро нечего медлить. «Отказываясь от евро, мы сами себя тормозим. Это делает обслуживание государственного долга более дорогим, демотивирует инвесторов и создает ненужные препятствия для торговли с другими странами ЕС. Это неоправданно вредит нашему бизнесу, и косвенно страдают инновации», — сказал он.



По его словам, необходимо как можно скорее присоединиться к «плацдарму еврозоны», механизму ERM II, который является необходимым промежуточным шагом на пути к принятию евро, и, как советует правительственный совет, оставаться в нем как можно дольше.



Это может оказать понижающее давление на цены.

Экономические эксперты в своем анализе заявили, что вопрос принятия евро — не самый важный для экономического процветания Чехии. «Более важными являются внутренние проблемы — например, структурные реформы, которые в идеале должны предшествовать вступлению в еврозону», — написали правительственные советники.



Но они предупредили, что принятие единой валюты даст Чехии больше влияния на принятие решений в еврозоне, которая оказывает значительное влияние на чешскую экономику. Голос стран, не входящих в евро, ослабевает после ухода Британии, жаловались экономисты.



Они добавили, что 79% граждан еврозоны считают евро преимуществом для ЕС, а 69% — для своей страны.



Среди основных экономических преимуществ евро совет назвал укрепление внутреннего рынка и положительное влияние на конкурентоспособность и экономический потенциал Союза. Принятие единой валюты принесет компаниям более легкое планирование, устранив риск изменения обменного курса и затраты на хеджирование от колебаний кроны, а также большую прозрачность цен и давление в сторону их снижения за счет усиления конкуренции. «Введение евро облегчит сравнение цен и создаст понижающее давление на сближение цен на товары, которые в настоящее время дороже в Чехии», — говорится в сообщении совета.



Кроме того, в совете отметили, что единый надзор за банками, более дешевое финансирование инвестиций, снижение процентных расходов и более простое управление европейскими фондами, а также доступ страны к критикуемому Шиллером солидарному фонду спасения ESM в случае кризиса будут плюсами.



Однако в то же время эксперты указывали на неприятие евро большинством населения и политические издержки для правительства, которое будет настаивать на этом. Принятие евро означало бы потерю собственной монетарной политики и возможности устанавливать процентные или валютные ставки в соответствии с собственными потребностями. Совет также видит риск того, что некоторые из его членов могут злоупотребить преимуществами еврозоны, чтобы набрать чрезмерный долг.



Хорватия последней на данный момент ввела единую европейскую валюту в прошлом году, когда стала 20-м членом еврозоны. Болгария, одна из беднейших стран ЕС, уже переходит на евро и надеется, что принятие евро поможет ей привлечь больше инвестиций.



Спешить некуда, считает большинство аналитиков

Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus, считает, что сейчас нельзя однозначно ответить на вопрос, стоит ли вводить евро. «Я думаю, что пока мудрее не вступать в еврозону. Если в какой-то момент в будущем окажется, что ее преимущества перевешивают, мы сможем легко присоединиться к ней в любой момент. С другой стороны, если мы примем евро сейчас, а в будущем окажется, что негативные стороны преобладают, нам будет очень сложно выйти из него», — отметил он.



По мнению Йиржи Руснока, бывшего премьер-министра и главы Чешского национального банка, вступление в еврозону — это фундаментально и в первую очередь стратегическо-политическое решение. «Такое решение, если оно должно быть серьезным и, следовательно, устойчивым, должно быть подкреплено достаточной социальной поддержкой. На данный момент я не вижу такой поддержки. Но это не значит, что ситуация не может измениться в будущем. Особенно если политические лидеры захотят и смогут работать на позитивные перемены», — сказал он.



Статичная оценка преимуществ или недостатков вступления в еврозону не имеет особого смысла. «Еврозона — динамичная система, а это значит, что мы нацелены на движущуюся мишень. Наша экономика может хорошо функционировать как с евро, так и без него, но необходимым условием процветания является проведение правильной экономической политики», — подчеркнул он.



По мнению Петра Дуфека, аналитика из Banka Creditas, Чехии тоже не стоит торопиться с переходом на евро и уходом от кроны. «В основном это связано с неподготовленностью самого процесса, включая вступление в банковский союз и подавление банковского надзора ЧНБ, а также с минимальной политической поддержкой», — говорит он.



«Принятие евро — это не идол, который автоматически принесет процветание, обеспечит немецкие зарплаты или выполнит домашнее задание по фискальной или экономической реструктуризации», — согласился Дуфек.