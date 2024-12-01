Чешский парламент утвердил бюджет с дефицитом в 241 миллиард крон

Утвержденный дефицит планируется сократить на 41 миллиард по сравнению с измененным бюджетом на этот год. Доходы увеличиваются на 146 миллиардов крон по сравнению с бюджетом этого года, а расходы увеличиваются на 105 миллиардов по сравнению с скорректированным бюджетом. Доходы составляют 2,086 триллиона крон, а расходы — 2,327 триллиона крон.





98 депутатов от правительственной коалиции проголосовали за утверждение бюджета, к которому присоединился Иво Вондрак, независимый депутат, первоначально избранный от движения ANO.





Против выступили депутаты от ANO, SPD и партии «Пираты». Сенат не голосует по закону о бюджете, он сразу выносится на рассмотрение президента.





Большинство предложений, как от оппозиции, так и от коалиционных депутатов, не прошли. Одно из принятых — предложение увеличить зарплаты судей.





Оппозиция раскритиковала проект бюджета. «Это противоречит закону, и министр финансов Збынек Станюра (ODS) отверг основные требования государственного бюджетирования», — заявила перед встречей Алена Шиллерова, руководитель парламентского клуба оппозиционного движения ANO.





По ее словам, Станюра отрицал основные требования государственного бюджета, такие как реалистичность, правдивость или полнота. Кроме того, бюджетом предусмотрено рекордное увеличение сборов для самозанятых лиц, увеличение налоговой квоты и увеличение операционных расходов государства на 50 миллиардов крон, сказала она. По ее словам, в проигрыше оказываются семьи с детьми, средний класс, пенсионеры или бюджетники, а в выигрыше — банки и энергетические гиганты.





«Несмотря на рекордное увеличение налогов, несмотря на все еще действующий налог на непредвиденные прибыли, несмотря на снижение пенсионных оценок, несмотря на сокращения энергетической политики, которые наносят ущерб отечественным компаниям, правительство Петра Фиалы не смогло сократить дефицит на даже 30 миллиардов каждый год», — заявила Шиллерова.





Она также напомнила об обещаниях правительства принять меры против уклонения от уплаты налогов и сэкономить на государстве, а не на народе. «Еще одно обещание, еще одно предательство», — заявила Шиллерова кабинету министров.





Она отметила, что пункт в бюджете о сокращении субсидий на возобновляемые источники энергии не соответствует законодательству. «Около 22,5 миллиарда не хватает. Сумма, оцениваемая экспертами, составляет 30 миллиардов, бюджет — 8,5 миллиарда», — отметила она.





Настала очередь президента





С аналогичной критикой выступили и Национальный бюджетный совет и советники президента Петра Павела. Он еще не решил, подпишет ли бюджет. По словам его советника Давида Марека, в бюджете на 43 миллиарда крон есть неясные статьи.





Кроме того, некоторые экономисты предупреждают, что предлагаемый бюджет предполагает слишком оптимистичный экономический рост на уровне более 2%. Более медленный рост может означать снижение налоговых поступлений.





Станюра утверждает, что это относительно небольшая часть бюджета, порядка десятых процентов, с которой бюджет всегда каким-то образом способен справиться.





«Я считаю безответственным преуменьшать этот факт, утверждая, что это мелочь. 43 миллиарда крон — это большая сумма. Ведь два госбюджета, этого и следующего года, пришлось корректировать из-за сорока миллиардов ущерба от наводнений», — сказал Марек, добавив, что не рекомендует президенту подписывать предложенный бюджет из-за неправдоподобности и отсутствия прозрачности.





«Мы обсуждаем эти вопросы уже несколько месяцев. Мы не недооцениваем никакие риски», — ответил Станюра. Он верит, что убедит президента подписать соглашение. «Это хороший бюджет, способствующий экономическому росту», — сказал он.





Большая часть дефицита бюджета будет покрыта за счет увеличения государственного долга на 248 миллиардов крон. Своим главным приоритетом правительство определило консолидацию государственных бюджетов, усиление инвестиций или устранение последствий сентябрьских наводнений. Еще одним приоритетом он считает поддержание социального мира.





Бюджет предполагает экономический рост на уровне 2,7%, рост потребления домохозяйств на уровне 3,9% и снижение среднего уровня инфляции до 2,3%. Согласно ноябрьскому прогнозу Минфина, экономический рост в следующем году будет на две десятых ниже.





Прошлогодняя экономика штата завершилась с дефицитом в 288,5 миллиарда крон. Это будет покрыто увеличением государственного долга на 292,4 миллиарда крон и увеличение счетов государственных финансовых активов на 3,9 миллиарда крон. Результат государственной экономики оказался на 6,5 миллиарда крон лучше, чем предсказывал закон о государственном бюджете.





Утвержденный дефицит бюджета в этом году должен составить 282 миллиарда крон, глава госказначейства Станюра считает, что правительство не превысит его.