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Поправки к закону об НДС были одобрены Палатой депутатов

Новости и статьи
4 декабря 2024
21:00
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Палата депутатов одобрила поправку к Закону о налоге на добавленную стоимость (НДС). Закон внесет изменения в режим для малого бизнеса, например, возможность использовать освобождение от НДС в других странах — членах ЕС.
Помимо имплементации законодательства ЕС, поправка содержит ряд существенных технических изменений с учетом изменений в праве и практическом опыте. Одной из основных тем поправки является перенос Европейской директивы, касающейся режима для малых предприятий. Под действие подпадают малые фирмы с юридическим адресом в другом государстве — члене ЕС, местный оборот которых не превышает 2 млн крон в календарном году. То же самое будет относиться и к чешским малым предприятиям, которые хотят воспользоваться этим освобождением в других государствах — членах ЕС. 

Поправка также вносит изменения в расчет оборота компаний. В настоящее время оборот рассчитывается за период в 12 последовательных календарных месяцев. Теперь он будет рассчитываться на основе календарного года, что также связано с новым определением налогооблагаемых лиц. Малые предприятия, оборот которых в течение года превысит 2 миллиона чешских крон, станут плательщиками НДС только с 1 января следующего календарного года, если только они не захотят стать плательщиками НДС со второго дня после превышения оборота. Однако если оборот превысит 2 536 500 крон (общепринятая в ЕС сумма 100 000 евро), они станут плательщиками НДС на следующий день.

Предложение также уточняет, например, условия применения налоговых норм в строительном секторе, налоговые льготы при поставке зданий и земли, расширяет возможности в области безнадежных долгов или вводит новый институт возврата НДС в случае необоснованного обогащения.

Поправка также включает в себя отмену возврата налога инвалидам при покупке автомобиля, что компенсируется изменением закона, находящегося в ведении Министерства труда и социальных дел, чтобы не допустить потери поддержки инвалидов. На основании принятой поправки размер специального пособия на покупку автомобиля увеличивается на 85 000 крон. 

В настоящее время проект поправки находится на рассмотрении в Сенате. Ожидается, что поправки к Закону об НДС вступят в силу 1 января 2025 года, за исключением некоторых положений, которые вступят в силу 1 июля 2025 года (часть Закона, регулирующая строительство и продажу недвижимого имущества), 1 января 2026 года (часть Закона, регулирующая, в частности, область возмещения) и 1 января 2028 года (часть, регулирующая ценовое субсидирование).
экономика законы
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