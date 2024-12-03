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Биткоин установил новый рекорд. Параллельно растет криптовалюта эфириум

Новости и статьи
5 декабря 2024
16:30
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В ночь на четверг биткоин установил новый рекорд. Самая известная в мире криптовалюта поднялась почти до 2,5 миллиона крон. Другие виртуальные монеты также растут в цене, причем среди них заметный рост демонстрирует и эфириум, следует из информации специализированного сервера CoinMarketCap.
Этот год определенно благоволит поклонникам криптовалют. Еще в январе один биткоин предлагался за 946 227, но в четверг утром обменный курс поднялся до рекордных 2 477 934 крон. Стоимость самой известной в мире криптовалюты еще никогда не была такой высокой.

В этом году у биткоина было несколько стимулов для роста. В первой половине этого года рост стоимости был поддержан значительным толчком — одобрением 11 биткоин-фондов ETF в США.
В марте цена взлетела до 1 704 367 крон.

Однако летом наступило ослабление. В начале сентября биткоин торговался на уровне 1 227 989, а к началу октября его цена составляла уже 1 494 764 кроны. Аналитики сходятся во мнении, что нынешний рост связан с эйфорией, вызванной избранием Дональда Трампа новым президентом США.

Интерес к криптовалютам растет
Повышенный интерес к криптовалютам также способствует росту курса. В Чехии, например, в октябре рост продаж был медленнее, но сейчас он значительно увеличился. Так что спрос все еще растет, несмотря на рекордный рост цены, рассказал генеральный директор Bit.plus Мартин Странский.

Повышенный интерес инвесторов подтверждают и данные других аналитиков. «Интерес к покупке в Чехии в последние месяцы значительно вырос, даже среди инвесторов, которые регулярно покупают криптовалюту в небольших объемах. В этом году в октябре и ноябре мы продали более чем в два раза больше биткоинов, чем в прошлом году», — рассказал Ростислав Плахи из компании Golden Gate.

Как будет развиваться обменный курс в ближайшие недели и месяцы, сейчас никто не может сказать со стопроцентной уверенностью. Сильные колебания курса характерны для криптовалют.

Эфириум тоже растет
Рост курса биткоина привел к росту стоимости и других криптовалют, например эфириума. Однако вторая по известности криптовалюта еще не побила свой предыдущий рекорд, который был установлен в ноябре 2021 года на отметке 104 970.

В начале сентября он предлагался по цене 51 129 крон, а в начале октября — 57 844. В конце прошлой недели стоимость составляла уже 86 108 крон, а в настоящее время вторая по известности криптовалюта в мире торгуется на уровне 93 435.
криптовалюта Чехия
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