Строительная отрасль в Чехии поднимается со дна

«К снижению строительного производства в годовом выражении способствовало как инженерное, так и гражданское строительство», — заявил Радек Матейка, директор отдела статистики сельского хозяйства и лесного хозяйства, промышленности, строительства и энергетики Чешского статистического управления.





Ориентировочная стоимость построек, на которые были выданы разрешения на строительство, в октябре достигла 43,5 миллиарда чешских крон. Таким образом, в годовом исчислении она снизилась на 17,6%.





Однако кажущееся падение искажается высокой сравнительной базой. В десятом месяце прошлого года разрешения на строительство получили восемь крупных зданий стоимостью более 1 миллиарда чешских крон.

«Если вычесть их, то ориентировочная стоимость увеличится на 12%», — добавила Петра Куржинова, руководитель отдела статистики строительства и жилищного строительства.





Проблема сохраняется в основном в области жилищного сектора. В октябре было начато возведение 2 571 квартиры. Это на 14,6% меньше, чем в прошлом году. Еще большее падение показало количество завершенных жилых домов. Их было 1 846, что на 48,4% меньше, чем в прошлом году.