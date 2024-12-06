Строительная отрасль в Чехии поднимается со дна
9 декабря 2024
16:30
121
Проблемы чешской строительной отрасли продолжают сохраняться, однако в октябре рынок продемонстрировал несколько более оптимистичные данные. Объем строительного производства был на 3,8% выше, чем в сентябре. Однако в годовом исчислении строительный сектор вновь продемонстрировал спад на 3,6%. Это следует из данных Чешского статистического управления.
«К снижению строительного производства в годовом выражении способствовало как инженерное, так и гражданское строительство», — заявил Радек Матейка, директор отдела статистики сельского хозяйства и лесного хозяйства, промышленности, строительства и энергетики Чешского статистического управления.
Ориентировочная стоимость построек, на которые были выданы разрешения на строительство, в октябре достигла 43,5 миллиарда чешских крон. Таким образом, в годовом исчислении она снизилась на 17,6%.
Однако кажущееся падение искажается высокой сравнительной базой. В десятом месяце прошлого года разрешения на строительство получили восемь крупных зданий стоимостью более 1 миллиарда чешских крон.
«Если вычесть их, то ориентировочная стоимость увеличится на 12%», — добавила Петра Куржинова, руководитель отдела статистики строительства и жилищного строительства.
Проблема сохраняется в основном в области жилищного сектора. В октябре было начато возведение 2 571 квартиры. Это на 14,6% меньше, чем в прошлом году. Еще большее падение показало количество завершенных жилых домов. Их было 1 846, что на 48,4% меньше, чем в прошлом году.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:45
9 ДЕКАБРЯ 2024
129
13:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
766
11:30
9 ДЕКАБРЯ 2024
1332
09:00
9 ДЕКАБРЯ 2024
476
19:00
8 ДЕКАБРЯ 2024
1075
09:00
8 ДЕКАБРЯ 2024
2212
19:30
7 ДЕКАБРЯ 2024
1968
17:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1564
13:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
1426
09:00
7 ДЕКАБРЯ 2024
2640
22:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
2087
18:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
682
16:30
6 ДЕКАБРЯ 2024
631
15:00
6 ДЕКАБРЯ 2024
1514