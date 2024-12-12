Биткоин-мания развивается как по учебнику. Какие 5 фаз мы проходим?

Один из самых обсуждаемых инструментов современности — биткоин — на этой неделе преодолел «магическую» отметку в 100 000 долларов. В связи с этим возникает логичный вопрос: что дальше? Когда на рынке пересекаются ключевые ценовые уровни, обычно происходит несколько событий.



1) Первое — это энтузиазм текущих держателей актива. Для них преодоление порога — это подтверждение их инвестиционного тезиса, а если они инвестировали в инструмент последовательно и регулярно в течение нескольких лет подряд, то и долгожданное вознаграждение.



2) Параллельно с этим всегда возникает ажиотаж в СМИ, и об активе некоторое время просто говорят повсюду.



3) Это в свою очередь привлекает пристальное внимание тех, кто рассматривал возможность инвестирования в него в прошлом, но пока не сделал этого, или просто очарован возможностью воспользоваться трендом роста и быстро заработать деньги. Для них наступает инвестиционный страх упущенной выгоды, и в их головах начинают появляться более или менее рациональные причины для покупки «прямо сейчас».



4) Эти рассуждения обычно переходят в турбо-режим в тот момент, когда на рынке появляются новые, зачастую значительно более высокие целевые цены на рассматриваемый инструмент, предлагаемые банками, брокерскими компаниями или известными учеными. С точки зрения поведения цены данного инструмента это обычно последняя фаза данной волны роста.



5) Последние инвесторы выходят на рынок и толкают цену немного выше. Однако, как только они тоже покупают и так называемые «маргинальные покупатели» исчезают с рынка, цена обычно корректируется. Это само по себе ничего не говорит о том, продолжится ли бычий рынок или нет — это инстинктивная коррекция, вызванная в основном психологическими явлениями со стороны самих инвесторов.



Биткоин пока что полностью оправдывает эту практику. После нескольких дней заигрывания с уровнем в $100 000 он преодолел его в четверг. Затем цена ненадолго превысила отметку в $103 000, но впоследствии скорректировалась до $98 000.



Что это говорит о будущем развитии событий? Само по себе — ничего. Но это еще одно подтверждение того, что поведение инвесторов имеет бесконечно длинный маховик...



Это личное мнение Петра Жабжи, которое не отражает позицию Air Bank a.s. Это не инвестиционный совет или любая другая рекомендация по конкретным инвестициям.