Рождественские деревья подорожали. Больше всего чехи заплатят за пихты

Рождественские деревья и омела в этом году были переведены на стандартную ставку НДС. Таким образом, налог вырос на 6% до 21%. «Эти факты, а также постоянно растущие расходы на рабочую силу, топливо, энергию, удобрения и оборудование, необходимое для выращивания рождественских деревьев, приведут к повышению розничной цены примерно на 10%», — заявили в Ассоциации производителей рождественских деревьев.





По данным ассоциации, самым продаваемым видом в стране является кавказская пихта, которую покупают около 90% людей. Кавказская пихта стандартного качества в самой продаваемой категории от 150 до 200 см в этом году будет стоить от 750 до 1050 чешских крон, сообщает ассоциация. В прошлом году она стоила от 690 до 990 чешских крон. Цены на сосну и голубую ель остались на уровне прошлого года — от 400 до 550 чешских крон за аналогичный размер. Цены варьируются в зависимости от региона.





Пихта из Дании также подорожает

«Перепроизводство низкокачественных деревьев из Дании и Польши, которое некоторые крупные компании используют в качестве маркетинговой уловки, чтобы привлечь покупателей в свои магазины, все больше угрожает нашему рынку», — заявили в ассоциации.





В этом году компания Mountfield также повысит цены на датские ели. Если в прошлом году елка высотой до 150 см стоила 399 крон, то на это Рождество она будет стоить примерно на 18% дороже, или 469 крон. На деревья высотой до двух метров, которые пользуются наибольшим спросом, цена выросла примерно на 13% и составляет 679 крон. Датские ели продает и мебельная сеть IKEA. В этом году они стоят 499 крон независимо от размера.





Все рождественские елки должны поставляться со специальных плантаций. Ассоциация утверждает, что заготовка елок не наносит ущерба лесам, как опасаются многие покупатели. Однако все меньше людей хотят работать на плантациях, за которыми нужно ухаживать круглый год.





«Деревья выращиваются из семян в течение двух-четырех лет в лесных хозяйствах, а затем пересаживаются на плантации, причем для каждого вида существует свой период вегетации. Например, кавказской пихте требуется от 10 до 15 лет, чтобы вырасти из семян до высоты 180 см, а сосне — 8–9 лет», — говорится в сообщении ассоциации.





Среднее годовое потребление натуральных елок в Чехии оценивается примерно в 1,3 миллиона штук.