Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ЭКОНОМИКА

Аналитики: Фондовые рынки продолжат расти в 2025 году, но не так сильно, как в 2024-м

Новости и статьи
1 января 2025
21:00
164
Рынки акций в 2025 году могут показать хорошие результаты благодаря сочетанию восстановления экономики и снижения процентных ставок. Однако инвесторам не стоит ожидать такого же хорошего года, как 2023-й и 2024-й. Цена на золото тоже может вырасти, говорится в опросе аналитиков.
«Американские акции, в частности, находятся в хорошем положении, на них положительно повлияет администрация нового президента США Дональда Трампа, которая способствует поддержке экономики», — сказал ČTK Марек Малина, аналитик инвестиционной платформы Portu. По его словам, именно обещанная Трампом торговая политика омрачает перспективы европейских акций, поскольку тарифы снизят их прибыльность и экономический рост в ЕС.

Крупнейшие и наиболее авторитетные американские инвестиционные банки и финансовые исследовательские институты в среднем ожидают, что основной американский индекс S&P 500 вырастет примерно на 10%, что соответствует средним историческим показателям, говорит аналитик BH Securities Тимур Баротов.

Рост фондовых рынков в этом году был высоким, и аналитики крупнейших банковских домов ожидают, что тенденция сохранится и в 2025 году, согласился главный инвестиционный директор RSBC Милош Филип. В наступающем году ожидаются инвестиции в технологический, финансовый и энергетический сектора. В европейском контексте на фондовые рынки будут влиять в основном дальнейшие шаги ЕС по развитию «зеленой» экономики и возможные протекционистские меры, инициированные новым президентом США, добавил он.

Чешскому рынку благоприятствует оптимистичный инвестиционный климат, который также поддерживается постепенным снижением процентных ставок. Филип посоветовал разделить активы между акциями и облигациями в общепринятом соотношении 60:40. Он обратил внимание на возможность включения в портфель альтернативных инвестиций. По его словам, добавив недвижимость или сырьевые товары, можно создать инвестиции с более низким риском и более высокой ожидаемой доходностью. Он напомнил, что в мире криптовалют, сильно подверженном влиянию спекуляций, преобладает очень высокая волатильность.

Томаш Йича, заместитель председателя правления инвестиционной компании Atris, считает, что можно ожидать восстановления рынка недвижимости после предыдущего замедления роста цен на нее. Он также ожидает, что это произойдет и с инвестиционными фондами недвижимости. На фондовых рынках он ожидает позитивного климата и считает, что инвесторам следует сосредоточиться на секторах с потенциалом роста, таких как технологии и промышленность.

Малина уверен, что золото может стать еще одним рекордным годом и преодолеть отметку в 3 000 долларов (72 600 чешских крон) за унцию. Однако, по его мнению, в 2025 году инвесторы будут искать активы с более высокой доходностью, и золото не ждет год, подобный предыдущему. В течение следующего года, по мнению аналитика Golden Gate Павла Рыбы, вполне реально, что цена на золото вырастет на 7%. Он ожидает, что к концу десятилетия желтый металл подорожает вдвое. В этом году он достиг рекордных отметок — около 2 800 долларов (около 67 800 крон) за унцию.
инвестиции фонды Новый год
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
1 ЯНВАРЯ 2025
205
ЭКОНОМИКА
ERÚ ЗАПУСТИТ ПРОГРАММУ СРАВНЕНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
16:30
1 ЯНВАРЯ 2025
777
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ПЛАНШЕТЫ ПОЛУЧАТ МАРКИРОВКУ, А ИХ РЕМОНТ СТАНЕТ ПРОЩЕ
15:00
1 ЯНВАРЯ 2025
283
ОБЩЕСТВО
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОЖАРЫ СТАНОВЯТСЯ МОЩНЕЕ: ЧТО СКРЫВАЕТ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА?
13:30
1 ЯНВАРЯ 2025
706
ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР ЧЕХИИ НАЧАЛ «ГОД РЕШЕНИЙ» С АТАКИ. ОН СКАЗАЛ, ЧТО БАБИШ АССОЦИИРУЕТСЯ С ИНФЛЯЦИЕЙ И СТРАХОМ
12:00
1 ЯНВАРЯ 2025
523
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИ БОЛЕЕ ОПТИМИСТИЧНЫ В ОТНОШЕНИИ 2025 ГОДА. САМЫМИ БОЛЬШИМИ УГРОЗАМИ ОНИ СЧИТАЮТ ВОЙНУ В УКРАИНЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИЮ
10:30
1 ЯНВАРЯ 2025
2291
ОБЩЕСТВО
ОНИ НАПАДАЮТ НА ИНОСТРАНЦЕВ И УГРОЖАЮТ ИМ СМЕРТЬЮ. СУДЫ ВЫНОСЯТ ИМ УСЛОВНЫЕ ПРИГОВОРЫ
09:00
1 ЯНВАРЯ 2025
1334
ОБЩЕСТВО
УКРАИНА ОСТАНОВИЛА ТРАНЗИТ РОССИЙСКОГО ГАЗА В ЕВРОПУ
21:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
760
ЭКОНОМИКА
ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ НА СОТНИ КРОН
18:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
431
ОБЩЕСТВО
В ЭТОМ ГОДУ В СУПЕРМАРКЕТАХ ПОЯВИЛИСЬ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
16:30
31 ДЕКАБРЯ 2024
731
ОБЩЕСТВО
ПРАГА ЗАМЕНЯЕТ CХЕМЫ СТАНЦИЙ В ВАГОНАХ МЕТРО
15:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
930
ОБЩЕСТВО
ВЫВОДЫ 2024 ГОДА: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА СОЗДАЛО НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ — ВОТ КАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЖИЗНЬ
14:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
1408
ОБЩЕСТВО
КТО ОДОЛЖИТ ВАМ ДЕНЬГИ, А ПОТОМ СДЕРЕТ С ВАС КОЖУ? САМЫЕ УШЛЫЕ КОМПАНИИ В РЕЙТИНГЕ КРЕДИТУЮТ ПОД СОТНИ ПРОЦЕНТОВ
09:00
31 ДЕКАБРЯ 2024
613
ОБЩЕСТВО
ГЛАВНЫЕ ИГРЫ И ТУРНИРЫ ПО ФУТБОЛУ В 2025 ГОДУ: НА ЧТО СТАВИТЬ
21:00
30 ДЕКАБРЯ 2024
1031
ОБЩЕСТВО
ИЗМЕНЕНИЯ В 2025 ГОДУ: ПОЧТА НАЧНЕТ ПРИНИМАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
19:30
30 ДЕКАБРЯ 2024
854
ОБЩЕСТВО
ПОЛИТИКА РАЗЪЕДИНЯЕТ, А ПИВО ОБЪЕДИНЯЕТ: ЧТО ДУМАЮТ ЧЕХИ О БУДУЩЕМ?