Аналитики: Фондовые рынки продолжат расти в 2025 году, но не так сильно, как в 2024-м

«Американские акции, в частности, находятся в хорошем положении, на них положительно повлияет администрация нового президента США Дональда Трампа, которая способствует поддержке экономики», — сказал ČTK Марек Малина, аналитик инвестиционной платформы Portu. По его словам, именно обещанная Трампом торговая политика омрачает перспективы европейских акций, поскольку тарифы снизят их прибыльность и экономический рост в ЕС.



Крупнейшие и наиболее авторитетные американские инвестиционные банки и финансовые исследовательские институты в среднем ожидают, что основной американский индекс S&P 500 вырастет примерно на 10%, что соответствует средним историческим показателям, говорит аналитик BH Securities Тимур Баротов.



Рост фондовых рынков в этом году был высоким, и аналитики крупнейших банковских домов ожидают, что тенденция сохранится и в 2025 году, согласился главный инвестиционный директор RSBC Милош Филип. В наступающем году ожидаются инвестиции в технологический, финансовый и энергетический сектора. В европейском контексте на фондовые рынки будут влиять в основном дальнейшие шаги ЕС по развитию «зеленой» экономики и возможные протекционистские меры, инициированные новым президентом США, добавил он.



Чешскому рынку благоприятствует оптимистичный инвестиционный климат, который также поддерживается постепенным снижением процентных ставок. Филип посоветовал разделить активы между акциями и облигациями в общепринятом соотношении 60:40. Он обратил внимание на возможность включения в портфель альтернативных инвестиций. По его словам, добавив недвижимость или сырьевые товары, можно создать инвестиции с более низким риском и более высокой ожидаемой доходностью. Он напомнил, что в мире криптовалют, сильно подверженном влиянию спекуляций, преобладает очень высокая волатильность.



Томаш Йича, заместитель председателя правления инвестиционной компании Atris, считает, что можно ожидать восстановления рынка недвижимости после предыдущего замедления роста цен на нее. Он также ожидает, что это произойдет и с инвестиционными фондами недвижимости. На фондовых рынках он ожидает позитивного климата и считает, что инвесторам следует сосредоточиться на секторах с потенциалом роста, таких как технологии и промышленность.



Малина уверен, что золото может стать еще одним рекордным годом и преодолеть отметку в 3 000 долларов (72 600 чешских крон) за унцию. Однако, по его мнению, в 2025 году инвесторы будут искать активы с более высокой доходностью, и золото не ждет год, подобный предыдущему. В течение следующего года, по мнению аналитика Golden Gate Павла Рыбы, вполне реально, что цена на золото вырастет на 7%. Он ожидает, что к концу десятилетия желтый металл подорожает вдвое. В этом году он достиг рекордных отметок — около 2 800 долларов (около 67 800 крон) за унцию.