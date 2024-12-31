Президент Чехии вновь высказался за введение евро

«В отличие от многих мест в мире, Чешской Республике повезло, что она не является непосредственной ареной войны или огромных человеческих страданий», — начал Павел. «Хотя, несомненно, есть области, в которых мы экономически отстаем на длительное время, реальная заработная плата у нас растет довольно медленно, в целом экономическое положение нашего государства неплохое», — сказал он.





«Даже если через несколько лет у нас не будет таких же зарплат, как в Германии, наше будущее процветание наверняка будет поддержано, если они будут выплачиваться в европейской валюте, как в Германии», — сказал президент.





Премьер-министр Петр Фиала (ODS) говорил о зарплатах в Германии в прошлом году, заявив, что, если он будет в правительстве в течение следующих четырех лет, у нас будут зарплаты, как у наших западных соседей.





Президент заявил, что хочет создать пространство для предметных дебатов между политиками. «А с другой стороны, объективный характер таких дебатов заключается в ограничении влияния полуправды, намеренной дезинформации и бессмысленного нацеливания на оппонентов», — сказал Павел.





Даже такое чистое слово, как мир





«Даже такое чистое слово, как мир, стало объектом маркетингового искажения», — сказал он в своей речи. «Как человек, прошедший через войны, я прекрасно осознаю ценность мира и цену за него. Я уверен, что все придворные хотят жить в мире и что это, конечно, не то, что должно нас разделять. Давайте не будем позволять, чтобы нам это навязывали», — отметил глава государства.





По его словам, он ощущает потребность в решительных политиках. «Это, безусловно, хорошее и важное качество. Но если это не будет сопровождаться благоразумием, разумом и порядочностью, то это может обернуться плохо», — добавил президент.