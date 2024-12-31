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Президент Чехии вновь высказался за введение евро

Новости 420on
2 января 2025
13:00
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Президент Чехии Петр Павел в своей новогодней речи еще раз упомянул, что введение евро будет выгодно для Чехии. По его словам, экономическое положение Чехии неплохое, по его словам, реальное состояние страны лучше, чем мы часто думаем, исходя из намеренно распространяемых негативных настроений. Он назвал предстоящие парламентские выборы важными, поскольку, как никогда, по его словам, мы столкнемся с искажением правды или откровенной ложью.
«В отличие от многих мест в мире, Чешской Республике повезло, что она не является непосредственной ареной войны или огромных человеческих страданий», — начал Павел. «Хотя, несомненно, есть области, в которых мы экономически отстаем на длительное время, реальная заработная плата у нас растет довольно медленно, в целом экономическое положение нашего государства неплохое», — сказал он.

«Даже если через несколько лет у нас не будет таких же зарплат, как в Германии, наше будущее процветание наверняка будет поддержано, если они будут выплачиваться в европейской валюте, как в Германии», — сказал президент.

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) говорил о зарплатах в Германии в прошлом году, заявив, что, если он будет в правительстве в течение следующих четырех лет, у нас будут зарплаты, как у наших западных соседей.

Президент заявил, что хочет создать пространство для предметных дебатов между политиками. «А с другой стороны, объективный характер таких дебатов заключается в ограничении влияния полуправды, намеренной дезинформации и бессмысленного нацеливания на оппонентов», — сказал Павел.

Даже такое чистое слово, как мир

«Даже такое чистое слово, как мир, стало объектом маркетингового искажения», — сказал он в своей речи. «Как человек, прошедший через войны, я прекрасно осознаю ценность мира и цену за него. Я уверен, что все придворные хотят жить в мире и что это, конечно, не то, что должно нас разделять. Давайте не будем позволять, чтобы нам это навязывали», — отметил глава государства.

По его словам, он ощущает потребность в решительных политиках. «Это, безусловно, хорошее и важное качество. Но если это не будет сопровождаться благоразумием, разумом и порядочностью, то это может обернуться плохо», — добавил президент.
Чехия Евро Германия
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