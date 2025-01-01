Чехия отказалась от российского газа. Но независимость обходится дорого

С Нового года в Чехию уже не поставляется газ с Востока. Даже в канун Нового года через пограничный пункт в Ланжхоте со словацкой стороны еще поступало немного, но к Новому году объемы были уже на нуле. С другой стороны, в среду через пограничный пункт в Бранове прошел 161 ГВт-ч с запада, согласно данным Net4Gas.



Украина закрыла один из немногих маршрутов, по которым российский газ мог попасть в Чехию в конце 2024 года. Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал этот шаг «историческим событием».





Пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истек в 08:00 по московскому времени (06:00 GMT) в четверг и не был продлен.



В Чешской Республике это переломит тенденцию последних недель прошлого года. В ноябре импорт через Украину, Словакию и далее в Чехию значительно увеличился. В течение года большая часть поступала из Германии, но 95% поставок в ноябре пришлось на словацкое направление. Преимущество покупки у России заключалось главным образом в цене. Германия взимала плату за транзит через свою территорию. Каждый МВт/ч обходился трейдерам на 2,50 евро (62 чешские кроны) дороже. Однако с января Германия отменила эти сборы.



«Это довольно символично, что после 57 лет, по крайней мере, на данный момент, транзит российского газа через Украину подходит к концу. Крайне важно было иметь мощности на западе, чтобы в случае необходимости мы могли получать сюда нероссийский газ», — сказал Вацлав Бартушка, специальный представитель Министерства иностранных дел по вопросам энергетической безопасности.



Вскоре как разразился энергетический кризис, стало ясно, что до вторжения России на Украину в феврале 2022 года европейский сектор был недофинансирован, в него не вкладывали деньги ни государства, ни компании. До этого момента значительная часть газоснабжения Европы базировалась на газопроводе «Северный поток», по которому сырье довозили из России. На континенте не было необходимой инфраструктуры для альтернативы сжиженному природному газу (СПГ).



С начала войны в Украине Европа начала быстро строить терминалы СПГ, чтобы обеспечить альтернативу РФ. Теперь она получает нефть в основном из-за рубежа и предоставляет ее в сжиженном виде.



«Строительство СПГ-терминалов в Германии, Голландии, Франции, Бельгии и других странах откладывалось десятилетиями. Китай или Япония уже давно их построили. Но как только нужно было найти других поставщиков, страны вводили СПГ-терминалы в эксплуатацию, что означало дополнительные расходы», — говорит Бартушка. Страны вложили миллиарды евро в строительство терминалов, и еще миллиарды пойдут в новые проекты.





Чешская Республика также участвует во вводе терминалов в эксплуатацию. С 2022 года по сентябрь 2027 года она арендует мощности на терминале в Эмсхавене (Нидерланды) через энергетическую группу ČEZ. За аренду трех миллиардов кубометров ČEZ платит десятки миллионов евро (сотни миллионов крон) в год. ČEZ также арендовала мощности на терминале в Штаде (Германия), который еще строится, с 2027 года.



Хотя поставки из России в Европу сократились, Москва укрепила свои позиции именно на рынке СПГ. С января по сентябрь 2024 года доля России в контексте сжиженного газа выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом и достигла 20%.



В Эмсхавен, откуда Чехия также берет сырье, однако, по данным ČEZ, корабли с российским газом не приходят. Большая часть поставок осуществляется из США, остальные — из Африки и Южной Америки.



Чехия также обеспечила свою энергетическую безопасность, купив у немецкой компании RWE Gas Storage шесть резервуаров, на которые государственная компания ČEPS потратила 8,68 миллиарда чешских крон. Таким образом, Чехия избежала риска того, что хранилища будут куплены инвестором, а государство не будет иметь полного контроля. Исторически так произошло с хранилищем в Дамборжице, которое находилось в руках российского «Газпрома» до 2022 года, но из-за того, что он не заполнял его, оно потеряло мощность.



Государственные газовые хранилища:

Долни Дунайовице — 905 миллионов кубометров, максимальная производственная мощность: 23 миллиона м³/сутки

Тврдонице — 555 млн куб. м, максимальная производственная мощность: 9 млн м³/сутки

Тржановице — 530 млн. куб. м, максимальная производственная мощность: 8 млн. м³/день

Штрамберк — 470 млн. куб. м, максимальная мощность: 7 млн. м³/день

Лободице — 177 миллионов кубических метров, максимальная мощность: 5 миллионов м³/день

Хайе — 75 миллионов кубометров, максимальная мощность: 6 миллионов м³/день



«На сегодняшний день внутренние газовые резервуары заполнены примерно на 63%, и, несмотря на то, что в прошлом году запасы были намного выше, домохозяйствам и предприятиям не стоит беспокоиться о нехватке. Например, к концу 2021 года резервуары были заполнены примерно наполовину, потребление было на треть выше, чем в этом году, и никаких осложнений не возникло», — заявил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек.



Однако, по словам Бартушки, независимость от России на самом деле основывается не только на том, дойдет ли до Чехии сырье или нет. «Главное, чтобы Европу нельзя было шантажировать и чтобы Россия не удерживала ценообразование на газ, которое уже контролируют Катар и Соединенные Штаты. Придет ли сюда откуда-то куб российского газа, совершенно неважно», — комментирует Бартущка.



Россия манипулировала ценой до осени 2022 г. С начала войны в Украине она повышала оптовую цену, сокращая поставки по газопроводу «Северный поток» в Германию и далее в Европу, пока не перекрыла их полностью.



Даже после прекращения транзита по украинским трубам зависимость Европы от российского газа не исчезнет. Ведь, в отличие от нефти, на российский газ нет санкций со стороны Евросоюза, и если бы государства хотели, они могли бы обеспечить его доставку по трубопроводному маршруту. Так поступила, например, Венгрия.





Во время вторжения России на Украину поставки российского газа в Чехию составляли почти 100%. Однако постепенно трейдеры начали замещать их, и к концу 2022 года доля резко сократилась. В первой половине 2023 года она достигла нуля.