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Анализ: чешские домохозяйства в этом году переплатят за электроэнергию 10 миллиардов крон

Новости и статьи
6 января 2025
18:00
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Согласно анализу Kalkulátor.cz, это касается в основном потребителей с бессрочным контрактом, что составляет около половины всех потребителей электроэнергии в Чешской Республике.
«В Чешской Республике насчитывается около шести миллионов потребителей, из них около трех миллионов имеют бессрочный договор. Среднее чешское домохозяйство потребляет 3,5 мегаватт-часа (МВт-ч) электроэнергии в год, поэтому общее потребление домохозяйств с бессрочным договором составляет примерно 10,5 млн МВт-ч электроэнергии», — говорит Лукаш Канок, директор отдела Energo сайта Kalkulátor.cz.

«А поскольку в прейскурантах один МВт-ч электроэнергии все еще можно приобрести почти на 1000 крон дешевле, то получается, что десять миллиардов крон потребители платят совершенно неоправданно. Разумеется, чем выше потребление домохозяйства, тем выше потенциальная экономия после перехода на фиксированные цены», — добавил он.

Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, большинство клиентов с бессрочным договором сэкономят деньги, так как в начале этого года многие поставщики делали скидки. Управление по регулированию энергетики заявило, что конечные цены на энергоносители снизятся в 2025 году, при этом электричество для среднего домохозяйства подешевеет на 10,1% по сравнению с прошлым годом, а газ — на 8,5%, по оценкам управления. По сравнению с 2024 годом среднее домохозяйство без фиксации сэкономит 1 000 чешских крон в год.

С другой стороны, коммерческие цены для клиентов, заключивших договор с фиксацией цены, останутся неизменными. Однако они будут платить больше за увеличение платы за распределение, особенно выросла плата за автоматический выключатель, отмечает Kalkulátor.cz. С другой стороны, системные услуги стали дешевле.

Третья группа клиентов — это те, чьи бессрочные договоры скоро истекут. По словам компании, изменения в платежах будут зависеть от срока действия первоначального договора.

В последние недели ряд поставщиков объявили о введении скидок с начала этого года. Например, ČEZ, E.ON, Pražská plynárenská, MND и Centropol снизили цены на нефиксированные тарифы. Компания Innogy также сократила цены в декабре. Компания Tedom тоже ввела новый прейскурант в начале года.
электричество Чехия коммунальные услуги
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