Цены на электроэнергию отражаются на кошельках чехов сильнее всего в ЕС
7 января 2025
15:00
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По данным Евростата, в прошлом году чехи были на седьмом месте в Европе по стоимости электроэнергии. Но ситуация становится хуже, если принять во внимание покупательную способность. Такое сравнение показывает, что чешские потребители платили за электричество больше всех наряду с ирландскими.
В то время как чехи платили в среднем 6,47 кроны за киловатт-час при обычном потреблении без учета налогов, в самых дешевых Сербии, Боснии и Герцеговине и Косово оплата была более чем в три раза меньше.
«Домашние хозяйства платят за электроэнергию по реальным ценам, а не по паритету покупательной способности. Для обычных потребителей, которые сравнивают свои расходы на электроэнергию, пересчет по паритету покупательной способности не имеет смысла», — сказала Милуше Трефанкова, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.
Тем не менее имеет значение, какую часть от общего дохода домохозяйство тратит на энергию. И это сравнение показывает, что чешским домохозяйствам приходится платить больше, чем немецким или австрийским, несмотря на то, что в этих странах электричество в среднем стоит дороже.
В Словакии люди номинально платили в два раза больше. В Польше электричество было дешевле на 4 кроны за киловатт-час, а в Венгрии — на 4,40 кроны.
В Ирландии, самой дорогой стране, люди платили на 3 кроны больше, чем чехи.
По мнению аналитика XTB Йиржи Тылечека, Чехия находится в той же ситуации, что и Германия, которая закрыла свои атомные электростанции и теперь она импортирует электроэнергию из соседних стран.
Ситуация улучшается
По мнению аналитика ENA Йиржи Гавора, ситуация более благополучна. ENA проанализировала прайс-листы поставщиков во втором квартале 2024 года и обнаружила, что цены, предлагаемые на внутреннем рынке, снижаются, и это падение продолжается и в других кварталах. Таким образом, высокие средние цены были обусловлены, в частности, фиксацией со времен очень дорогого электричества, в то время как у людей, заключивших новый контракт, цены уже были гораздо более выгодными.
Цены на электроэнергию за 2-е полугодие 2019 года - 1-е полугодие 2024 года за 1 кВтч
«Домашние хозяйства платят за электроэнергию по реальным ценам, а не по паритету покупательной способности. Для обычных потребителей, которые сравнивают свои расходы на электроэнергию, пересчет по паритету покупательной способности не имеет смысла», — сказала Милуше Трефанкова, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.
Тем не менее имеет значение, какую часть от общего дохода домохозяйство тратит на энергию. И это сравнение показывает, что чешским домохозяйствам приходится платить больше, чем немецким или австрийским, несмотря на то, что в этих странах электричество в среднем стоит дороже.
В Словакии люди номинально платили в два раза больше. В Польше электричество было дешевле на 4 кроны за киловатт-час, а в Венгрии — на 4,40 кроны.
В Ирландии, самой дорогой стране, люди платили на 3 кроны больше, чем чехи.
По мнению аналитика XTB Йиржи Тылечека, Чехия находится в той же ситуации, что и Германия, которая закрыла свои атомные электростанции и теперь она импортирует электроэнергию из соседних стран.
Ситуация улучшается
По мнению аналитика ENA Йиржи Гавора, ситуация более благополучна. ENA проанализировала прайс-листы поставщиков во втором квартале 2024 года и обнаружила, что цены, предлагаемые на внутреннем рынке, снижаются, и это падение продолжается и в других кварталах. Таким образом, высокие средние цены были обусловлены, в частности, фиксацией со времен очень дорогого электричества, в то время как у людей, заключивших новый контракт, цены уже были гораздо более выгодными.
Цены на электроэнергию за 2-е полугодие 2019 года - 1-е полугодие 2024 года за 1 кВтч
|Страна
|2019 - 2-е пол.
|2020 - 1-е пол.
|2020 - 2-е пол.
|2021 - 1-е пол.
|2021 - 2-е пол.
|2022 - 1-е пол.
|2022 - 2-е пол.
|2023 - 1-е пол.
|2023 - 2-е пол.
|2024 - 1-е пол.
|Ирландия
|5,35 Kč
|5,12 Kč
|5,47 Kč
|5,20 Kč
|6,08 Kč
|6,76 Kč
|9,60 Kč
|11,34 Kč
|11,53 Kč
|9,69 Kč
|Люксембург
|3,33 Kč
|3,68 Kč
|3,68 Kč
|3,69 Kč
|3,69 Kč
|4,20 Kč
|4,26 Kč
|7,57 Kč
|7,22 Kč
|7,60 Kč
|Австрия
|3,39 Kč
|3,41 Kč
|3,48 Kč
|3,50 Kč
|3,64 Kč
|3,97 Kč
|5,25 Kč
|6,76 Kč
|7,51 Kč
|7,40 Kč
|Нидерланды
|3,41 Kč
|3,46 Kč
|3,43 Kč
|3,39 Kč
|3,75 Kč
|5,49 Kč
|8,03 Kč
|11,14 Kč
|6,68 Kč
|7,28 Kč
|Лихтенштейн
|4,43 Kč
|4,58 Kč
|4,50 Kč
|4,49 Kč
|4,59 Kč
|4,77 Kč
|5,02 Kč
|9,77 Kč
|7,97 Kč
|7,06 Kč
|Германия
|3,32 Kč
|3,59 Kč
|3,64 Kč
|3,92 Kč
|4,01 Kč
|4,77 Kč
|5,86 Kč
|7,47 Kč
|7,24 Kč
|7,05 Kč
|Чехия
|3,15 Kč
|3,32 Kč
|3,22 Kč
|3,23 Kč
|3,76 Kč
|4,72 Kč
|5,22 Kč
|6,59 Kč
|6,49 Kč
|6,47 Kč
|Италия
|3,58 Kč
|3,47 Kč
|3,34 Kč
|3,60 Kč
|4,42 Kč
|6,71 Kč
|8,02 Kč
|8,11 Kč
|6,44 Kč
|6,16 Kč
|Бельгия
|4,91 Kč
|4,70 Kč
|4,52 Kč
|4,44 Kč
|5,06 Kč
|6,59 Kč
|9,52 Kč
|9,02 Kč
|7,02 Kč
|6,04 Kč
|Латвия
|2,87 Kč
|2,50 Kč
|2,52 Kč
|2,57 Kč
|3,52 Kč
|4,47 Kč
|6,15 Kč
|6,33 Kč
|6,27 Kč
|5,68 Kč
|Средний по ЕС
|3,22 Kč
|3,19 Kč
|3,22 Kč
|3,37 Kč
|3,81 Kč
|4,86 Kč
|6,03 Kč
|6,01 Kč
|5,59 Kč
|5,49 Kč
|Франция
|3,17 Kč
|3,12 Kč
|3,25 Kč
|3,24 Kč
|3,41 Kč
|3,93 Kč
|4,33 Kč
|4,76 Kč
|5,43 Kč
|5,49 Kč
|Кипр
|3,96 Kč
|3,76 Kč
|2,97 Kč
|3,21 Kč
|3,64 Kč
|4,25 Kč
|6,41 Kč
|5,81 Kč
|5,27 Kč
|5,29 Kč
|Литва
|2,38 Kč
|2,79 Kč
|2,44 Kč
|2,52 Kč
|2,82 Kč
|3,03 Kč
|5,04 Kč
|6,05 Kč
|4,82 Kč
|4,81 Kč
|Дания
|2,62 Kč
|2,64 Kč
|2,70 Kč
|2,87 Kč
|2,98 Kč
|3,02 Kč
|5,41 Kč
|4,99 Kč
|4,66 Kč
|4,65 Kč
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