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Цены на электроэнергию отражаются на кошельках чехов сильнее всего в ЕС

Новости и статьи
7 января 2025
15:00
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По данным Евростата, в прошлом году чехи были на седьмом месте в Европе по стоимости электроэнергии. Но ситуация становится хуже, если принять во внимание покупательную способность. Такое сравнение показывает, что чешские потребители платили за электричество больше всех наряду с ирландскими.
В то время как чехи платили в среднем 6,47 кроны за киловатт-час при обычном потреблении без учета налогов, в самых дешевых Сербии, Боснии и Герцеговине и Косово оплата была более чем в три раза меньше.

«Домашние хозяйства платят за электроэнергию по реальным ценам, а не по паритету покупательной способности. Для обычных потребителей, которые сравнивают свои расходы на электроэнергию, пересчет по паритету покупательной способности не имеет смысла», — сказала Милуше Трефанкова, пресс-секретарь Министерства промышленности и торговли.

Тем не менее имеет значение, какую часть от общего дохода домохозяйство тратит на энергию. И это сравнение показывает, что чешским домохозяйствам приходится платить больше, чем немецким или австрийским, несмотря на то, что в этих странах электричество в среднем стоит дороже.

В Словакии люди номинально платили в два раза больше. В Польше электричество было дешевле на 4 кроны за киловатт-час, а в Венгрии — на 4,40 кроны.

В Ирландии, самой дорогой стране, люди платили на 3 кроны больше, чем чехи.

По мнению аналитика XTB Йиржи Тылечека, Чехия находится в той же ситуации, что и Германия, которая закрыла свои атомные электростанции и теперь она импортирует электроэнергию из соседних стран.

Ситуация улучшается
По мнению аналитика ENA Йиржи Гавора, ситуация более благополучна. ENA проанализировала прайс-листы поставщиков во втором квартале 2024 года и обнаружила, что цены, предлагаемые на внутреннем рынке, снижаются, и это падение продолжается и в других кварталах. Таким образом, высокие средние цены были обусловлены, в частности, фиксацией со времен очень дорогого электричества, в то время как у людей, заключивших новый контракт, цены уже были гораздо более выгодными.

Цены на электроэнергию за 2-е полугодие 2019 года - 1-е полугодие 2024 года за 1 кВтч
Таблица данных
Страна 2019 - 2-е пол. 2020 - 1-е пол. 2020 - 2-е пол. 2021 - 1-е пол. 2021 - 2-е пол. 2022 - 1-е пол. 2022 - 2-е пол. 2023 - 1-е пол. 2023 - 2-е пол. 2024 - 1-е пол.
Ирландия 5,35 Kč 5,12 Kč 5,47 Kč 5,20 Kč 6,08 Kč 6,76 Kč 9,60 Kč 11,34 Kč 11,53 Kč 9,69 Kč
Люксембург 3,33 Kč 3,68 Kč 3,68 Kč 3,69 Kč 3,69 Kč 4,20 Kč 4,26 Kč 7,57 Kč 7,22 Kč 7,60 Kč
Австрия 3,39 Kč 3,41 Kč 3,48 Kč 3,50 Kč 3,64 Kč 3,97 Kč 5,25 Kč 6,76 Kč 7,51 Kč 7,40 Kč
Нидерланды 3,41 Kč 3,46 Kč 3,43 Kč 3,39 Kč 3,75 Kč 5,49 Kč 8,03 Kč 11,14 Kč 6,68 Kč 7,28 Kč
Лихтенштейн 4,43 Kč 4,58 Kč 4,50 Kč 4,49 Kč 4,59 Kč 4,77 Kč 5,02 Kč 9,77 Kč 7,97 Kč 7,06 Kč
Германия 3,32 Kč 3,59 Kč 3,64 Kč 3,92 Kč 4,01 Kč 4,77 Kč 5,86 Kč 7,47 Kč 7,24 Kč 7,05 Kč
Чехия 3,15 Kč 3,32 Kč 3,22 Kč 3,23 Kč 3,76 Kč 4,72 Kč 5,22 Kč 6,59 Kč 6,49 Kč 6,47 Kč
Италия 3,58 Kč 3,47 Kč 3,34 Kč 3,60 Kč 4,42 Kč 6,71 Kč 8,02 Kč 8,11 Kč 6,44 Kč 6,16 Kč
Бельгия 4,91 Kč 4,70 Kč 4,52 Kč 4,44 Kč 5,06 Kč 6,59 Kč 9,52 Kč 9,02 Kč 7,02 Kč 6,04 Kč
Латвия 2,87 Kč 2,50 Kč 2,52 Kč 2,57 Kč 3,52 Kč 4,47 Kč 6,15 Kč 6,33 Kč 6,27 Kč 5,68 Kč
Средний по ЕС 3,22 Kč 3,19 Kč 3,22 Kč 3,37 Kč 3,81 Kč 4,86 Kč 6,03 Kč 6,01 Kč 5,59 Kč 5,49 Kč
Франция 3,17 Kč 3,12 Kč 3,25 Kč 3,24 Kč 3,41 Kč 3,93 Kč 4,33 Kč 4,76 Kč 5,43 Kč 5,49 Kč
Кипр 3,96 Kč 3,76 Kč 2,97 Kč 3,21 Kč 3,64 Kč 4,25 Kč 6,41 Kč 5,81 Kč 5,27 Kč 5,29 Kč
Литва 2,38 Kč 2,79 Kč 2,44 Kč 2,52 Kč 2,82 Kč 3,03 Kč 5,04 Kč 6,05 Kč 4,82 Kč 4,81 Kč
Дания 2,62 Kč 2,64 Kč 2,70 Kč 2,87 Kč 2,98 Kč 3,02 Kč 5,41 Kč 4,99 Kč 4,66 Kč 4,65 Kč
коммунальные услуги энергетика Чехия
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