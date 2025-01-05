Чехия неделю обходится без российского газа и справляется с этим без проблем

Спустя неделю после закрытия украинского маршрута, который более полувека был основным каналом импорта газа для Чехии, выясняется то, что и ожидалось. Ничего экстраординарного не происходит, газа достаточно, а европейская биржевая цена успокоилась.





Данные чешской газовой системы свидетельствуют о прекращении импорта из Словакии и возвращении к немецкой трубе, соединяющей местных потребителей с норвежскими месторождениями и недавно построенными портами сжиженного газа в Германии и Нидерландах. Соседние страны также нашли альтернативные варианты.





Опыт показывает, что отключение от российского газа, до недавнего времени немыслимое, не является проблемой. Кроме того, с технической и географической точек зрения украинский маршрут наиболее целесообразен для Центральной Европы и дает теоретическую возможность получать газ дешевле — если Россия захочет, а Чехия сочтет это целесообразным.





Конец контракта, конец обязательств





Киев закрыл свой транзитный маршрут в Новый год, после того как истек срок действия пятилетнего контракта с Россией, заключенного до полномасштабного вторжения на Украину.





До прошлой недели и Россия, и Украина соблюдали этот контракт, получая финансовую выгоду. По предыдущим оценкам, Россия получала около пяти миллиардов долларов в год за газ, поставляемый в ЕС, пятая часть которого оставалась в Украине благодаря фиксированной плате за транзит от «Газпрома».





До сих пор Киев объяснял любопытное положение дел, при котором страны одновременно воюют и торгуют, в частности, тем, что Европейская комиссия помогла заключить сделку и что ее досрочное расторжение может быть расценено как нарушение обязательств перед союзниками. Словацкая, венгерская и австрийская компании заключили с «Газпромом» собственные соглашения о поставках, действующие до 2028, 2036 и 2040 годов. В основном благодаря им в ЕС до сих пор не введены санкции в отношении российского газа.





В первой половине декабря биржевые цены на газ в ЕС падали в надежде, что транзит через Украину удастся спасти в последний момент. Но президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе перед Рождеством однозначно исключил такую возможность, заявив, что не хочет продолжать помогать России финансировать ее военную кампанию.





Для внешнего мира такой ход событий может быть более понятным, чем если бы Киев продолжал получать прибыль от транзита. «В то время, когда украинское правительство отчаянно пытается сохранить поддержку США в лице приходящей администрации Трампа, перспектива газовой сделки между Украиной и Россией политически токсична», — отметил аналитик Atlantic Council Алан Райли в статье о прекращении транзита газа в конце года назад.





Недостает всего пяти процентов





Газопровод из Сибири, проходящий через Украину и Чехословакию, был построен в 60-х годах под названием «Братство» и служил Советскому Союзу связующим звеном с Западом даже во времена «железного занавеса». Изначально он был рассчитан на 150 миллиардов кубометров газа в год.





Но из-за войны большинство его бывших клиентов отвернулись от России, и за последние два года газопровод использовал лишь около десяти процентов своей мощности. В прошлом году импорт 15 миллиардов кубометров газа из России через Украину составил чуть менее пяти процентов от всего импорта газа в ЕС.





Другие маршруты из России также прекратили свое существование, в частности, недавно построенный и обладающий большой пропускной способностью балтийский «Северный поток» и газопровод «Ямал» через Польшу. Но есть три альтернативных источника.





Во-первых, сразу после вторжения России на Украину Норвегия вмешалась и скорректировала работу своих месторождений так, чтобы добывать как можно больше газа за счет добычи нефти. Во-вторых, перспектива неопределенности поставок и высоких цен заставила европейские компании и домохозяйства усиленно экономить. Потребление газа в ЕС сейчас на 18% ниже, чем до войны, а в Чехии оно самое низкое со времен падения коммунизма.





Третьим заменителем России является сжиженный природный газ (СПГ), транспортируемый по морю, в основном из США и Катара, для которого в разных странах на побережье строятся один новый портовый терминал за другим. Общий объем мощностей по приему СПГ в ЕС за последние три года увеличился на 23%, в первую очередь в Германии и Нидерландах, где Чехия присоединилась к двум таким проектам и забронировала часть новых мощностей через полугосударственную компанию CEZ.





Данные NET4GAS, государственной компании, управляющей магистральным транзитным газопроводом, свидетельствуют о том, что с началом нового года газовые потоки в Чехию явно изменились. Вместо импорта с востока, который преобладал в конце прошлого года, возобновился поток из Германии.





С 2013 года Чехия подключена к ее магистральной сети через газопровод большой мощности, построенный в связи с балтийским «Северным потоком» как связующее звено через Карловарский и Пльзеньский регионы с Баварией. Теперь эта система приобретает новое значение для Чешской Республики с точки зрения хорошего соединения с немецкой сетью и доступа к новым поставщикам.





По данным NET4GAS, с 1 января из Германии в Чехию поступает около 15 миллионов кубометров газа в день. Это соответствует примерно половине того, что местные дистрибьюторы берут из магистральных труб NET4GAS для конечных потребителей. Другая половина поступает из подземных резервуаров.





По состоянию на 5 января они были заполнены на 60 процентов, что является нормальным для начала года. «Мы давно готовились к этой ситуации, у нас достаточно запасов и мы обеспечили альтернативные поставки с запада. Благодаря нашей надежной инфраструктуре мы также можем оказать помощь соседним странам в случае необходимости. Нам не нужно беспокоиться о нехватке газа», — сказал министр промышленности Лукаш Влчек (STAN).





Зимой запасы газа в резервуарах обычно уменьшаются примерно на один процент менее чем за два дня. Текущие запасы составляют 2,14 миллиарда кубометров, и их должно хватить на 51 день, то есть до конца февраля, в случае теоретического отказа всех маршрутов импорта«.





Россия дешевле?





По сравнению с прошлым, когда цена на газ определялась долгосрочными межправительственными контрактами, газовый рынок ЕС работает совершенно по-другому. Правительство де-факто не имеет права голоса при закупке сырья, покупка и продажа — дело конкуренции между компаниями, которые в большинстве своем являются частными и покупают газ у производителей и оптовиков по всей Европе по биржевым ценам.





В этом году они постепенно росли и после короткого перерыва в начале декабря вновь подскочили на рубеже года — предположительно, в результате подтверждения сообщений о том, что украинский транзит действительно прекращается.





После Рождества цена ненадолго поднялась выше 50 евро за мегаватт-час газа, где она была в последний раз в течение нескольких дней в октябре 2023 г., а до этого — только в разгар энергетического кризиса летом 2022 г. Тогда газ стоил более ста евро в течение всей второй половины года из-за неясных последствий конфликта с Россией.





За последнюю неделю биржевая цена снова упала до ноябрьских уровней. Однако она все еще вдвое ниже, чем в это время в прошлом году. Но насколько это связано с окончанием украинского маршрута и прекращением поставок российского газа, судить сложно.





По мнению Вацлава Бартушки, специального представителя МИДа по вопросам энергетической безопасности, окончательное решение заключается в том, что у всех стран ЕС теперь есть альтернатива России, что российские поставки составляют лишь небольшой процент от общего потребления и что Кремль потерял рычаги влияния на европейские цены.





«Прекращение транзита российского газа через Украину никак не влияет на ЕС», — говорит Бартуска после недели практики без украинского маршрута.





Однако Иржи Гавор, директор Ассоциации независимых поставщиков энергии и частый комментатор газового рынка, считает такие категоричные суждения ошибочными. Не в отношении безопасности поставок, где, как он согласен, никто не рискует, а в отношении цены.





«Если российский газ был самым дешевым в спектре поставок на протяжении более 50 лет, то совершенно очевидно, что отсоединение от него — это просто фактор, который толкает цену вверх. Российский газ принципиально более рентабелен, особенно если мы говорим о трубопроводных системах», — уточняет Гавор.





Но другой вопрос, по его словам, заключается в том, насколько Россия готова отразить свои более низкие затраты в отпускных ценах, какие цели она преследует этими скидками — и какой политический выбор делает кто-либо в отношении того, стоит ли покупать газ немного дешевле.