Энергия подешевела на 17 000 крон за год
13 января 2025
15:00
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Домохозяйства, которые сейчас заключают договор с поставщиками энергии, могут сэкономить значительные средства по сравнению с январем прошлого года. Например, семья, которая готовит пищу на газу, нагревает воду и имеет нормальное потребление электроэнергии, с новым поставщиком сэкономит в среднем 17 000 крон в год.
Газ и электричество стали дешевле. Экономия могла бы быть еще больше, но с нового года подорожала регулируемая часть цены, фиксированные ежемесячные платежи и плата за автоматический выключатель.
Семья, которая использует газ для приготовления пищи и нагрева воды, в среднем платит на 9 000 крон меньше в год. Другие, кто используют газ и для отопления, и потребляют стандартные 3 000 кубометров в год, заплатят в среднем на 15 000 меньше.
Если сравнить самое дешевое текущее предложение с самым дорогим прайс-листом в январе прошлого года, то разница составит до 30 000 крон в год.
В отношении электроэнергии разница меньше, но домохозяйство с низким потреблением электричества сэкономит несколько сотен крон в год; типичная семья с расходом 3 000 киловатт-часов заплатит на 1 600 крон в год меньше.
Разница между самым дорогим поставщиком в нашем сравнении в начале 2024 года и сегодня составляет 5 000 крон в год при типичном потреблении электроэнергии.
Однако она зависит от характера договора каждого клиента с поставщиком. Например, если посмотреть на цены последнего квартала прошлого года, то сейчас люди платят больше. Это связано с вышеупомянутым увеличением фиксированных платежей.
Для самых низких показателей потребления электроэнергии мы видим увеличение годовых платежей примерно на 500 крон в год по сравнению с октябрем. Половина этого роста обусловлена увеличением платы за автоматический выключатель, остальное — увеличением фиксированных ежемесячных платежей и ростом цен на электроэнергию.
Так, по нынешним прейскурантам при потреблении 2 000 кВт/ч электричество будет стоить примерно на 700 крон в год больше. Люди со стандартным потреблением около 3 000 кВт/ч будут платить дополнительно сто крон в месяц, или 1 200 крон в год.
Сколько люди платят за электроэнергию
Потребление 2000 кВтч, D02d, 1x25A
|Поставщик
|Цена за кВтч (Kč)
|Стоимость электроэнергии (Kč)
|Ежемесячная фиксированная плата (Kč)
|Плата за предохранитель (Kč)
|Годовая стоимость (Kč)
|Centropol Fixně online на 1 год
|6,65
|13 300
|149
|119
|16 516
|Centropol Fixně online на 1,5 года
|6,69
|13 380
|149
|119
|16 596
|MND Proud, осенний тариф
|6,83
|13 660
|133
|119
|16 684
|E.ON на 2 года
|6,99
|13 980
|133
|119
|17 004
|PRE Fix до 31.12.2026
|6,99
|13 980
|157
|119
|17 292
|ČEZ на 2 года
|7,17
|14 340
|155
|119
|17 628
|PRE Basic
|7,25
|14 500
|157
|119
|17 812
|innogy Start
|7,25
|14 500
|167
|119
|17 932
|ČEZ без фиксации
|7,48
|14 960
|155
|119
|18 248
|Lama Месячный тариф
|7,70
|15 400
|145
|119
|18 568
|Centropol Месячный тариф
|7,64
|15 280
|170
|119
|18 748
|Tedom Месячный тариф
|8,03
|16 060
|145
|119
|19 228
Потребление 3000 кВтч, D02d, 3x25A
|Поставщик
|Цена за кВтч (Kč)
|Стоимость электроэнергии (Kč)
|Ежемесячная фиксированная плата (Kč)
|Плата за предохранитель (Kč)
|Годовая стоимость (Kč)
|Centropol Fixně online на 1,5 года
|6,69
|20 070
|149
|298
|25 434
|MND Proud, осенний тариф
|6,83
|20 490
|133
|298
|25 662
|E.ON на 2 года
|6,99
|20 970
|133
|298
|26 142
|PRE Fix до 31.12.2026
|6,99
|20 970
|157
|298
|26 430
|ČEZ на 2 года
|7,17
|21 510
|155
|298
|26 946
|PRE Basic
|7,25
|21 750
|157
|298
|27 210
|innogy Start
|7,25
|21 750
|167
|298
|27 330
|ČEZ без фиксации
|7,48
|22 440
|155
|298
|27 876
|Lama Месячный тариф
|7,70
|23 100
|145
|298
|28 416
|Centropol Месячный тариф
|7,64
|22 920
|170
|298
|28 536
|Tedom Месячный тариф
|8,03
|24 090
|145
|298
|29 406
При среднем и высоком потреблении газа среднее увеличение платежей по сравнению с октябрьскими прейскурантами составляет уже более 100 крон в месяц. А для домохозяйств, использующих газ для нагрева воды, приготовления пищи и отопления, платежи по прейскурантам теперь выше на 2 400 крон в год, или на 200 крон в месяц.
Традиционно экономия может быть достигнута за счет перехода к другому поставщику в поисках более выгодного предложения. При небольшом потреблении электроэнергии домохозяйства могут сэкономить около тысячи в год. При регулярном потреблении семья может платить примерно на 4 000 крон в год меньше.
В случае с газом разница гораздо больше. Семья, которая готовит на газе и потребляет 80 кубометров в год, теперь будет платить от 4 200 до 5 300 крон в год. Те, кто использует газ не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, при потреблении 1 800 кубометров будут тратить от 37 000 до 52 000 крон в год. Таким образом, сменив поставщика, они смогут сберечь более тысячи крон в месяц.
А проживающие в доме, которые также используют газ для отопления, заплатят от 58 000 до 83 000 за годовое потребление в 3 000 кубометров, поэтому, выбрав правильного поставщика, они смогут сэкономить 25 000 в год.
Обратная ситуация складывается при краткосрочном подключении, например, на месяц. Если раньше они были одними из самых выгодных, то теперь это уже не так. Месячные фиксации теперь одни из самых дорогих среди сравниваемых тарифов.
Эксперты теперь советуют фиксировать цены, обычно рекомендуя заключать годовой контракт.
По мнению профессионалов, клиенты с фиксированными тарифами платят значительно меньше по сравнению с бессрочными контрактами. «Они экономят около 1 000 крон за мегаватт-час на электричестве и около 500 крон на газе», — добавил он.
Причина в том, что поставщик покупает для них энергию заранее, поэтому они могут дождаться лучших предложений на бирже и создать свои запасы. Таким образом, люди с фиксацией экономят около 3 500 крон в год при обычном потреблении электроэнергии.
«Предложения по годовым фиксациям находятся на очень хорошем уровне. В то же время существует риск, что если оптовые цены не снизятся, то такие низкие предложения, вероятно, исчезнут с рынка. Если кто-то может этим воспользоваться, я бы закрепил на год, потому что такие низкие цены, на мой взгляд, неустойчивы в долгосрочной перспективе», — сказал Гавор.
По мнению аналитика Ušetřeno.cz Томаша Врняка, сейчас самое подходящее время для фиксации. «В течение года, учитывая развитие ситуации на бирже, можно ожидать, что газ будет дорожать для поставщиков, и цена может превысить 1 200 крон за мегаватт-час без НДС, в то время как сейчас он предлагается по цене ниже 1 100 крон», — предупредил он.
|Тариф
|Цена за кВт·ч
|Цена за куб. м
|Постоянный платеж (в месяц)
|Всего за год
|ČEZ Plyn на 1 год по акции
|1,71 Kč
|18,04 Kč
|408 Kč
|37 369 Kč
|Pražská plynárenská Fix на год
|1,79 Kč
|18,88 Kč
|399 Kč
|38 780 Kč
|MND Plyn z první ruky Ceník Podzim 26
|1,88 Kč
|19,83 Kč
|410 Kč
|40 621 Kč
|Centropol Fixně online на 2 года
|1,90 Kč
|20,05 Kč
|405 Kč
|40 941 Kč
|Centropol Fixně online на 1,5 года
|1,90 Kč
|20,05 Kč
|405 Kč
|40 941 Kč
|ČEZ Plyn без забот на 1 год
|1,91 Kč
|20,15 Kč
|408 Kč
|41 167 Kč
|E.ON Plyn Variant PRO на 2 года
|2,02 Kč
|21,31 Kč
|349 Kč
|42 548 Kč
|Pražská plynárenská Standard
|1,99 Kč
|20,99 Kč
|399 Kč
|42 578 Kč
|innogy Benefit+
|2,12 Kč
|22,37 Kč
|411 Kč
|45 191 Kč
|innogy Start 12
|2,18 Kč
|23,00 Kč
|411 Kč
|46 330 Kč
|Tedom Jistota на месяц (январь)
|2,44 Kč
|25,74 Kč
|385 Kč
|50 956 Kč
|innogy Standard
|2,51 Kč
|26,48 Kč
|385 Kč
|52 285 Kč
|Тариф
|Цена за кВт·ч
|Цена за куб. м
|Постоянный платеж (в месяц)
|Всего за год
|ČEZ Plyn на 1 год в акции
|1,65 Kč
|17,41 Kč
|538 Kč
|58 679 Kč
|Pražská plynárenská Fix на год
|1,72 Kč
|18,15 Kč
|528 Kč
|60 774 Kč
|MND Plyn z první ruky Ceník Podzim 26
|1,82 Kč
|19,20 Kč
|540 Kč
|64 083 Kč
|Centropol Fixně online на 2 года
|1,84 Kč
|19,41 Kč
|534 Kč
|64 644 Kč
|Centropol Fixně online на 1,5 года
|1,84 Kč
|19,41 Kč
|534 Kč
|64 644 Kč
|ČEZ Plyn без забот на 1 год
|1,85 Kč
|19,52 Kč
|538 Kč
|65 009 Kč
|Pražská plynárenská Standard
|1,93 Kč
|20,36 Kč
|528 Kč
|67 421 Kč
|E.ON Plyn Variant PRO на 2 года
|1,96 Kč
|20,68 Kč
|479 Kč
|67 782 Kč
|innogy Benefit+
|2,06 Kč
|21,73 Kč
|540 Kč
|71 679 Kč
|innogy Start 12
|2,12 Kč
|22,37 Kč
|540 Kč
|73 578 Kč
|Tedom Jistota на месяц (январь)
|2,37 Kč
|25,00 Kč
|515 Kč
|81 191 Kč
|innogy Standard
|2,45 Kč
|25,85 Kč
|515 Kč
|83 723 Kč
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