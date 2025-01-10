Энергия подешевела на 17 000 крон за год

Газ и электричество стали дешевле. Экономия могла бы быть еще больше, но с нового года подорожала регулируемая часть цены, фиксированные ежемесячные платежи и плата за автоматический выключатель.





Стоимость электроэнергии Сколько люди платят за электроэнергию Потребление 2000 кВтч, D02d, 1x25A Поставщик Цена за кВтч (Kč) Стоимость электроэнергии (Kč) Ежемесячная фиксированная плата (Kč) Плата за предохранитель (Kč) Годовая стоимость (Kč) Centropol Fixně online на 1 год 6,65 13 300 149 119 16 516 Centropol Fixně online на 1,5 года 6,69 13 380 149 119 16 596 MND Proud, осенний тариф 6,83 13 660 133 119 16 684 E.ON на 2 года 6,99 13 980 133 119 17 004 PRE Fix до 31.12.2026 6,99 13 980 157 119 17 292 ČEZ на 2 года 7,17 14 340 155 119 17 628 PRE Basic 7,25 14 500 157 119 17 812 innogy Start 7,25 14 500 167 119 17 932 ČEZ без фиксации 7,48 14 960 155 119 18 248 Lama Месячный тариф 7,70 15 400 145 119 18 568 Centropol Месячный тариф 7,64 15 280 170 119 18 748 Tedom Месячный тариф 8,03 16 060 145 119 19 228 Потребление 3000 кВтч, D02d, 3x25A Поставщик Цена за кВтч (Kč) Стоимость электроэнергии (Kč) Ежемесячная фиксированная плата (Kč) Плата за предохранитель (Kč) Годовая стоимость (Kč) Centropol Fixně online на 1,5 года 6,69 20 070 149 298 25 434 MND Proud, осенний тариф 6,83 20 490 133 298 25 662 E.ON на 2 года 6,99 20 970 133 298 26 142 PRE Fix до 31.12.2026 6,99 20 970 157 298 26 430 ČEZ на 2 года 7,17 21 510 155 298 26 946 PRE Basic 7,25 21 750 157 298 27 210 innogy Start 7,25 21 750 167 298 27 330 ČEZ без фиксации 7,48 22 440 155 298 27 876 Lama Месячный тариф 7,70 23 100 145 298 28 416 Centropol Месячный тариф 7,64 22 920 170 298 28 536 Tedom Месячный тариф 8,03 24 090 145 298 29 406

Потребление: готовка на газу и нагрев воды (1800 куб. м) Тариф Цена за кВт·ч Цена за куб. м Постоянный платеж (в месяц) Всего за год ČEZ Plyn на 1 год по акции 1,71 Kč 18,04 Kč 408 Kč 37 369 Kč Pražská plynárenská Fix на год 1,79 Kč 18,88 Kč 399 Kč 38 780 Kč MND Plyn z první ruky Ceník Podzim 26 1,88 Kč 19,83 Kč 410 Kč 40 621 Kč Centropol Fixně online на 2 года 1,90 Kč 20,05 Kč 405 Kč 40 941 Kč Centropol Fixně online на 1,5 года 1,90 Kč 20,05 Kč 405 Kč 40 941 Kč ČEZ Plyn без забот на 1 год 1,91 Kč 20,15 Kč 408 Kč 41 167 Kč E.ON Plyn Variant PRO на 2 года 2,02 Kč 21,31 Kč 349 Kč 42 548 Kč Pražská plynárenská Standard 1,99 Kč 20,99 Kč 399 Kč 42 578 Kč innogy Benefit+ 2,12 Kč 22,37 Kč 411 Kč 45 191 Kč innogy Start 12 2,18 Kč 23,00 Kč 411 Kč 46 330 Kč Tedom Jistota на месяц (январь) 2,44 Kč 25,74 Kč 385 Kč 50 956 Kč innogy Standard 2,51 Kč 26,48 Kč 385 Kč 52 285 Kč Потребление: готовка, нагрев воды и отопление (3000 куб. м) Тариф Цена за кВт·ч Цена за куб. м Постоянный платеж (в месяц) Всего за год ČEZ Plyn на 1 год в акции 1,65 Kč 17,41 Kč 538 Kč 58 679 Kč Pražská plynárenská Fix на год 1,72 Kč 18,15 Kč 528 Kč 60 774 Kč MND Plyn z první ruky Ceník Podzim 26 1,82 Kč 19,20 Kč 540 Kč 64 083 Kč Centropol Fixně online на 2 года 1,84 Kč 19,41 Kč 534 Kč 64 644 Kč Centropol Fixně online на 1,5 года 1,84 Kč 19,41 Kč 534 Kč 64 644 Kč ČEZ Plyn без забот на 1 год 1,85 Kč 19,52 Kč 538 Kč 65 009 Kč Pražská plynárenská Standard 1,93 Kč 20,36 Kč 528 Kč 67 421 Kč E.ON Plyn Variant PRO на 2 года 1,96 Kč 20,68 Kč 479 Kč 67 782 Kč innogy Benefit+ 2,06 Kč 21,73 Kč 540 Kč 71 679 Kč innogy Start 12 2,12 Kč 22,37 Kč 540 Kč 73 578 Kč Tedom Jistota на месяц (январь) 2,37 Kč 25,00 Kč 515 Kč 81 191 Kč innogy Standard 2,45 Kč 25,85 Kč 515 Kč 83 723 Kč

Если сравнить самое дешевое текущее предложение с самым дорогим прайс-листом в январе прошлого года, то разница составит до 30 000 крон в год.В отношении электроэнергии разница меньше, но домохозяйство с низким потреблением электричества сэкономит несколько сотен крон в год; типичная семья с расходом 3 000 киловатт-часов заплатит на 1 600 крон в год меньше.Разница между самым дорогим поставщиком в нашем сравнении в начале 2024 года и сегодня составляет 5 000 крон в год при типичном потреблении электроэнергии.Однако она зависит от характера договора каждого клиента с поставщиком. Например, если посмотреть на цены последнего квартала прошлого года, то сейчас люди платят больше. Это связано с вышеупомянутым увеличением фиксированных платежей.Для самых низких показателей потребления электроэнергии мы видим увеличение годовых платежей примерно на 500 крон в год по сравнению с октябрем. Половина этого роста обусловлена увеличением платы за автоматический выключатель, остальное — увеличением фиксированных ежемесячных платежей и ростом цен на электроэнергию.Так, по нынешним прейскурантам при потреблении 2 000 кВт/ч электричество будет стоить примерно на 700 крон в год больше. Люди со стандартным потреблением около 3 000 кВт/ч будут платить дополнительно сто крон в месяц, или 1 200 крон в год.Меньше повышается плата за газ. При низком потреблении речь идет всего лишь о 100 кронах в год, когда, по сути, вся эта сумма стоит увеличения фиксированных ежемесячных платежей, не зависящих от объема потребления.При среднем и высоком потреблении газа среднее увеличение платежей по сравнению с октябрьскими прейскурантами составляет уже более 100 крон в месяц. А для домохозяйств, использующих газ для нагрева воды, приготовления пищи и отопления, платежи по прейскурантам теперь выше на 2 400 крон в год, или на 200 крон в месяц.Традиционно экономия может быть достигнута за счет перехода к другому поставщику в поисках более выгодного предложения. При небольшом потреблении электроэнергии домохозяйства могут сэкономить около тысячи в год. При регулярном потреблении семья может платить примерно на 4 000 крон в год меньше.В случае с газом разница гораздо больше. Семья, которая готовит на газе и потребляет 80 кубометров в год, теперь будет платить от 4 200 до 5 300 крон в год. Те, кто использует газ не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, при потреблении 1 800 кубометров будут тратить от 37 000 до 52 000 крон в год. Таким образом, сменив поставщика, они смогут сберечь более тысячи крон в месяц.А проживающие в доме, которые также используют газ для отопления, заплатят от 58 000 до 83 000 за годовое потребление в 3 000 кубометров, поэтому, выбрав правильного поставщика, они смогут сэкономить 25 000 в год.Обратная ситуация складывается при краткосрочном подключении, например, на месяц. Если раньше они были одними из самых выгодных, то теперь это уже не так. Месячные фиксации теперь одни из самых дорогих среди сравниваемых тарифов.Эксперты теперь советуют фиксировать цены, обычно рекомендуя заключать годовой контракт.По мнению профессионалов, клиенты с фиксированными тарифами платят значительно меньше по сравнению с бессрочными контрактами. «Они экономят около 1 000 крон за мегаватт-час на электричестве и около 500 крон на газе», — добавил он.Причина в том, что поставщик покупает для них энергию заранее, поэтому они могут дождаться лучших предложений на бирже и создать свои запасы. Таким образом, люди с фиксацией экономят около 3 500 крон в год при обычном потреблении электроэнергии.«Предложения по годовым фиксациям находятся на очень хорошем уровне. В то же время существует риск, что если оптовые цены не снизятся, то такие низкие предложения, вероятно, исчезнут с рынка. Если кто-то может этим воспользоваться, я бы закрепил на год, потому что такие низкие цены, на мой взгляд, неустойчивы в долгосрочной перспективе», — сказал Гавор.По мнению аналитика Ušetřeno.cz Томаша Врняка, сейчас самое подходящее время для фиксации. «В течение года, учитывая развитие ситуации на бирже, можно ожидать, что газ будет дорожать для поставщиков, и цена может превысить 1 200 крон за мегаватт-час без НДС, в то время как сейчас он предлагается по цене ниже 1 100 крон», — предупредил он.