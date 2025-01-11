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Чехи имеют более позитивные финансовые ожидания, чем год назад

Новости и статьи
13 января 2025
19:30
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Половина чехов ожидает, что их финансовое положение в этом году будет таким же или лучше, чем в прошлом, по сравнению с примерно 40% год назад. Пятая часть людей беспокоится о новом годе, по сравнению с четвертью в прошлом году. Самыми сложными в этом плане в 2025 году станут коммунальные платежи и траты на отпуск. Таковы данные декабрьского опроса, проведенного кредитором Provident Financial среди более чем 1 000 респондентов.
«46% респондентов назвали коммунальные платежи самыми сложными расходами в наступающем году. Хорошо, что люди задумываются о том, на какие суммы им придется рассчитывать в будущем, и могут оценить, какие из них окажутся наиболее серьезными с точки зрения их семейного бюджета», — сказал Петр Явурек, аналитик Provident Financial. По поводу этих трат беспокоятся до 60% чехов старше 54 лет. Молодое поколение, напротив, считает, что в этом году самыми тяжелыми для них окажутся расходы, связанные с летним отдыхом. 

На 10% больше людей охарактеризовали этот год как финансово такой же или лучший в сравнении с 2024-м годом, и на 18% больше в сравнении с 2023 годом. Напротив, опасения по поводу того, как люди будут сводить концы с концами, уменьшаются. В начале прошлого года о своем денежном положении беспокоились 32% респондентов, в прошлом году — 25%, в этом году — 21%. 

«Финансовое положение чешских домохозяйств стабилизируется уже несколько лет подряд. В этом году мы даже наблюдаем значительное увеличение числа людей, которые ожидают хорошего года, что также отражает небольшое улучшение ситуации в экономике», — сказал Явурек. 

По данным опроса, почти половина чехов не ожидает никаких изменений в этом году. В повышение зарплаты верят 23% респондентов, а 13% опасаются ее снижения. По сравнению с прошлым годом вырос страх потерять работу — его испытывают 7% человек. В начале года этот показатель составлял 5%. 

Если в этом году людям придется столкнуться с нехваткой денег, пятая часть опрошенных обратится к семье. Число людей, которые уже знают, что влезут в долги, немного сократилось и теперь составляет 4%, свидетельствуют результаты опроса.
деньги Чехия работа безработица
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