Чехи имеют более позитивные финансовые ожидания, чем год назад

«46% респондентов назвали коммунальные платежи самыми сложными расходами в наступающем году. Хорошо, что люди задумываются о том, на какие суммы им придется рассчитывать в будущем, и могут оценить, какие из них окажутся наиболее серьезными с точки зрения их семейного бюджета», — сказал Петр Явурек, аналитик Provident Financial. По поводу этих трат беспокоятся до 60% чехов старше 54 лет. Молодое поколение, напротив, считает, что в этом году самыми тяжелыми для них окажутся расходы, связанные с летним отдыхом.



На 10% больше людей охарактеризовали этот год как финансово такой же или лучший в сравнении с 2024-м годом, и на 18% больше в сравнении с 2023 годом. Напротив, опасения по поводу того, как люди будут сводить концы с концами, уменьшаются. В начале прошлого года о своем денежном положении беспокоились 32% респондентов, в прошлом году — 25%, в этом году — 21%.



«Финансовое положение чешских домохозяйств стабилизируется уже несколько лет подряд. В этом году мы даже наблюдаем значительное увеличение числа людей, которые ожидают хорошего года, что также отражает небольшое улучшение ситуации в экономике», — сказал Явурек.



По данным опроса, почти половина чехов не ожидает никаких изменений в этом году. В повышение зарплаты верят 23% респондентов, а 13% опасаются ее снижения. По сравнению с прошлым годом вырос страх потерять работу — его испытывают 7% человек. В начале года этот показатель составлял 5%.



Если в этом году людям придется столкнуться с нехваткой денег, пятая часть опрошенных обратится к семье. Число людей, которые уже знают, что влезут в долги, немного сократилось и теперь составляет 4%, свидетельствуют результаты опроса.