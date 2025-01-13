Количество частных банкротств выросло
15 января 2025
18:00
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В прошлом году в Чешской Республике было объявлено о 13 751 личном банкротстве, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Это обратная тенденция — в течение четырех предыдущих лет она снижалась. В то же время в прошлом году было подано почти 15 000 заявлений о банкротстве, что на десятую часть больше, чем годом ранее.
В среднем по стране в прошлом году на 10 000 человек в возрасте 15 лет и старше приходилось 15 случаев личного банкротства, а в 2023 году — на одно банкротство меньше. Это следует из анализа данных портала www.informaceofirmach.cz, предоставленных CRIF — Чешским кредитным бюро.
«В прошлом году ежемесячно объявлялось в среднем 1 146 личных банкротств и подавалось 1 240 заявлений. Общее количество выросло по сравнению с прошлым годом, но все же их было на 4 763 меньше, чем в 2019 г. Рост числа банкротств по сравнению с прошлым годом говорит о том, что в этом году количество будет больше», — сказала аналитик CRIF Вера Каменичкова.
По ее словам, в большей степени скажется влияние поправки к закону, принятой в октябре прошлого года, которая изменила некоторые условия. Это сделало возможность объявления себя банкротом доступным для большего числа людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
«С другой стороны, очевидно, что платежная непригодность при погашении потребительских кредитов ухудшается год от года, а объем потребительских кредитов растет довольно быстро», — добавила Каменичкова.
Регион Усти-над-Лабем — самый уязвимый
Традиционно наибольшее количество личных банкротств в 2024 году было зафиксировано в Моравскосилезском крае — 2 176. За ним следуют регион Устецкий (1 934) и Среднечешский край (1 493).
Наименьшее количество было зафиксировано в Высочине.
По сравнению с 2023 годом количество банкротств в регионе Усти-над-Лабем значительно увеличилось — на 14%. Как и в 2023 году, в прошлом году этот край был местом с самым высоким риском банкротства. На 10 000 жителей старше 14 лет приходилось 28 случаев.
За ним следуют Моравскосилезский край с 22 личными банкротствами на 10 000 жителей в возрастной группе 15+ и Карловарский край с 21. Жители этих трех регионов также наиболее подвержены риску разорения в долгосрочной перспективе.
Меньше всего рискуют обанкротиться в долгосрочной перспективе жители Праги, где в прошлом году было объявлено 9 случаев на 10 000 жителей в возрастной группе 15+, 10 банкротств в крае Высочина и еще одно в Злинском крае.
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