Новые субсидии для возобновляемых источников энергии дискриминационны

В этом году государство сократит поддержку семей на приобретение солнечных электростанций. Новые субсидии будут предоставляться фотоэлектрическим станциям (FVE) с максимальной мощностью в пять киловатт (кВт), что в два раза меньше ранее поддерживаемой мощности. Максимальная сумма субсидии также уменьшится, следует из документов об условиях программы субсидирования NZÚ.



«Мы считаем такую дискриминацию неприемлемой и неоправданной. Оправдание министра отсутствием средств мы считаем необоснованным», — заявил президент палаты Штепан Халупа. Он назвал несправедливыми, например, условия субсидирования солнечных парков или предпочтение изоляции и других мер по энергосбережению, которые, по мнению палаты, идут в ущерб фотовольтаике для домохозяйств.



По его словам, дополнительные деньги для людей можно найти, например, в семи миллиардах, которые сейчас рассматриваются для предпринимательских проектов по созданию автономных гигантских аккумуляторных хранилищ.



«Но они не нуждаются в субсидиях, поскольку и без них имеют отличную доходность. Если государство поддерживает каждую панель на поле, оно должно поддерживать и каждую панель на крыше», — отметил Халупа.



В связи с этим палата призвала министерство внести ряд корректировок в предложенную схему NZÚ на этот год. Например, сравнить условия субсидирования всех фотоэлектрических установок, снять ограничения на установки мощностью до пяти киловатт, оставить максимальный размер поддержки установок возобновляемых источников энергии на уровне 50% от соответствующих затрат, как и в случае с энергосбережением, или упростить условия субсидирования покупки тепловых насосов.



Министерство энергетики отвергло слова о дискриминационных и несбалансированных правилах:





«Целью изменений в программе NZÚ является, в частности, выравнивание условий для различных технологий возобновляемой энергии, повышение доступности поддержки для более широкого круга заявителей и упрощение процесса получения субсидий», — заявила ČTK пресс-секретарь ведомства Вендула Крейчи. По ее словам, субсидии для домохозяйств значительно выше, чем для предприятий. Она также сообщила, что министерство обсуждает программу с представителями палаты и других отраслевых организаций.



Согласно мнению представителей отрасли, нынешнее предложение министерства приведет к заметному ослаблению интереса к возобновляемым источникам энергии.



«Примерно двое из пяти претендентов на субсидию не пройдут так называемый имущественный тест», — заявил Радек Орсаг, член правления Объединения накопителей и фотовольтаики (CAFT). С февраля можно ожидать значительного падения интереса, которое будет усугубляться планируемым сокращением субсидий. Если прошлой осенью количество заявок на них составляло около 2 500 в месяц, то в этом году будет меньше в два раза.



Ян Фоусек, директор Ассоциации по хранению энергии AKU-BAT, также не согласен с сокращением субсидий на бытовую фотовольтаику. Но он отвергает идею о том, что их корректировка произойдет за счет солнечных парков или крупномасштабных аккумуляторных батарей. «В долгосрочной перспективе это ключевые инструменты в процессе декарбонизации, отказа от ископаемого топлива и необходимой модернизации чешской экономики», — подчеркнул Фоусек. В то же время он предупредил, что перевод средств из Фонда модернизации в NZÚ может нарушить текущие и будущие субсидии.



В прошлом году в Чехии было введено в эксплуатацию 44 593 новых фотоэлектрических установок, что на 38 106 меньше, чем в прошлом году. Однако установленная мощность в 967 мегаватт (МВт) в прошлом году была такой же, как и в рекордном 2023 г. Причиной такой тенденции, по данным Ассоциации солнечной энергетики Чехии, является снижение количества установок на одноквартирных домах, в то время как крупные и деловые растут.